Insinuaciones amorosas, miradas y sonrisas cómplices y coqueteo permanente. Carina Zampini y Christian Petersen mantienen un vínculo ante las cámaras desde hace meses en El gran premio de la cocina que, para algunos, ya ha traspasado la simple broma y se acerca a los códigos de los juegos de seducción .

"Entre ellos hay histeriqueo. Es la típica que era una joda y quedó. Como el principio de Peter y Paula: que sí, que no. Pasó el tiempo, llegó la familia y todo hermoso. No digo que vaya a pasar lo mismo pero yo te juro que estoy ahí y de histeriqueo ni qué hablar. Se ve", afirmó hoy, en Los ángeles de la mañana , Juan Marconi sobre sus compañeros del programa.

Ángel De Brito recordó que hace unos meses resultó sorprendente el beso que la conductora le dio al parrillero al aire . Bajo la temática de un menú de boda, Zampini condujo en esa emisión vestida de novia y Petersen ofició de novio. En un momento, de forma inesperada, ella besó en los labios al integrante del jurado en un acto fuera de guion. "No, no, no, la producción no dijo nada (en relación a que debían besarse), y de repente pasó de la jodita del ramo al beso", aseveró Marconi.

Lo cierto es que ninguno de los dos desperdicia ocasión para dedicar un piropo al otro, insinuarse a través de determinada proposición o sembrar la duda respecto a la existencia de un vínculo íntimo entre ellos, más allá de la pantalla.

Un repaso por distintas emisiones del ciclo permite contemplar cómo lo que pudo comenzar de forma inocente comienza a afianzarse dentro de la dinámica del programa.

Carina: "¿Qué me traería de desayuno?"

En octubre pasado, Petersen realizó ciertas recomendaciones destinadas a potenciar la primera comida del día. En medio de la conversación, la presentadora dijo: "Cuando usted me tenga que traer el desayuno por el Día de la Madre, ¿qué me traería?". Y su compañero sugirió: "Todo energético, Cari". Ella tomó el guante y le preguntó: "¿Eso es porque usted quiere que rinda en algún aspecto en particular?", dejando sin palabras y sonrojado al chef.

En otra ocasión, a final de año, ella expresó en una oportunidad su intención de probar un plato y se acercó al cocinero, que le dio de comer en la boca. "Va pasando el tiempo y va creciendo la confianza", comentó la presentadora.

Christian puso a prueba su amor deshojando una margarita

En enero, el cocinero aprovechó la evaluación de un plato dulce decorado con una margarita de mazapán para "poner a prueba el amor" de su compañera hacia él. "¿Me quiere? ¿No me quiere.?", pronunciaba Petersen mientras recorría una a una con un tenedor las hojas de la flor comestible. "¡Me quiere!", expresó finalmente y contento. "Te quiero, Cari", le dijo. "Yo también", susurró ella sonrojada.

Petersen: "Estás muy linda"

A mediados de febrero, un piropo inesperado del chef descoló a la conductora. Durante la visita de la cantante Daniela Pérez al programa, cuando Zampini apreció en un momento en que el cocinero estaba despistado, le preguntó: "¿Qué le pasa? ¿Le comieron la lengua los ratones? ¿Está bien usted?", ante lo que él respondió: "Estás muy linda, Cari". Ante el piropo, ella expresó: "¿Y ahora cómo sigo?". Ese mismo día, ella también lo invitó a dar unos pasos de baile al aire mientras sonaba el tema "Endúlzame que soy café", en honor a la invitada, ante lo cual Petersen respondió con destreza y mirando fijo a su compañera de baile.

Carina: "Con Chris, tenemos nuestro chat"

A fines de marzo, cuando el chef se adelantó en una ocasión a la hora de dar su veredicto respecto a un plato, Zampini y Marconi lo interrumpieron para recordarle que aun no era su turno. "Tu puntaje es secreto", le recordaron, y acto seguido ella apuntó, en otro tono, que había que prestar atención a los comentarios del cocinero. "Hay que seguirte de cerca, cosa que no voy a decir que no me gusta", le dijo. Ese mismo día, en un intercambio con Felicitas Pizarro, que afirmó que mantenía un chat con su colega, Carina la desafió. "Nosotros tenemos nuestro chat", dijo. "Ese debe ser más interesante", le contestó la cocinera. "No se puede contar", finalizó Zampini mirando a Petersen.

El beso al aire

En una emisión temática del programa referente a bodas celebrada en abril, Zampini besó en los labios por sorpresa a Petersen. Ella vistió un traje de novia de Claudio Cosano, Juan Marconi fue el padrino, Felicitas Pizarro, la madrina, y Petersen tomó el rol del novio. Al momento de cortar la torta que había preparado el equipo verde, la conductora pidió hacerlo junto a Petersen y posaron para una foto. Cuando ella se estaba retirando del lugar, él fue por más. "¿Y el beso?", reclamó. Sin titubear, Carina volvió sobre sus pasos y le estampó un tremendo pico que fue muy festejado por todos. "¡Vamos, se me dio! ¡Qué día feliz!", festejó el integrante del jurado.

La conductora se imaginó al chef "aceitado y afeitado"

En el último programa de mayo, la Chula, una de las más populares concursantes del certamen, se despedía de El gran premio de la cocina . Hacia el final, la participante improvisó un vibrante bailecito con música de carnaval para sorprender a todos y, entre medio, por parte de los conductores, hubo algunas chicanas para Petersen. Juan Marconi quiso saber si Zampini se imaginaba a Cris en una fiesta así. "Engrasado, aceitado, con plumas, afeitado y haciendo el pasito", señaló ella.

"Tenemos poliamor y somos felices"

Esta semana, Marconi recordó que Chris y Carina "están casados", aludiendo al acting del programa en que simularon una boda, y, en medio de la conversación, el cocinero le reprochó que le estaba "siendo infiel". Sobre ello, dijo: "Horrible eso", y su compañera le retrucó: "Claro. ¿usted, no? Nosotros tenemos poliamor, el famoso poliamor que está tan de moda, y así lo vivimos", aseguró. Marconi quiso saber: "¿Y son felices?". Tras la respuesta afirmativa de Zampini, el co-conductor insistió y preguntó si estaba segura de ello. "Sí", contestó ella riendo mientras Petersen asentía también risueño. Una de las concursantes entró luego en la conversación: "Quiero saber. ¿entre ustedes.?". Y la presentadora volvió sobre lo mismo: "Tenemos una especie de poliamor", dijo, a lo que Petersen agregó: "Me encanta".

