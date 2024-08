Asuntos de familia: los escándalos en los que se vio envuelto el apellido Pettinato

Escuchar

Existen varias cuestiones personales que marcaron a la familia Pettinato: las acusaciones por acoso sexual que varias mujeres hicieron en contra de Roberto al reciente video filtrado en el que la primogénita del conductor mantiene una conversación íntima con Alberto Fernández en el despacho presidencial .

Lo cierto es que el apellido Pettinato no pasa desapercibido: el patriarca de la familia mantuvo bajo su ala a sus hijos, sobre todo a los tres mayores, que desde temprana edad se sintieron atraídos por el mundo del espectáculo y los medios de comunicación y demostraron estar listos para continuar ese linaje de irreverencia y mordacidad. Sin embargo, en el último tiempo los integrantes de la familia protagonizaron diversos episodios que despertaron interés por fuera de lo estrictamente profesional.

Roberto Pettinato: tres matrimonios, cinco hijos y muchas polémicas

Desde su juventud, Roberto Pettinato supo cautivar a las audiencias con su talento musical y su carisma. No solo formó parte de una de las bandas de rock más icónicas del país, Sumo, sino que también supo forjar un lugar en la televisión como ávido conductor. Con la vocación a flor de piel, su fuerte presencia en los medios de comunicación y en el mundo del espectáculo, no le impidieron enamorarse y apostar por el amor en familia.

Roberto se casó en tres oportunidades. Su primera esposa, Cecilia Dutelli, fue actriz, modelo del pintor Antonio Berni y actualmente se desempeña como astróloga; fruto del matrimonio entre ambos nacieron Tamara, Homero y Felipe, pero la relación llegó a su fin en 1997. Un año después, Pettinato se casó en segundas nupcias con Gabriela Blondeau, en un matrimonio que se extendió por ocho años. En 2007, Roberto volvió a apostar al amor de la mano de la artista plástica Karina El Azem, y junto a ella se convirtió en padre de Lorenzo y Esmeralda. Ese tercer matrimonio tuvo su punto final diez años atrás.

La trayectoria del conductor se vio manchada en enero del 2018, cuando Josefina Pouso contó una desagradable situación que vivió con él mientras era panelista del programa Un mundo perfecto. “Teníamos el camarín compartido con Amalia Granata y un día él decide que yo tengo que estar en un camarín sola. (...) Mi situación límite fue cuando él se mete e intenta tocarme y yo le dije fácticamente que ‘no’, y lo hice no sólo de forma verbal sino también física. Le pegué una trompada en el estómago y le dije ‘la próxima vez te rompo la cara y explicale a tu mujer por qué ’”, señaló Pouso públicamente.

A partir de ese momento, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi, Ernestina Pais, Martina Soto Pose y Fernanda Iglesias sumaron su testimonio y aseguraron haber vivido situaciones similares de acoso o maltrato mientras trabajaban con Pettinato.

Tamara Pettinato y la viralización de su video junto al expresidente

La hija de Roberto Pettinato supo ganarse su lugar en los medios de comunicación a fuerza de carisma e inteligencia, pero también, polémicas. Sus inicios en los medios fueron de la mano de su padre, primero en producción y, de a poco, se ganó un lugar también en la televisión.

Madre de Milo, de 14 años, Tamara está actualmente en pareja con el diputado nacional por Chubut, José Glinski, del bloque Unión por Todos. En enero de 2023 compartió una foto de ambos desde la playa junto a un emoticón de corazón y así confirmó la relación que perdura hasta el momento con un perfil bastante bajo.

El show de la noticia, Pettinato y Yo, Un día perfecto, Intrusos y Cortá por Lozano son solo algunos de los ciclos de los que formó parte; actualmente trabaja como panelista en Bendita TV (El Nueve), Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio por vos) y Final Feliz (Blender). También probó suerte como actriz en la obra Confesiones de mujeres de 30, junto a Sofía Gala Castiglione y Julieta Cayetina. Este año fue nominada, una vez más, al Martín Fierro como mejor columnista de espectáculos y, pese a las críticas que recibió por su inclusión en la terna, ella se tomó el tema con mucho humor.

Tras la emisión en exclusiva en LN+ de un video en el que se la ve dialogando íntimamente con el entonces presidente Alberto Fernández, su nombre está en boca de todos y su palabra se convirtió en la más buscada .

Homero Pettinato: picantes declaraciones y apoyo incondicional

Homero Pettinato: entre picantes declaraciones y el apoyo incondicional a su hermana Tadeo Bourbon

Homero tiene 36 años y una gran pasión por la radio. Comenzó a trabajar en el medio con apenas 15 años con una columna en un programa de su padre. “Le pedí que me consiguiera un trabajo y lo hizo, así que empecé con una columna en su programa. Después estuve en TyC Sports, en la Rock and Pop, Metro, Pop. Es algo que mamé en casa”, comentó en una reciente entrevista con LA NACIÓN.

