La actriz española, que vino por segunda vez al país, en esta oportunidad para presentar Jaque Mate, la película que protagoniza junto a Adrián Suar, se sorprendió con la amplia oferta cultural de Buenos Aires y se emocionó con los paisajes de la Patagonia y el Litoral; el mate, su nueve gran pasión

La relación comenzó a distancia. Apenas se estrenó Vis a Vis, la serie que tuvo a Maggie Civantos como protagonista durante cuatro exitosas temporadas, se enteró que en la Argentina se había fundado uno de los primeros clubes de fans que la tenían como ídola. Allí empezó, a través de las redes sociales, su primer acercamiento con el público argentino, al que considera tan pasional como respetuoso. Por eso, cuando recibió la propuesta de filmar en el país, no lo dudó: a esa altura tanto sus seguidores como los colegas argentinos con los que le tocó trabajar en distintos proyectos le habían hablado de Buenos Aires y de los lugares del país que iba a adorar, que intuía que nada podía salir mal.

Su intuición no falló. Maggie Civantos pisó por primera vez el país hace un año, con el plan de filmar, junto a Adrián Suar, la comedia de acción Jaque Mate, que hoy llega a los cines, y luego se verá en Amazon Prime Video. “La verdad es que me he sentido como en casa”, le contó a LA NACION, con su tono andaluz. En su caso, aquella frase no responde a un acto de demagogia y durante la entrevista va a fundamentar sus dichos y a explicar por qué terminó enamorándose perdidamente del país.

Maggie Civantos en la avant premier de Jaque Mate Gerardo Viercovich - LA NACION

–¿Qué referencias tenías de Argentina antes de llegar?

–A nivel audiovisual, obviamente llegan un montón de producciones que vi. Y siempre, además, mi concepto del cine argentino ha sido muy, muy positivo. Especialmente, en las comedias. Creo que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es un género que ustedes trabajan con mucha verdad. La Argentina tiene una comedia de situación con una gran profundidad en los personajes . De hecho, a Adrián lo conocía de haberlo visto en muchas comedias. Es un actor que ha hecho muchísimo, y sobre todo comedia. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me llamaron porque ya conocía su trabajo y sabía que el resultado iba a ser bueno.

La actriz española junto a sus compañeros de Jaque Mate, que se estrenó este jueves 25 Gerardo Viercovich - LA NACION

–¿Qué te gustó puntualmente de Jaque Mate cuando leíste el guion?

– La combinación de la comedia y la acción. Es una fórmula que, por ejemplo en España, no es tan común. Me sorprendió mucho que todo el tiempo están pasando cosas. Es una peli muy entretenida. Hay explosiones, hay peleas, pero también hay una historia que habla de vínculos muy bonitos. No quiero develar mucho sobre Sofía, mi personaje, pero puedo decir que al final todo lo que hacen los protagonistas es por amistad o por amor, y eso hace que la película crezca no solamente en la acción, sino en la parte emotiva. Y eso es importante, porque al fin y al cabo todos los espectadores van a emocionoarse, porque todos queremos que nos cuenten historias que no nos dejen indiferentes.

José Eduardo Derbez, Adrián Suar, Maggie Civantos y Tsahi Halevi, los agentes de Jaque Mate Polka

–El elenco está compuesto por actores de distintas nacionalidades. ¿Sentís que te enriqueció especialmente?

–Absolutamente. Para mí ha sido una experiencia muy positiva, y precisamente fue por eso: porque cada uno de nosotros veníamos con diferentes experiencias y nos encontramos en esta producción. Hubo un gran entendimiento y también unas ganas de compartir y de dar lo mejor. Entonces, ha sido muy positivo, porque cuando se junta gente que es apasionada en su trabajo, siempre salen cosas bonitas y creo que ha sido el caso. Fue un rodaje muy, muy fácil y muy divertido. Y eso es algo que siempre agradezco, porque al fin y al cabo me encanta lo que hago, pero el viaje tiene que ser bonito. En Jaque Mate, las compañeras y los compañeros, aparte de grandes profesionales son grandes personas, y eso es fundamental, porque son muchas horas de trabajo y se agradece cuando la pasas bien y no todo es tan intenso.

La actriz española asegura que la experiencia de filmar en la Argentina fue muy gratificante

–¿Notaste alguna diferencia entre argentinos y españoles en la metodología de trabajo?

