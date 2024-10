Luz Gaggi, la argentina de 22 años elegida para abrir el primer show de Paul McCartney en River

Escuchar

Este sábado, el estadio River Plate va a ser el escenario de una noche increíble con la vuelta de Paul McCartney a Buenos Aires. Pero antes de que el legendario Beatle conquiste a la multitud, habrá un momento especial para una joven promesa argentina: Luz Gaggi. Con 22 años, la cantante de La Plata será la encargada de abrir el show, algo que, sin dudas, es un gran paso en su carrera.

Luz se hizo conocida en 2021 durante su participación en La voz argentina, donde su talento y carisma la llevaron a la final del certamen. Desde entonces, no ha dejado de crecer. En 2023, lanzó su álbum debut, Altar, una fusión de sonidos latinos, flamenco y hip hop que ya superó el millón de reproducciones. Canciones como “Pierdo el amor” y “Dejarlo todo afuera” se convirtieron en hits y la posicionaron como una de las voces jóvenes más prometedoras de la escena local.

El lanzamiento de Altar no solo fue un éxito en plataformas digitales; también le valió dos nominaciones en los Premios Gardel como Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Artista Pop. “No esperaba que tantas puertas se abrieran tan rápido. Grabar con Diego Torres y David Lebón fue increíble. Estoy muy agradecida por las oportunidades”, cuenta.

Además de su talento musical, Gaggi tiene una gran historia de superación personal. Durante su infancia, enfrentó un grave problema de salud que la obligó a usar una silla de ruedas por un largo tiempo. Sin embargo, eso no la detuvo: “Todo lo que viví me hizo quien soy hoy. No sería la persona ni la artista que soy sin haber pasado por eso” , reflexionó durante una entrevista con LA NACIÓN. Superar estos obstáculos la fortaleció no solo a nivel personal, sino también en su carrera con la música.

Este sábado, a las 19.30, Luz se subirá al escenario de River Plate con la energía y el entusiasmo que la caracterizan. Para ella, abrir el show de una leyenda como McCartney es “un sueño hecho realidad”, y está lista para deslumbrar al público.

–Abrir el show de Paul McCartney es un hito enorme en la carrera de cualquier artista. ¿Cómo te sentiste cuando te confirmaron la noticia?

–Fue una noticia increíble, ¡realmente increíble! Apenas me enteré, entré en shock. Pasaron millones de situaciones por mi cabeza. Pero, por suerte, tengo un equipo de primera y mi familia siempre está para apoyarme, estuvieron desde el primer minuto al lado mío, tirando buenas energías y abrazándome.

–Además vas a tocar en River Plate, un escenario con tanta historia. ¿Qué significa para vos estar en un lugar tan icónico?

–Pasaron grandes figuras por ahí y es inmenso. Así que hoy, mi mayor deseo es estar a la altura de las circunstancias. Espero llegar al nivel o por lo menos cerca de todos los íconos de la música que pisaron el Monumental.

Luz Gaggi tiene 22 años y este sábado 5 de octubre abrirá el show de Paul McCartney

–Dijiste más de una vez que creciste escuchando a los Beatles. ¿Qué significa para vos, a nivel personal y artístico, estar abriendo para una leyenda como McCartney?

–Es fascinante abrirle a Paul. Siento unos nervios gigantes, pero tengo la cabeza puesta en que todo va a salir increíble. Que me hayan seleccionado es un honor.

–Tu música tiene una fusión muy particular de géneros. ¿Pensaste en hacer algún ajuste a tu setlist para esta ocasión tan especial, o te vas a mantener fiel a lo que te representa?

–En realidad, creo que en parte me convocaron porque les gustó lo que yo hago y mi material. El mejor consejo que me dieron en estos últimos días fue exactamente eso: que sea fiel a mí misma, esa es la clave.

Libertad total

– ¿Te dieron alguna indicación sobre las canciones o el estilo que deberías tocar, o tuviste libertad total en la elección?¿Te pidieron algo en especial?

–Para nada. Por suerte tuve libertad absoluta para definir las canciones que vamos a tocar.

–Desde que te vimos en La voz argentina, tu carrera creció mucho. ¿Qué lugar ocupa esta presentación en tu trayectoria? ¿Sentís que puede ser un antes y un después para vos?

–Es una oportunidad única. Primero por todo lo que representa Paul McCartney en el mundo de la música. Esto es un punto clave para mi carrera, hay un antes y un después de Macca.

–¿Quién y cómo te convocaron para abrir el show de Paul McCartney? ¿Hace cuánto lo sabés?

– Fue mi manager [Daniel Grinbank] el que me dio la gran noticia. Hace solo un par de días me escribió escribe y me tira esta bomba. Asique como teníamos poco tiempo, nos pusimos a ensayar con todo y a prepararnos para dar todo en el show.

–¿Tuviste la oportunidad de conocer a Paul en estos días o tienen pensado ensayar antes del show?

–Todavía no, pero está en nuestros planes hacer un prueba de sonido antes así que espero que se dé y pueda conocerlo ahí. ¡Ojalá!

–Por último, ¿qué mensaje te gustaría darles a los fans que van a estar ahí y a todos los que te van a descubrir antes de la llegada de McCartney?

–A ver… Lo principal es que realmente la gente pueda disfrutarlo al máximo. ¡Va a ser un gran espectáculo y vamos a estar en presencia de una leyenda mundial! Espero que todos lo puedan vivir tan intensamente como yo.

