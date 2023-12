escuchar

Llegó diciembre y el espíritu navideño comienza a hacerse sentir. Quizá por eso, el protagonista de uno de los films de esa temporada más vistos de la historia del cine recibió, finalmente, un reconocimiento tan merecido como tardío: Macaulay Culkin tiene desde este viernes su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Macaulay Culkin posa con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, junto a la actriz Catherine O’Hara Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

La estrella de Mi pobre angelito, de 42 años, se mostró muy emocionado y agradecido en la ceremonia, en la que dio a conocer públicamente una nueva faceta: la de padre. Es que en todo momento se mostraron muy junto a él su prometida, Brenda Song, y sus dos hijos, Dakota, de dos años, y el benjamín de la familia, cuyo nombre aún se mantiene en secreto.

Durante la ceremonia, el actor rindió homenaje en su discurso a su familia, a quienes se refirió como sus “tres personas favoritas”. “Me gustaría agradecer a Brenda. Sos absolutamente todo. Sos la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”.

Macaulay Culkin junto a su prometida, Brenda Song, y su hija mayor, Dakota Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Otra de las personas que se acercaron para compartir con él este esperado momento fue Catherine O’Hara. La actriz, que interpretó a la madre del personaje de Culkin en la película de 1990 que lo convirtió en una estrella en todo el planeta, brindó un discurso en su honor. También estuvieron presentes Natasha Lyonne y Seth Green, sus compañeros de elenco en Party Monster (2003); la hija de su amigo Michael Jackson, Paris Jackson, y sus hermanos Quinn y Rory.

La emoción de la actriz de Mi pobre angelito a la hora de brindar un discurso en honor a Culkin Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Culkin y Song se conocieron en 2017, en el set de la película Changeland, en Tailandia. En esta relación, el actor parece haber encontrado la estabilidad, tras años de idas y vueltas provocadas por sus adicciones y la mala relación con su familia de origen.

Culkin junto a O'Hara y Natasha Lyonne Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Una infancia diferente

Después de la primera parte del film que lo lanzó a la fama con solo diez años, la presión del trabajo se convirtió en rutina. Tras sus múltiples compromisos laborales, se cansó de la vida que llevaba y decidió hacer frente a sus padres, que parecían estar más preocupados por el dinero que por el bienestar de su hijo. Cuando conoció a Song, encontró a alguien que sabía por lo que había atravesado: ella también forma parte de la industria del entretenimiento desde su infancia. “Los niños actores no podemos hablar de lo que fue. Nos miramos a los ojos, asentimos y, simplemente, lo sabemos”, confesó alguna vez la actriz.

El actor posó con sus hermanos Rory y Quinn; la hija del rey del pop, Paris Jackson y su colega Seth Green Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Song logró un papel protagónico en 2000, en The Ultimate Christmas Present, una producción de Disney Channel con la que luego ganó un premio Young Artist por su interpretación. Aquella película fue el punto de partida para firmar nuevamente contrato con Disney y filmar Get a Clue en 2002, a la cual le siguieron Stuck in the Suburbs (2004) y Wendy Wu: Homecoming Warrior (2006). Sin embargo, alcanzó gran fama a mediados de esa década cuando interpretó a London Tipton, un personaje con el que hizo una parodia de Paris Hilton en la serie The Suite Life of Zack & Cody, producción que duró tres años y finalizó en 2008.

