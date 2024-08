Homero Pettinato defendió a su hermana Tamara, luego de los videos en Casa Rosada junto a Alberto Fernández

Escuchar

Homero Pettinato , hermano de Tamara Pettinato, habló este viernes luego de conocerse los videos , en donde la panelista aparece en la Casa Rosada junto a Alberto Fernández, que en ese momento era presidente y estaba en pareja con Fabiola Yañez. Las imágenes trascendieron anoche, luego de que se hiciera pública la denuncia de la exprimera dama contra el exmandatario por violencia de género y se publicaran imágenes de ella con moretones en los brazos y un ojo morado.

En un espaldarazo a su familiar, el humorista y conductor de streaming indicó en X: “Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo”.

Las imágenes de la polémica

En el video de Tamara Pettinato que salió a la luz anoche, se escucha la voz de Fernández y se ve a la columnista de 39 años mientras toma cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Durante algunos minutos, mantienen una conversación íntima, en donde se declaran el amor que sienten el uno por el otro. Si bien se dijo que el video es de la pandemia, se desconoce la fecha exacta del material.

“Hoy estamos cortando”, dice Pettinato al comenzar el video y entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la columnista de Radio con vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea el presidente del PJ bajo licencia. “¡No! De amistad”, vocifera la integrante de la plataforma de streaming Blender, comentario que provocó las risas de ambos.

Durante el resto de la secuencia, tanto Tamara como el exmandatario ahondan en su relación. Pettinato califica a Fernández de “buen compañero”, “gran persona”, y dice que lo quiere y que lo va a querer siempre. “Yo creo que estamos enamorados de otra manera”, alega más adelante y completa con un “mentira”, al tiempo que el expresidente continúa con la grabación. Tras unos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de la conductora de radio y con un “yo a vos” de Alberto.

Qué dijo Homero de la denuncia de Fabiola Yañéz

Ayer, cuando el video de Tamara todavía no había tomado estado público, el músico, columnista de Olga y humorista habló con el programa LAM sobre la denuncia de Yañéz contra Fernández. “ Siento profundo asco y rechazo por cualquier persona que golpeé a una mujer, que maltrate a su pareja. Es una de las cosas con las que no se puede transar en absoluto, con las que decís ´hasta acá llegó mi paciencia’, o mi buena onda, o mi silencio. Como lo quieras llamar. La verdad es que el caso nos une a todos en un solo lugar”, le dijo al movilero del programa que conduce Ángel de Brito por América.

Luego, no desvió la respuesta cuando le recordaron que había manifestado de forma pública su apoyo a la gestión de Fernández. “En realidad yo no lo voté”, aclaró primero. “Sí simpaticé porque, lo sabe la gente, simpatizo un poco más con una familia de políticas que representan más esos partidos que los libertarios. Simplemente, es una cosa de convicciones”, agregó. “No soy un fanático político, no soy una persona que se vuelva loco por ninguno de los representantes, ni nada por el estilo, pero la agité un poquito porque Twitter es Twitter”, completó la idea.

Por último, Pettinato apuntó contra los seguidores libertarios, los funcionarios y las personas que hoy condenan a Fernández, pero que criticaron las políticas de género y los espacios de contención de las mujeres. “Creo que hay personas, figuras públicas que están siendo incoherentes. Si vos festejaste que cierren el Ministerio de la Mujer, o que cierren la línea 144 o que cierren la Comisaría de la Mujer, si lo celebraste realmente, ahora no me vengas a decir que te dan asco los golpeadores. Realmente no querías hacer nada, no querías sostener políticas que fueran en contra de estos actos de violencia”, sentenció.

Una ausencia esperable en OLGA

Homero Pettinato hoy prefirió no estar presente en su programa de Olga Tadeo Bourbon

Esta mañana, la silla que ocupa Homero Pettinato en el programa de Olga, que conduce Nati Jota, apareció vacía . Fue la conductora quien explicó en ese momento el motivo del faltazo. “Hoy no está Homero con nosotros. Le vamos a mandar un saludo grande. Por razones de público conocimiento está pasando un día un poco complicado” , arrancó la aclaración. “Lo amamos y lo bancamos siempre a Homerito, y el lunes seguramente va a estar de nuevo acá”, aclaró de inmediato.

En su intervención sobre el tema en el comienzo de Sería Imposible, Nati Jota contó que muchas personas preguntaron por él y que la reacción de su compañero era previsible. “Se estaba bancando él un montón de puteadas, él puntualmente, que no tiene nada que ver”, cerró.

