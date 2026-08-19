Los motivos por los que Jorge Porcel Junior quiere iniciar acciones legales contra Moria, la serie de Netflix

La fórmula se repite siempre: “biopic = polémica”. Y Moria, la serie de Netflx que muestra cómo Ana María Casanova llegó a ser Moria Casán, e “inmortal”, como ella desea en uno de los capítulos, no es la excepción.

A la demanda que iniciaría Ingrid Vadalá (hija de quien fuera marido de La One durante una década) se le suman las acciones legales que evalúa tomar Jorge Porcel Junior, hijo de Jorge Porcel, ya que entiende que su padre se ve reflejado en la serie, aunque no con nombre y apellido, ya que se muestra (en la piel de Hernán Jiménez) a un capocómico que trabajó con la protagonista, con Susana Giménez y con el Negro, al que se lo refiere como “El gordo”. Por su parte, Albertito, hijo menor de Alberto Olmedo, dijo estar algo desilusionado con el personaje que se vio en pantalla (hecho por Sebastián Rosso).

“Mañana me reúno con mi abogado, con él empezamos a ver la serie y el o los capítulos donde aparece mi padre y vamos a hacer una cualificación de los daños y perjuicios porque yo como heredero forzoso soy derechohabiente y tengo el derecho de autor. Lo que muchas veces sucede con estas grandes megacorporaciones que hacen vidas de personas, es que no son capaces de consultar a familiares y a los que tenemos derechos”, sentenció Jorge Porcel Junior en diálogo con LA NACION, enojado con la producción, incluso sin haberla visto aún en su totalidad. Luego aclaró que le parecía “bárbaro que se filme”. “Soy un hombre de cine –sumó– y está bueno que todos los actores tengan trabajo y se produzca material audiovisual, pero el tema es que acá no se ha consultado mínimamente respecto a la aparición de mi padre”.

Para el hijo del cómico “hay un daño económico” y una “lesión” de sus derechos respecto a la imagen y por lo tanto “tiene que haber un resarcimiento económico” ya que él no cedió la imagen. Además, redobló la apuesta: “Hay que sumar el eventual daño moral y psicológico y lo evaluaremos con mi abogado, nos presentaremos ante la Justicia, analizaremos puntos de discrepancia y daños. Esto no significa que tenga problema personal ni con Moria, ni con ninguno de los actores, sino que hay un tema económico de derechos vulnerados. No estamos en contra de la libertad de expresión, mi padre es una figura pública popular y esta serie se emite en más de 130 países, están haciendo un gran negocio. El hecho cultural no lo objetaríamos en primera instancia pero acá hay un lucro a costa del nombre de mi padre y hay que poner las cuentas claras”.

En las escenas en las que aparece “El gordo” también aparece interpretado por Sebastián Rosso un personaje al que llaman “El Negro”, que sería Alberto Olmedo, quien compartió infinidad de obras y películas con los artistas mencionados anteriormente. A diferencia de Porcel Junior, Albertito, hijo del rosarino y de Nancy Herrera, no iniciará acciones legales aunque sí se sintió algo desilusionado al ver el lugar que ocupa su papá en la serie de Netflix. “Sabía que iba a haber algo de papá, pero esperaba otra cosa, ya que es en los primeros capítulos donde esta Sofía (Gala Castiglione). Ella es igual a Moria de chica, entonces estaba esperando alguien muy parecido a mi viejo y a Porcel y sentí que no estuvieron ni cerca”, dijo en diálogo con este medio.

Sabrina y su papá, Alberto Olmedo

“Es raro. Y pienso, teniendo gente parecida a la que quieren reflejar, me pongo yo que soy igual y me lo dicen todos, no soy Francella pero me defiendo actuando, ¿por qué no me llaman? No lo piensan, no se les ocurre, no digo estar porque yo quiera sino que me pregunten ‘¿Albert te interesaría? ¿Querés que probemos?’ Porcelito también es igual a su papá”, sumó y ante la consulta sobre si se había sentido desilusionado admitió que sí: “Tal vez me acostumbré mucho a (Martín) Bossi”.

Sabrina Olmedo, hija del Negro y también actriz aún no vio la biopic de Moria. Hace unas semanas, en una entrevista con LA NACION había confirmado que está en proceso la idea de hacer una producción en torno a la vida de su papá: “Hay algo cocinándose, pero como no estoy en producción no sé en qué estado está. Quieren que actúe, no sé en qué personaje. Me gusta la idea, pero quiero ver cómo se hará, quiénes trabajarán, que sea algo lindo, porque la gente lo quiere mucho a él. Pero sí, hubo charlas”.