Luciana Salazar mantiene un litigio con Martín Redrado para establecer la cuota alimentaria de su hija Matilda, nacida fruto de una presunta decisión consensuada por la expareja. Después de conocerse detalles acerca del enfrentamiento entre la modelo y el economista, trascendieron los supuestos motivos por los que el expresidente del Banco Central habría rechazado ser el padre biológico de la criatura.

En diálogo con el programa Mañanísima (eltrece), que conduce Carmen Barbieri, Salazar habló del conflicto por el que se enfrenta en la Justicia con su ex, a quien acusa de endeudar cuotas alimenticias por la crianza de la niña.

Tras las declaraciones realizadas por la mediática, la panelista Estefi Berardi expuso una teoría en relación a por qué el economista descartó convertirse en padre junto a Salazar en ese momento. El periodista Diego Ramos apuntó primero: “Lo que pasa en el caso de Luciana es que mucha gente le dice que si Redrado no es el padre de la nena, por qué insiste tanto, pero lo que pasa es que hay cosas firmadas”.

A continuación, Berardi agregó: “Había un plan de familia en el que él dijo: ‘yo no estoy para ser papá biológico’. No sé si este es el caso pero, muchas veces [ellos] prefieren que sea un proyecto de ellas y hacerse cargo económicamente y no biológicamente por un tema de herencia. Es una forma de no sacarle nada a tus otros hijos. Dicen: ‘te acompaño en este plan desde lo económico y no biológicamente’”.

La panelista profundizó entonces respecto a los supuestos términos en que Redrado y Salazar habrían acordado ser padres. “Luciana le hizo firmar todo antes y ahí se estableció que él se iba a hacer cargo de la nena hasta los 18 años. Eso está firmado ante escribano y, como después él decidió no hacerse más cargo de eso, Luciana lo lleva a la Justicia. Ya le embargaron cuentas a Redrado, viene avanzando la causa”, precisó.

Ante estas afirmaciones, Salazar hizo un descargo en el día de ayer respaldando los dichos de la periodista de Mañanísima. A través de las redes sociales, la modelo compartió un posteo de Berardi en el que se refiere al asunto y escribió: “¡Caliente, caliente!”, dando a entender que la versión expuesta por la panelista es correcta. Y añadió otros motivos: “Sumándole varios condimentos más. Impedimentos para tener hijos naturalmente por una de las partes (por enfermedad previa), consultas a clínicas de fertilización en Argentina y Estados Unidos juntos. Un entorno negado que presionaba a que no suceda a toda costa, mentiras, ocultamiento, subrogación… Un proyecto y deseo viciado y manipulado por situaciones por demás injustas. Algunos ya van entendiendo”, cerró.

Cuarto posteo de las historias de Luciana Salazar @salazarluli

En diálogo con el ciclo de Carmen Barbieri, la modelo también se había referido antes a la actual situación judicial que atraviesa. “Ya estamos en instancias finales, si Dios quiere, porque hay miles de recursos para alargar todo, como está haciendo él, pero está todo muy claro. Hay firmas, acuerdos, escribanos públicos, abogados, testigos. Es una cosa de no creer, pero es lo que me tocó y por lo que tengo que luchar, así que estoy esperando que ya sean los últimos momentos para terminar con esto”, detalló.

Salazar expresó su deseo de que la situación pueda resolverse pronto por el bien de su hija. “Esperemos que todo se solucione rápido y Matilda pueda recuperar sus derechos”, dijo. Además, la modelo contó cómo afronta los momentos en que la nena le pregunta por su padre. “Imaginate que ella veía a una persona que la venía a ver a escondidas porque no quería que nadie se enterara, porque había muchas mentiras. Siguen habiendo muchas mentiras que creo que las va a terminar esclareciendo ella el día de mañana, cuando mamá le cuente un día la verdad, pero todavía es muy chiquita. Al principio preguntaba: ‘¿por qué no lo veo más?’, y yo le decía: ‘bueno, porque se portó mal’. Ella no entiende y me dice: ‘pero a mí no me hizo nada, a mí no me lastimó’. Así que yo le digo: ‘mirá Matu, el día de mañana mamá te lo va a explicar y lo vas a entender’. Entonces ella ya sabe que no lo ve porque se portó mal, tanto con ella como con la mamá”.

