Roberto Pettinato habló de las denuncias en su contra y el affaire de su hija con Alberto Fernández

Roberto Pettinato reapareció en los medios y habló de los puntos más álgidos de su vida y la de su familia, entre las acusaciones de acoso sexual en su contra, la situación judicial de su hijo Felipe y la polémica que se generó en torno a la relación que su hija Tamara tuvo con el expresidente Alberto Fernández.

“Nunca me sentí cancelado” , sentenció el músico en diálogo con Pablo Layús en un móvil para Intrusos (América). “No fueron denuncias [judiciales]. No me afectaron, pero en su momento sí me amargó, porque hubo muchas mentirillas . Pero también, tal vez yo me porté mal, o no me porté mal, me porté como me portaba en el colegio . Siempre fui un tipo de agarrarte de la barba, agarrarte de la nariz, y vos te cagabas de risa, qué se yo...”, dijo el exconductor luego de su show Sumo x Pettinato, en Makena.

Consultado sobre si pensó en demandar a las mujeres que lo denunciaron públicamente, como Josefina Pouso, Ernestina Pais, Lola Becerra, Martina Soto Pose y Mariela Anchipi, entre otras, sostuvo: “Nunca inicié absolutamente nada, dejé simplemente que hablen. Estuve menos que machista, al contrario. No me dejé llevar por todo eso porque me di cuenta de que era un show. No digo que hayan sido mentirosas, ni yo tampoco fui un mentiroso, son cosas que se daban en el momento ”.

Fue entonces que Layús le preguntó por las acusaciones de Pouso, quien contó que Pettinato se le había tirado encima en su camarín, sin que ella le diera pie a esa acción. “Nunca me tiré encima. Ella tenía un camarín aparte, justamente porque estaba peleada con Granata. Después, la terminé ligando yo. No soy un tipo de entrar a un camarín y tirarme arriba ”, dijo, negando los dichos de su expanelista.

En la misma línea, Pettinato minimizó el relato de Bimbo Godoy, otra de sus excompañeras de trabajo que contó públicamente las situaciones de acoso y maltrato. “Una vez, delante de todos le mordí el hombro, en el programa, y se cagó de risa, fue todo super divertido. Después dijo ‘él me mordió'”, contó en tono socarrón.

Un affaire presidencial

En otro tramo del reportaje, el músico se refirió a la relación que su hija Tamara Pettinato mantuvo con Alberto Fernández cuando era presidente. “Linda pareja” , dijo entre risas. “La cagada es que él no era Kennedy, pero Tamara era una buena Marilyn Monroe”, ironizó.

Cuando el notero le consultó cómo se había enterado del tema y si la noticia lo había tomado por sorpresa, el exconductor de Duro de domar reconoció: “Obvio, yo decía ‘¡esto no es verdad!’. Me lo contó ella primero y yo le dije: ‘¿Qué Alberto?’”.

“Pero también, como me decía Tamara, es la primera mujer cancelada. Qué se yo, tuvieron un affaire, seguramente . Cuando la empezaron a meter en la política y todo, ella no tenía nada que ver. Son cosas que pasaron; tampoco hay que demonizarla ”, reflexionó.

🗣️ ROBERTO PETTINATO habló de todo: el presente de su hijo Felipe y el escándalo presidencial de su hija@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/rdTgPVsZon — América TV (@AmericaTV) March 25, 2025

“Fue un accidente”

Por último, Pettinato habló de la salud de su hijo Felipe y la causa judicial en la que está involucrado, acusado de provocar intencionalmente el incendio en su departamento en el que murió su neurólogo, el doctor Melchor Rodrigo, en mayo de 2022. “Felipe ahora está muy bien y eso se tiene que resolver en la Justicia. No creo que vaya a terminar en la cárcel , pero sí tiene un juicio por delante. Eso fue un accidente y para mí lo sigue siendo. Esa es mi opinión”.

En cuanto al vínculo que unía a su hijo con su médico, Pettinato señaló: “A mí no me gustaba él, no era una buena persona. ¿Viste esos médicos que son raros? Felipe no solo lo quería y lo adoraba, lo extraña. Pero yo nunca lo quise, era un tipo que le daba pastillas ”. En ese sentido, remarcó que todo lo que ocurrió el día del incendio “fue muy accidentado”, y cuestionó nuevamente el accionar del profesional de la salud. “Lo loco no es Felipe, sino un neurólogo profesional metido en esa historia. Yo nunca lo entendí”.