–Sí. Lo que sentí mucho en esta producción es que gustaba mucho la improvisación. El guion estaba abierto a que pudieramos aportar cosas. Jorge Nisco, el director, y Adrián estaban muy predispuestos a escuchar propuestas. Y yo al principio iba más con mi texto… Y luego fui entendiendo que había una parte que estaba siempre viva en este rodaje. Cuando hablo de enriquecer no es porque el guion no estuviera bien, sino porque surgían cosas en el rodaje, porque los personajes están vivos. Y si se te ocurría algo, lo rodábamos. Eso es algo que no ocurre ni con todos los directores ni en todas las producciones, por eso es algo que agradezco, porque sentí que se me escuchaba también como creadora y me sentí más creativa. Sentí que podía aportar a la escena. Hablando con compañeros, dicen que es bastante común que en la Argentina se improvise en el rodaje. No sé si es así o n, pero la verdad es que en mi caso agradezco, como actriz, haber pasado por la experiencia y estoy deseando repetirla.

–Tu personaje debe hablar “en argentino” en varias escenas. ¿Te costó parodiar el acento?

–¡Es que me tocó hablar con muchos acentos! Y el argentino lo hice con todo el relajo del mundo: no tenía que tener ninguna preocupación porque tenía que hacerlo mal. Por eso, me dije: ’¡Estupendo! ¡No me voy a estresar!’ El de Sofía es un personaje muy divertido, porque justamente su habilidad es la transformación. Por eso, en la película tengo que utilizar distintos acentos, diferentes imágenes, con pelucas… Cada uno de los personajes tiene una capacidad, como un superpoder, y el de ella es la transformación. Pero el acento argentino, precisamente, no es su mejor habilidad.

En Jaque Mate, Civantos y Suar son dos agentes que mantienen una larga y tensa relación Polka

–¿Qué te llamó más la atención de Buenos Aires?

–Me tocó rodar en verano. Me encontré con una ciudad muy viva, y fue fantástico. Lo que me llamó mucho la atención fue el respeto que hay al trabajo de la actriz y del actor. El respeto al teatro y a todo lo cultural. Justamente, la oferta cultural me pareció muy sorprendente, porque hay mucha diversidad. Fui todo lo que pude al teatro en el tiempo que estuve; no pude ir más, porque bueno, al final estaba rodando doce horas por día. También algo que me sorprendió fue la vida en la calle, o sea, hay muchas actividades que quizá porque era verano podías encontrar para hacer en cualquier parque. Como iba a estar allí tres meses, me llevé a mi perro, Lorca, y cuando lo sacaba a pasear descubría eso: que había mucha vida, la gente tomaba clases de swing, de baile, entrenaba en la calle. ¡Es muy fácil hablar con los argentinos! Son muy sociables. Ya sabía que los argentinos son como muy lindos, pero es verdad que estando en Buenos Aires es algo con lo que me quedé: lo amable que es la gente aunque no te conozca. Te sientes como en casa.

–En tus redes vimos que también aprovechaste para recorrer otras provincias.

–En Mendoza estuvimos rodando una semana y fue una experiencia muy bonita, porque la verdad es que las montañas son espectaculares. Y luego, como me gusta mucho viajar, pues nos quedamos un poquito más para explorar. Fui a la Patagonia, pero como es muy grande no me dio el tiempo a ver todo lo que quería ver, así que tendré que volver. Me quedan pendientes muchas cosas en la Argentina, la verdad. La experiencia no podía haber sido más positiva, a todos los niveles, a nivel profesional y personal. También estuvimos en Iguazú, que fue impresionante, lo más impresionante que he visto en mi vida. ¡Me emocioné! Dije: ‘¿Cómo es posible que la naturaleza nos dé algo así, tan mágico y tan poderoso?’. Entonces, la verdad es que estoy muy enamorada de Argentina.

–En algunas de las imágenes que compartiste durante tu primera estadía en el país se te vio tomando mate. ¿Fue algo momentáneo o lo incorporaste a tu vida?

–¡Sí! Seguí tomando una vez que me fui. Como estoy viajando mucho, no tengo el hábito de llevarlo a todos los sitios, pero cuando regresé a España seguí tomando porque la verdad es que me gusta mucho y me hace sentir bien. Es súper beneficioso para el organismo. También, estuve diez años sin comer carne hasta que llegué a la Argentina. No era específicamente vegetariana porque sí comía pescado, pero dejé las carnes rojas hasta que llegué a Buenos Aires. ¡Era imposible! Y creo que cada vez que vaya, voy a darme un permiso. ¡Una vez al año no hace daño!