A los 23 años se mudó a San Marcos Sierras, en Córdoba, formó una banda de música junto a sus primos y construyó una casa con sus ahorros. A su vuelta se sumó a hacer humor en un programa de Martín Ciccioli y en otro de Diego Scott. “ Empecé a trabajar multifacéticamente y produje el programa de radio de mi papá, guionaba otro de televisión, adapté obras de teatro . Me diversifiqué y me fui consolidado más como humorista, pulí el lenguaje, y hoy hago mi unipersonal de humor Lo doy todo y la gente se va con dolor en la cara de tanto reírse”, señaló en diálogo con este medio.

Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo — Homero Pettinato (@homeropetti) August 9, 2024

Este viernes, tras conocerse los videos en donde su hermana aparece en la Casa Rosada junto a Alberto Fernández, que en ese momento era presidente y estaba en pareja con Fabiola Yañez, el humorista y conductor indicó en su cuenta de X: “Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo ”, escribió en defensa de su hermana.

Este viernes por la mañana, la silla que ocupa Homero Pettinato en el programa de Olga, que conduce Nati Jota, apareció vacía. Fue la conductora quien explicó en ese momento el motivo del faltazo. “Hoy no está Homero con nosotros. Le vamos a mandar un saludo grande. Por razones de público conocimiento está pasando un día un poco complicado ”, arrancó la aclaración. “Lo amamos y lo bancamos siempre a Homerito, y el lunes seguramente va a estar de nuevo acá”, aclaró de inmediato.

La tormentosa vida de Felipe Pettinato

Hijo de Roberto Pettinato y Cecilia Dutelli, Felipe es el menor de los tres hermanos, y una de sus primeras apariciones mediáticas fue junto con su padre en el ciclo nocturno Un mundo perfecto, en donde se destacó por su gran parecido a Michael Jackson. Para ese entonces no solo imitaba al cantante en shows, sino que intentaba emularlo copiando la forma de las cejas, con maquillaje y cortes de pelo. Alguna vez, Felipe contó que sufrió bullying en su infancia y que un poco por eso estaba acostumbrado a las críticas y comentarios . A los seis años fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Esa pasión por el Rey del Pop se fue incrementando con el paso de los años y, de a poco, decidió ir por más y pasó siete veces por el quirófano con el fin de tener la nariz igual a la de su ídolo. Aquel fanatismo casi le cuesta caro y en la última rinoplastia a la que se sometió su nariz se infectó. “ Está a punto de colapsar, no me funciona para respirar ”, se lamentaba en aquel entonces y casualidad (o no) en 2009 el autor de “Thriller” había sufrido un percance similar. Claro que eso no detuvo su devoción por el cantante y el 11 de septiembre de 2018 le puso a su hija, fruto de su relación con su ex Sofía Colasante, el nombre de Juana Michela.

Durante su vida adulta, Felipe estuvo internado en reiteradas oportunidades en diferentes clínicas por situaciones de lo más diversas. En paralelo, seguía trabajando como columnista de radio o televisión, la mayoría de las veces bajo el ala de su padre.

El 2019 fue un año por demás convulsionado: ya papá de una beba, en julio fue internado “contra su voluntad”, según contó él mismo al salir de la clínica Suizo Argentina, y luego fue trasladado a un centro para su recuperación para tratar sus adicciones. Ese mismo año Felipe resultó herido cuando le explotó un cigarrillo electrónico; el accidente le ocasionó varias quemaduras y tuvo que ser operado tres veces.

En marzo de 2021, tuvo un brote psicótico. Durante el episodio, tuvo que intervenir la Policía de la Ciudad y fue trasladado al Hospital Pirovano. En mayo de 2022, Felipe fue protagonista de una tragedia que lo marcó profundamente: el departamento en el barrio de Belgrano donde estaba con su neurólogo y terapeuta Melchor Rodrigo se incendió. El lugar quedó completamente destruido y el cuerpo del médico fue hallado calcinado. Felipe fue trasladado a un centro de salud por intoxicación con monóxido de carbono. Por el episodio, el hijo del ex Sumo está procesado por “incendio seguido de muerte” .

La tormentosa vida de Felipe carga además con otra grave acusación: la hermanastra de Colasante, cuyo nombre está resguardo, lo denunció por abuso sexual. En su relato, la joven que hoy tiene 20 y en ese entonces tenía 14, aseguró que Felipe fue al living donde ella estaba mirando televisión y la tocó sin su consentimiento. En abril de 2024 comenzó el juicio por abuso en el que Felipe declaró y negó la existencia de los hechos. Andrés Bonicalzi, abogado de la víctima, y el fiscal Matías López pidieron dos años de prisión, pero finalmente el juez Correccional de San Isidro Martín Mateo lo declaró culpable y dictó la pena de nueve meses de prisión, además deberá continuar con tratamiento psicológico y fijar residencia.

