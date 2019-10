Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2019 • 11:34

Pocos días después de las elecciones, la legisladora electa por el Frente de todos Ofelia Fernández participó de un divertido episodio de Carolos en el bar, el ciclo que conduce el youtuber Martin Cirio y que se emite a través de la plataforma virtual. Fernández participó del programa junto a una de sus amigas más cercanas, la cantante y actriz Ángela Torres. Juntas, conversaron con Cirio, Lizardo Ponce, y dos integrantes del grupo actoral cordobés Hecatombe!: Agustina "Papry" Suásquita y Agustín Peralta Pando.

Tal como tiene acostumbrados a sus seguidores, uno de los tópicos predominantes de la charla giró alrededor de las prácticas e intereses sexuales de los participantes de la mesa. Uno de los primeros temas propuestos por el youtuber fue el consumo de revistas pornográficas. "La mina no es muy de la revista porno, hay mucha represión ahí. No me calienta, es muy de sometimiento", comentó Ofelia. "Es raro el porno, como que hay que encontrarse. Yo he visto", afirmó Torres. Aunque añadió: "Igual creo que es más divertido usar la imaginación".

Luego, Cirio comenzó a hablar de sus fantasías sexuales y Ángela Torres sorprendió a la mesa contando que tiene un "superpoder", que consiste en adivinar el tamaño del miembro de un hombre al que todavía no vio desnudo. A continuación, el youtuber le pidió que dé pruebas de su habilidad y la actriz dio su parecer acerca de la zona íntima de Cirio. "Yo puedo adivinar el tamaño, el color, si es finita, si no es finita, si tiene olor. Lo puedo ver en la persona", remató la actriz. Fernández, respaldando sus comentarios, sostuvo: "Muchas veces me ha adivinado a mí".

En un momento de la charla, el conductor mencionó a Amalia Granata, y Torres expresó su deseo porque alguna vez la diputada provincial por Santa Fe participe de un debate junto a Ofelia Fernández. "Para mí puede ser lo más hermoso que le pase a la gente. Sueño con ese momento. Con Ofelia sería perder, perder, perder, perder". Fernández contó que una vez se encontró con ella en el vivo del programa de Pamela David, y que el único intercambio que tuvieron fue cuando Granata le preguntó si militaba para algún partido. "Me miró con cara rara. Ahí ya empezaba a hacerse la que le importaba la realidad", dijo Ofelia.

Además, Cirio quiso saber por los morbos de las invitadas. "No tengo un patrón en ese sentido", dijo Ofelia. "Pero a veces me gustan todos los que son amigos entre sí", agregó. En ese momento, el youtuber bromeó respecto a tener fantasías con Alberto Fernández. "Alberto no, es muy señor él", dijo Ofelia Fernández. Y bromeó: "No me da bola Alberto".

Hacia el cierre del video, los participantes de la edición número 20 de Carolos en el bar hablaron de las salidas de Torres y Fernández, a quien se las suele ver en Instagram en algunas fiestas. "Yo en un momento flasheé que no tenía que mostrarme más, para ser más seria", dijo Ofelia. " Primero dije: 'No puedo aparecer perreando con un fernet'. Después dije, 'bueno, no, capaz puedo aparecer perreando con un fernet y salvarle la vida la gente'", señaló.

En los últimos minutos del video, Ángela Torres sorprendió con una confesión sexual. Luego de que Martin Cirio le preguntara si tendría relaciones sexuales con él o con algún hombre de la mesa, ella respondió que no. Y Ponce lo interrumpió: "¿Y al lado mío?". En ese momento, la actriz se sonrojó y comenzó a reírse. "Bueno, son cosas que pasan", remató.