–Tanto Las chicas del cable como Vis a Vis fueron series muy exitosas en la Argentina ¿Cómo te recibieron los fanáticos?

–Con mucho cariño, pero también con mucho respeto. La gente se acerca y te habla desde un lugar de mucha educación. Ya conocía al público argentino por las redes sociales, pues siempre te llegan mensajes y, de hecho, tengo allí un club de fans que es de lo más antiguos. No puedo estar más agradecida, porque llevan años conmigo, a mi lado, y por eso cuando estuve en Buenos Aires me reuní con ellos, ¿sabes? Porque bueno, pues es lo mínimo que puedo hacer después de todo el amor y todo el apoyo que recibo constantemente de ellos. Desde que Vis a Vis comenzó, la Argentina fue de los primeros países en los que empezó a resonar la serie fuera de España. Por eso, hay un cariñito que recibo de los fans argentinos y eso se me sumaba a las ganas de trabajar en la Argentina, porque sabía que hay mucha gente que iba a estar muy feliz de que lo hiciera. Por eso, con los fans tuvimos un encuentro muy bonito.

–Hoy podés elegir dónde y con quién trabajar y seguramente te sentís privilegiada por eso. Sin embargo, ¿hay algo que añores de aquellos primeros años de carrera en los que hacías teatro y podías caminar tranquilamente por la calle sin ser observada?

–Lo que más extraño es el teatro en sí. Fue una época muy bonita, pero bueno… ¡La verdad es que me quejaba mucho porque no me alcanzaba para pagar las facturas, ni nada! Pero sí que hay algo muy bonito en hacer teatro en una sala alternativa, en una sala pequeña, en un lugar íntimo. Lo que más echo de menos es hacer piezas menos conocidas. Bueno, aún podría hacerlo, ¿eh? Pero bueno, todavía no, no me he lanzado a crear algo así.

La actriz volvió a la Argentina para el estreno de la película Polka

–Sí te lanzaste como productora ¿Cómo surgió el proyecto?

–Era algo que tenía en mente, pero a la vez fue algo casual. En plena pandemia, nos juntamos tres amigos por videoconferencia y entre charla y charla, nos comprometimos a escribir cada uno un guion con una historia basada en el confinamiento. Solo uno cumplió, y cuando me mandó el guion e alguna forma me vi involucrada y me sentí un poco responsable. Buscamos financiación, pero no la encontramos y entonces surgió la idea de producirla nosotros. Entonces, casi que fue una serie de acontecimientos que me empujaron a iniciar la productora y logré mi cometido: estrenamos finalmente el film, El juego, protagonizada por Nicolás Furtado y por mí. Pasada la experiencia, ahora mismo encararía todo de otra manera, porque ha sido mucho trabajo y por falta de experiencia no todas las decisiones que tomaos fueron buenas. Quiero seguir produciendo, pero aunque me lleve más tiempo, quiero ir más despacio y de una forma más segura.

Maggie Civantos y Adrián Suar en la premiere de Jaque Mate Gerardo Viercovich - LA NACION

–Hace un par de meses todos los fans de Vis a Vis quedaron shockeados por la muerte de Itziar Castro ¿Cómo tomaste la noticia y qué es lo que más recordás de ella?

–Sin dudas, su generosidad. Siempre estaba muy atenta a los demás. Era muy considerada, siempre. Y eso es lo que me llevo de ella. Todos tenemos un millón de cosas que hacer, pero ella siempre estaba. Tardé tres días en asimilar la noticia de su muerte. La última vez que la vi fue en el estreno de mi película. Como siempre, tuvo hermosísimas palabras y nos dimos un abrazo. Eso fue en septiembre. Como no estábamos trabajando juntas ya, no estábamos en el día a día de la otra, y creo que eso hizo que me costara más asimilar su muerte, entender que no la iba a volver a ver. Pero cuando la gente da tanto amor, al final, queda para siempre. Y creo que es el caso de Itziar. Dio tanto que va a ser eterna, porque es imposible olvidar a alguien así. Hablando con otra de nuestras compañeras de Vis a vis, María Isabel Díaz Lago, coincidimos en resaltar esa característica e Itziar. La vamos a recordar con muchísimo amor.

– Sofía, tu personaje de Jaque Mate tiene un gran secreto que se revela al final de la película. ¿Maggie guarda muchos secretos?

–¡Desgraciadamente no! Estoy convencida de que es bueno tener al menos uno. Hay cosas que no hay que contarle a nadie.