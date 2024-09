Martín Fierro 2024: dos grandes ausencias confirmadas y el encuentro que podría revivir una vieja pelea

Escuchar

Mientras continúa la polémica por algunas ternas y los periodistas de Aptra están eligiendo a sus favoritos, se conocieron algunos detalles de cómo será la ceremonia este año: habrá 36 ternas, cinco tributos especiales y Abel Pintos será el encargado de cantar durante el In Memoriam, uno de los momentos más emotivos de la noche.

Si bien esta entrega contará con las caras más importantes de la industria televisiva, en las últimas horas se conocieron algunas ausencias que llamaron la atención. “El que no va es Guido Kaczka”, reveló Marcela Tauro este mediodía en Intrusos, quien está nominada por el ciclo de espectáculos. Ante la sorpresa de todo el panel, la periodista contó los motivos por los cuales el conductor de Los ocho escalones no dirá presente. “ Tiene un viaje familiar ”, explicó la panelista.

Guido Kaczka, ausente con aviso Soledad Aznarez

“¿Y si le daban el oro?”, preguntó uno de sus compañeros, confirmando que Kaczka y su programa de preguntas y respuestas es uno de los grandes candidatos. Tras asegurar que se lo pueden dar “todavía”, Tauro justificó su faltazo. “ Él tiene familia muy grande. Intentó cambiar los pasajes y no pudo ”, dijo mientras agregaba en su defensa que “es la primera vez que hacen un Martin Fierro en septiembre”.

“Todos sabemos que si el oro era para él no se lo van a dar”, opinó Pablo Layus. Mientras sus compañeros debatían su hipótesis, el periodista cordobés redobló la apuesta: “Capaz que no suspendió el viaje porque él sabe que no lo gana”. Inmediatamente, la candidata a llevarse la estatuilla por su labor en el panel de Intrusos reveló quiénes son las figuras que irán en su lugar y subirán al escenario en caso de ganar. “Va Pampita, Nicole y Evangelina Anderson, las chicas de Los ocho escalones. Si gana suben todas”, anticipó Tauro al tiempo que advertía que Carmen Barbieri, que está nominada como conductora por su matutino, también se sumará a este trío.

Inmediatamente, los panelistas empezaron a elucubrar lo que puede llegar a pasar en la sala del Hilton cuando se crucen Anderson y Eliana Guercio (quien irá por su rol como panelista de Gran Hermano, el debate, por Telefe) que no tienen una buena relación desde hace años. Sin embargo, una nueva ausencia de último momento interrumpió la mesa. “Otra ausencia tengo acá. Quien no va al Martín Fierro es Marcelo Hugo Tinelli”, anunció Guido Záffora. Para sorpresa de todos, la razón es la misma que su colega de eltrece. “ Tiene un viaje programado ”, explicó el periodista.

Santiago del Moro, el conductor de la velada gentileza Telefe

La 52° edición de los Premios Martin Fierro es el próximo lunes 9 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Este año cuenta con la conducción de Santiago del Moro, quien también está nominado. A lo largo de la ceremonia, además de revelar a los ganadores en las distintas categorías, se distinguirá a Adrián Suar por los 30 años de Polka; a Cris Morena por su trayectoria, a Nuevediario por sus 40 años; y a Carmen Montero y Pasión de sábado por sus 35 años en pantalla.

La entrega de premios se emitirá en vivo, como todos los años. En esta ocasión, Telefe estará a cargo de su transmisión, puesto que fue el canal con el mayor rating en el último año. La ceremonia oficial empezará a las 21, pero desde las 19 habrá una transmisión especial desde la alfombra roja para dialogar con los nominados y mostrar los mejores looks de la noche.

LA NACION