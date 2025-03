Felipe Pettinato reapareció en las redes sociales, a un mes de que se confirmara su condena por abuso

Luego de casi un año y medio de silencio en sus redes sociales –y también en los medios de comunicación- y a un mes de que se confirmara su condena a nueve meses de prisión por abuso, Felipe Pettinato reapareció públicamente. El imitador de Michael Jackson e hijo de Roberto Pettinato recurrió a su cuenta de Instagram, donde publicó una historia en la que se lo podía ver posando frente a cámara, mientras que de fondo se ve a una mujer armando un mueble.

Felipe Pettinato instagram.com/felipettinato

Lo último que se había sabido de él, más allá de lo judicial, fue que estaba internado en un centro de rehabilitación. “No voy a decir dónde ni voy a dar más detalles porque es un tema de salud mental, de adicciones, no es para que estén ‘paneleando’ y opinando de un tema tan serio y delicado”, explicaba su hermana Tamara hace un año exactamente. El 20 de febrero de este año la Cámara de Apelaciones confirmó su condena por abuso sexual, por un hecho ocurrido en el 2018, cuando la víctima era menor de edad. En primera instancia, en abril del 2024, el joven de 31 años había sido condenado a nueve meses de prisión en suspenso.

En el marco de la causa penal por la que está condenado, “Felipe tiene la obligación de cumplir con tratamiento médico, pero no necesariamente con internación”, explicó a LA NACIÓN Andres Bonicalzi, abogado de la víctima. Es decir que, al estar fuera de un centro, el artista no estaría incumpliendo con la ley. Por otro lado, tiene obligación de fijar domicilio .

La palabra de Roberto Pettinato

La selfie de Felipe en sus historias se da casualmente unos días después de que su padre, Roberto Pettinato de manera un tanto risueña comparara a su familia con la de Los locos Addams y asegurara que su hijo estaba bien. El músico y conductor no se refirió a la condena por abuso, aunque sí habló de la causa de “incendio seguido de muerte” en la que Felipe está procesado tras el fallecimiento de su terapeuta Melchor Rodrigo en un confuso episodio ocurrido en el 2022 en el departamento del imitador en el barrio de Belgrano.

Felipe y Roberto Pettinato Archivo

“Eso lo tiene que resolver en la Justicia. No creo que vaya a terminar en la cárcel, pero sí tiene un juicio por delante. A mí no me gustaba (el terapeuta) No era una buena persona. ¿Viste esos médicos raros? Pero bueno, Felipe lo quería, pero yo nunca lo quise. Era un tipo que le daba pastillas y no sé... Para mí no ”, dijo y sobre el hecho en sí, agregó: “Fue un accidente, y para mí sigue siéndolo. Felipe no solo lo quería y adoraba, lo extraña. Lo loco no es Felipe, sino que justamente un neurólogo profesional esté metido en esa historia, un tipo superprofesional. ¿Qué hacía ahí? Nunca lo entendí”.

Por el mencionado caso, el procesado se encuentra a la espera del juicio oral. Al momento de la indagatoria, había decidido llamarse a silencio.

La causa por abuso

La causa por abuso en la que está condenado a nueve meses de prisión es por un hecho ocurrido en el 2018 con la hermana de quien era en ese momento su pareja y madre de su hija Juana Michela, Sofía Colasante. En ese entonces el hijo del exsaxofonista de Sumo vivía en la casa familiar de su novia, con quien fuera su exsuegro y la esposa e hijastra, pero el dueño del hogar decidió pedirle que se fuera, ya que se mostraba poco colaborativo con las tareas del hogar.

Unos meses después, la hermanastra de Sofía, cuyo nombre está resguardo, rompió el silencio y denunció a Pettinato por abuso sexual. En su relato, la joven -que hoy tiene 21 y en ese entonces tenía 14- aseguró que él fue al living donde ella estaba mirando televisión y la tocó sin su consentimiento. A pesar de la magnitud de la denuncia, Sofía Colasante continuó junto al padre de su hija hasta el año 2020, cuando se separaron definitivamente, luego de que él la acusara de serle infiel.

Nieves Otero Por