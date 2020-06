Maju Lozano recordó su romance con el chef Christian Petersen Fuente: Archivo

17 de junio de 2020 • 23:41

Debido a las medidas dispuestas para frenar el avance del coronavirus, la televisión se quedó sin ficciones. Sin embargo, la permanencia en la pantalla de realities y programas de interés general posibilitaron que surgieran nuevos "galanes". El chef Christian Petersen es uno de ellos. El jurado de El gran premio de la cocina despierta suspiros en las redes y los rumores de romance con la conductora del ciclo , Carina Zampini, lograron que su nombre figure siempre entre los más mencionados en Twitter.

Ahora, quien recordó su romance con el nuevo galán de la tele fue Maju Lozano. La conductora de Todas las tardes fue entrevistada por Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina y, a propósito de cómo es el vínculo con sus exparejas, Maju se prestó al juego de hacer un balance de algunas de sus relaciones amorosas.

Luego de contar que con todos mantiene una buena relación, se refirió al chef: "¡Qué recuerdo! Bueno... Ahí... Fue un 'ni'... En su momento estuvo bien, pero no prosperó porque no teníamos nada que ver" , se sinceró.

Después, llegó el turno de hablar sobre su relación con el abogado Hernán Coquet. "Tampoco prosperó. Hablo con todos mis ex, me parece que cuando uno ha compartido tanto, sí se puede.A veces no se puede porque terminan mal las relaciones, pero uno es una persona grande, comparte cosas, intimidades, en su momento uno los quiso mucho", explicó.

Por otro lado, la conductora sacó a flote cuáles son sus defectos y virtudes y señaló: "Lo mejor mío es la perseverancia. Una de mis cualidades es no rendirme, soy bastante testaruda cuando quiero algo. Lo peor, es mi cuelgue, mi desorden, no contesto los mensajes, a veces quedo como maleducada". Y, después agregó: " Mi hijo me ha llegado a decir 'me gusta más la mamá de la tele porque se ríe más'. Así, al llano ".