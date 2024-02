escuchar

A 25 años después del estreno de Los Soprano en HBO, Mark Kamine, jefe de locaciones en la serie que duró seis temporadas, reveló en su nuevo libro On Locations: Lessons Learned from My Life On Set with The Sopranos and in the Film Industry que, durante el rodaje de la quinta entrega, el desgaste de James Gandolfini comenzó a generar problemas en el set.

La interpretación que el actor regaló, metiéndose en la piel de Tony Soprano, un mafioso con ataques de ansiedad, sigue considerándose una de las mejores actuaciones de la historia de la televisión. El intérprete, fallecido en la ciudad de Roma el 19 de junio 2013 a causa de un infarto, mientras se encontraba de vacaciones, dejó una huella imborrable en la ficción televisiva, que le valió tres premios Emmy y un Globo de Oro al mejor actor.

Sin embargo, Kamine relata varias anécdotas de las grabaciones que no dejan muy bien parado al protagonista. Una de ellas, supuestamente, tuvo lugar después de grabar un episodio en Nueva Jersey: “Estaba en el bar del hotel cuando uno de los miembros del rodaje más cercano a Jim me pregunta si quería ir a Atlantic City con ellos”. Atlantic City se encontraba a casi 130 kilómetros de donde estaban, a más de una hora en coche, y al día siguiente debían seguir rodando: “Lo rechacé. A la mañana siguiente, no me extrañó que no fuesen capaces de despertar a Jim”, escribe Kamine. Al final, apareció con cuatro horas de retraso “ quejándose y maldiciendo cada vez que se equivocaba con sus frases medio aprendidas, repitiendo toma tras toma, bebiendo mucho café y agua, mostrándose al mismo tiempo avergonzado y maleducado , como hacía siempre que la cagaba de esa forma”.

A medida que el actor se volvía “cada vez menos digno de confianza”, HBO, según relata el libro, “agregó una cláusula a su contrato que lo hacía responsable de los costes del día de rodaje si faltaba al trabajo debido a excesos de consumo”, afirma el autor del libro. Según Kamine, Edie Falco, la actriz que interpretaba a la mujer de Tony, Carmela Soprano, estaba tan harta de los plantones de Gandolfini que se sentía frustrada con el actor y él, se sentía frustrado con la perfección de ella: “Edie siempre llegaba temprano, siempre estaba preparada y siempre se metía al instante en la piel de su personaje. Fue una presencia admirable en el set de rodaje a lo largo de toda la serie”.

Luego de que se dieran a conocer estas declaraciones, otra de las protagonistas de la serie, Drea de Matteo, brindó su versión de los hechos. La actriz que interpretó a Adriana La Cerva le explicó a Page Six que el libro “ es simplemente una especie de robo de dinero de este tipo ”.

De Matteo, de 52 años, explicó que se sintió obligada a hablar luego de leer los comentarios de Kamine porque es “muy cercana a la esposa de Jim, su viuda y su hija”. Además, la intérprete explicó que sus críticas del jefe de locaciones de la serie se deben a que eligió por meterse con una “persona realmente increíble”.

“ Jim era un ángel”, indicó. Y agregó: “Y supongo que porque era un ángel, ya sabes, no está aquí ”. De Matteo señaló que es sugestiva fecha en la que el libro salió a la venta: justamente cuando se cumplen 25 aniversario del estreno del programa. “Ir y sacar provecho de esa manera, a los italianos no nos gusta. No nos asustamos fácilmente”.

