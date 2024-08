Manuel Adorni ninguneó a Diego Maradona en el “Día del Zurdo” y Dalma salió a cruzarlo en vivo

Escuchar

En su habitual conferencia de prensa del martes por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo un breve comentario por el Día Internacional del Zurdo durante el que saludó a deportistas y músicos de talla internacional y omitió mencionar al fallecido astro argentino Diego Maradona. La exclusión del ex director téncino de Gimnasia y Esgrima La Plata provocó el enojo de su hija mayor Dalma, quien no dudó en salir a criticar al funcionario de Javier Milei en un streaming de Bondi.

Desde la Casa Rosada, Adorni dijo sobre el final de su alocución: “Hoy es el día internacional del zurdo. Saludar a Lionel Messi, Ángel Di María, Emmanuel Ginóbili, Sergio ’Maravilla’ Martínez y Guillermo Vilas. También a grandes músicos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”. La ausencia de Maradona fue notada por un periodista, quien no dudó en recordarle el apellido del exfutbolista nacido Lanús.

“¿Quién?”, respondió el vocero presidencial de manera irónica. Y no solo le restó importancia sino que lanzó: “Ah...Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”.

La respuesta de Dalma Maradona a Manuel Adorni

Tras la viralización de aquel fragmento de la conferencia, en el marco de su participación en el programa Ángel Responde, Dalma encaminó su contestación a Adorni con una chicana. “¿Le contesto al muppet o no? Capaz ni hace falta”, dijo, también ninguneándolo. “Yo quiero saber algo, y de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, y ni siquiera tiene un pensamiento propio. Es vocero de alguien...”, lanzó más adelante, en otro embate contra el vocero.

Sobre el presunto “olvido” de Adorni, quien evitó nombrar a su papa, opinó: “Hace un paso de comedia de hacer que se olvida. Horriblemente actuado. Cuando le mencionan a Maradona y dice ‘quién’. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Te guste o no te guste a vos, a la Argentina la conocen en el mundo por la personas que vos decís que no conoces, o te haces el boludo diciendo que no la conoces. Deportivamente, te guste o no, representó a la Argentina y salió campeón”.

Sobre el final de su respuesta, Dalma insistió en que estos hechos no pueden ser negados por el funcionario oficialista. “No podes hacerte el boludo o hacer un chiste. No sé con esto a dónde va. La verdad es que es un muppet. Preguntale a Lionel Messi, Ángel Di María o Maravilla Martínez qué piensan de este ídolo”, cerró.

