Manuel Adorni aclaró sus dichos sobre Diego Maradona por el “Día del Zurdo”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró este miércoles sus dichos sobre Diego Maradona por el “Día del Zurdo” y evitó disculparse con la hija mayor del Diez, Dalma, que había salido a cruzarlo por sus dichos en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Ayer, en conferencia de prensa, Adorni había mencionado a ídolos deportivos zurdos, como Lionel Messi, Ángel Di María, Emmanuel Ginóbili, Sergio ‘Maravilla’ Martínez y Guillermo Vilas, pero había dejado de lado a Maradona, uno de los más grandes de la historia.

Luego de que Dalma Maradona lo criticara por su actitud, el portavoz de Javier Milei salió a aclarar sus dichos. “Negar lo ídolo que fue Maradona en términos deportivos es no haber sido argentino. Lo he visto jugar, fui a la cancha a verlo, es innegable. En ningún momento ninguneé a Maradona”, sostuvo. En ese marco, contó cómo fue la secuencia en Casa Rosada: “Una periodista sin micrófono, con quien me llevo bárbaro, en la chicana de ida y vuelta, me dijo que me olvidé de Maradona y le dije que Maradona era zurdo. Esa interpretación es que yo ninguneo a Maradona, pero jamás ningunearía”.

Tras ello, hizo alusión a la ideología del excampeón del mundo. “Uno puede tener una opinión personal, teniendo como ídolo a [Hugo] Chávez o a [Fidel] Castro, pero el lado deportivo es innegable. Lamento que haya habido una mala interpretación” , dijo el portavoz de la Presidencia en diálogo con Radio la Red.

“Seguramente me faltaron un montón más [de zurdos]. No tuve ninguna intención de obviar a nadie. Lejos estoy de ningunear a un ídolo popular. Más allá del debate, negar lo que aportó en términos deportivos es no haber vivido un solo día en Argentina”, sumó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló en #López910 con @gustavohlopez sobre la polémica luego de "olvidarse" de Diego Maradona en su homenaje a los argentinos por el Día del Zurdo.



En otro tramo de la entrevista, evitó disculparse con Dalma y con Héctor “Negro” Enrique, integrante del plantel de la selección argentina en México 1986. “Hubo una interpretación, uno no toma conciencia de lo que sale en cámara. Lejos estuve de querer ir en contra de Maradona y lejos estuve de querer que alguien se moleste con eso. Para dejar en claro, jamás se me hubiese ocurrido ningunear a Maradona o un ídolo popular”, indicó.

Y cerró: “Por supuesto que también lamento que esto haya generado un montón de comentarios desafortunados hacia mi persona. Pero cosas que pasan. Haremos todos los esfuerzos para que esto no vuelva a pasar. Estamos todos de acuerdo en que Maradona es el mejor jugador del mundo”.

La conferencia de prensa y la respuesta

En el comienzo de su conferencia de prensa del martes, Adorni dijo: “Hoy es el día internacional del zurdo. Saludar a Lionel Messi, Ángel Di María, Emmanuel Ginóbili, Sergio ‘Maravilla’ Martínez y Guillermo Vilas. También a grandes músicos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”. La ausencia de Maradona fue notada por un periodista, quien no dudó en recordarle el apellido del exfutbolista nacido Fiorito.

“¿Quién?”, respondió el vocero presidencial de manera irónica. Y no solo le restó importancia sino que lanzó: “Ah...Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”.

Por la tarde y tras la viralización de aquel fragmento, Dalma encaminó su contestación a Adorni con una chicana. “¿Le contesto al muppet o no? Capaz ni hace falta”, dijo, también ninguneándolo. “Yo quiero saber algo, y de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, y ni siquiera tiene un pensamiento propio. Es vocero de alguien...”, lanzó más adelante, en otro embate contra el vocero.

Sobre el presunto “olvido” de Adorni, quien evitó nombrar a su padre, opinó: “Hace un paso de comedia de hacer que se olvida. Horriblemente actuado. Cuando le mencionan a Maradona y dice ‘quién’. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Te guste o no te guste a vos, a la Argentina la conocen en el mundo por la personas que vos decís que no conocés, o te hacés el boludo diciendo que no la conocés. Deportivamente, te guste o no, representó a la Argentina y salió campeón”.

Sobre el final de su respuesta, Dalma insistió en que estos hechos no pueden ser negados por el funcionario oficialista. “No podés hacerte el boludo o hacer un chiste. No sé con esto adónde va. La verdad es que es un muppet. Preguntale a Lionel Messi, Ángel Di María o Maravilla Martínez qué piensan de este ídolo”, cerró.

