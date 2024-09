Los looks de los Martín Fierro: los dos vestidos de Mirtha, la conductora que “evocará a Hollywood” y las que repiten diseñador

Escuchar

Comenzó la cuenta regresiva para la entrega de los Martín Fierro a lo mejor de la televisión 2023, que se realizarán el próximo lunes, desde las 21, en el salón Pacífico del hotel Hilton, en Puerto Madero. Además de los premios, los encuentros y desencuentros, y los discursos polémicos, la lupa y el interés como todos los años están puestos en los looks que elegirán los famosos para decir presente en la gran noche de la pantalla local. Por eso, este evento también es una vidriera para los diseñadores, que durante semanas preparan a sus figuras.

Gran parte de la expectativa está puesta en Mirtha Legrand, que aunque este año no está nominada a mejor conductora, sí lo está su programa, como mejor ciclo de interés general. Héctor Vidal Rivas, asesor de la Chiqui y quien la acompaña y la ayuda a armar sus looks desde hace casi cinco décadas, aseguró que tiene dos opciones. Y según pudo saber LA NACIÓN, Claudio Cosano es el autor de una de ellas. “Es un secreto total . Es un vestido especialmente diseñado y bordado en exclusiva para ella”, dijo el diseñador y explicó que este año solo va a vestirla a ella, ya que está preparando su desfile, que será justo la noche anterior a la gran fiesta de la televisión.

El otro atuendo está a cargo de Mario Vidal. “Seguramente ella decida a último momento cuál ponerse”, dijo el representante de la marca Iara. No pudo develar detalles del diseño, salvo que será en un tono oscuro y aseguró que ella ya se lo probó: “Le queda estupendo, está fascinada, pero siempre quiere ver opciones”. También estará a cargo del look de la conductora de Todas las tardes, Karin Cohen, que lucirá una prenda en tonos oscuros, de línea amplia, con una falda importante, cola, escote con transparencia: “Eso le queda lindo porque tiene una espalda sugestiva, entre romántica y sexy”.

De rojo y negro. Juana Viale, su hija Ámbar y su famosa madre, Marcela Tinayre, el año pasado al hacer su ingreso triunfal en el Hilton Gerardo Viercovich

Gino Bogani no iba a ser de la partida este año, por cuestiones de tiempo, razón por la cual rechazó varios pedidos. Sin embargo, hubo un cambio de planes casi a último momento y pasado el mediodía del viernes confirmó a LA NACIÓN que sí estará a cargo del look de Juana Viale , a quien suele vestir cada domingo. “No está definido aún, pero estoy trabajando en el diseño”, dijo apenas se enteró de que la actriz lo había elegido nuevamente.

En tanto, Verónica de la Canal, en cambio, tendrá a su cargo al menos cuatro looks. Con su particular estilo romántico y barroco, lleno de bordados y transparencias, vestirá a Cris Morena, que en esta entrega será homenajeada por su trayectoria; Sol Pérez nominada a mejor panelista por su rol en Cortá por Lozano y GH, el debate, donde sus atuendos siempre dan que hablar; Alejandra Maglieti, que estará en la mesa con sus compañeros de Bendita, ciclo nominado en la terna de humor, y Estefi Berardi, integrante de Mañanísima, matutino nominado en el rubro magazine. “Todas tienen un estilo con mucha identidad, son vestidos largos, de alta costura, y todos pensados para cada celebridad”, dijo la diseñadora, que no quiso adelantar más.

Con doble nominación, conducción femenina e interés general para su programa, Mariana Fabbiani irá con un diseño de María Godof, como ya lo hizo en varias oportunidades anteriores. Se trata de “una pieza a medida evocando la elegancia atemporal de las grandes estrellas de Hollywood de los años dorados”. Además, la artista resaltó que el modelo se destaca por su construcción arquitectónica y un artesanal bordado geométrico.

Florencia Peña tendrá dos looks para los Martín Fierro: uno para la ceremonia y otro para la fiesta posterior Santiago Filipuzzi

Florencia Peña, nominada con Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul a mejor jurado por su trabajo en Got Talent Argentina, estará asesorada por el equipo que la acompaña desde hace años y quienes colaboraron con ella en su casamiento, en diciembre de 2022. Su estilista Maggie Mellas contó que la actriz de Mamma Mía! y conductora usará un vestido hecho a medida creado por Camila Romano y joyas de la colección especial Rubí rubí que se complementarán con el pelo y maquillaje de Nano Maldonado y sandalias intervenidas por Gabriela Capucci. Pero, además, contará con un segundo look para la fiesta post Martín Fierro a cargo de Verónica de la Canal, que a diferencia del primero será corto.

Carolina Amoroso, ternada como cronista, también eligió al mismo diseñador que la acompañó en su boda, Gabriel Lage, quien explicó: “La convencimos para que se anime un poquito más y así, cada vez que la vestimos. Estuvimos para su casamiento y eso hace que la conozca más y que me anime más con ella, luce cada vez más moda y diseño. Algo importante de destacar, es que es una pieza íntegramente creada a mano con la base de tela trabajada por el dibujante, a veces piensan que las telas están traídas de afuera, algunas sí, pero esta está creada especialmente”.

El diseñador, del que mucho se habló en las últimas horas, ya que Alejandra Gere, la mujer de Richard Gere, lució un vestido suyo en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, una pieza de encaje color champagne con escote cruzado, también vestirá el próximo lunes a Flavia Palmiero y a Laurita Fernández. “Son todas mujeres muy elegantes y los modelos elegidos tienen que ver con su personalidad”, dijo a LA NACIÓN y sobre la ex Ola Verde, detalló: “Va a usar algo sensual que le sienta muy bien, una sensualidad elegante, con mucho trabajo de mano encima y un escote que se está viendo en las últimas colecciones en el mundo. Es una alegría saber que estamos a la par de lo que viene”.

Asimismo, a la bailarina y protagonista de Legalmente Rubia, conductora de Bienvenidos a ganar, programa nominado a mejor ciclo de juegos, ya la vistió varias veces, pero nunca para un evento de tal envergadura: “Estoy feliz con la pieza que va a llevar, es muy especial, muy red carpet, con trabajo de varios meses y que está a la altura de cualquier línea de diseño internacional, me gusta cómo lo lleva y su felicidad cuando lo tiene”.

Laurita Fernández, en la alfombra roja del año pasado Gerardo Viercovich

Y de divas consagradas y conductoras premiadísimas, a la revelación: Lucila “la Tora” Villar, que comparte su terna con Josefina “la China” Ansa y Rocío Hernández, por su rol en Buenos Chicos, lucirá un diseño de Santiago Artemis. “Va a ser hermoso, de satén, verde inglés”, explico el diseñador y agregó que, fiel a su estilo inspirado en el dibujo animado de los 90 Jean and the holograms, tendrá escote y hombreras pronunciadas. Además, será largo, tendrá “fluidez” y manga jamón.

El martes por la mañana, además del ganador del Martín Fierro Oro, la discusión de todos los años de si la comida era poca o abundante o el enojo de los que perdieron o alguna polémica generada durante la velada, seguramente de lo que más se hable es de algunos de estos looks, porque es la gran noche de la televisión, esa en la que las estrellas brillan más que nunca y en la que los diseñadores, aunque no estén en pantalla, son protagonistas también.