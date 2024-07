Manny Jacinto apuntó contra Tom Cruise y la decisión de “invisibilizar” a su personaje en Top Gun: Maverick: “Solo hace películas para él mismo”

Escuchar

Cuando le avisaron que finalmente había sido elegido para interpretar al teniente Billy “Fritz” Avalone, Manny Jacinto saltó de alegría. Sabía que su participación en Top Gun: Maverick, la película que retomaba la historia del clásico de los ochenta, podía marcar un antes y un después en su carrera. Sin embargo, al ver el corte final, corroboró una sospecha que lo persiguió durante todo el rodaje: habían cortado todas las escenas en las que su personaje hablaba .

Este miércoles, la revista GQ publicó una entrevista con el actor filipino-canadiense en la que se refirió a aquel triste descubrimiento y a la repercusión que tuvo la decisión del director Joseph Kosinski y del equipo de producción, encabezado por el mismo Cruise. “Es halagador que haya habido un poco de revuelo y protestas, pero si tengo que ser sincero, la verdad es que no me sorprendió que haya pasado”, disparó.

En rigor, su personaje, que en el guion tenía mucha más presencia en la historia -y, sobre todo, diálogos- terminó apareciendo solamente de fondo en algunas escenas de la secuela. “ Es algo que me vi venir. En el set todos teníamos una sensación de hacia dónde se dirigía la película. Los veía enfocando la cámara en estos tipos y no dedicando tanto tiempo a nuestras escenas ”, explicó.

Y agregó: “Afortunadamente, aun así fue una gran experiencia: podés ver esta enorme máquina en funcionamiento; ver cómo trabaja Tom Cruise y ser una pequeña parte de esta enorme franquicia”. El actor, además, señaló que la experiencia puso de relieve un punto sobre la diversidad en la industria del entretenimiento: junto a él, en varias escenas, se ve a otros actores asiáticos, negros y latinos que corrieron con su misma suerte . De alguna manera, dejó entrever que el film pretendió mostrar que el ejército de los Estados Unidos y la misma película eran inclusivos, pero, literalmente, fue solo una puesta en escena.

“ De alguna manera, que estas cosas ocurran te motiva al final del día. Tom Cruise está escribiendo historias para Tom Cruise ”, indicó. Y disparó: “Depende de nosotros, los estadounidenses de origen asiático, la gente de color, hacerlo por nosotros mismos. No podemos esperar a que alguien más lo haga. Si queremos historias más importantes, tenemos que crearlas para nosotros mismos ”.

En 2018, fue elegido para participar del film, y durante meses se vio obligado a enfrentar un entrenamiento de vuelo en aviones de combate reales y dos sesiones de gimnasio al día. “Te sentís un poco como un superhéroe. Y es una sensación increíble porque, incluso durante el rodaje, pudimos conocer a una buena cantidad de personas de la Marina, de la Fuerza Aérea, y muchos de ellos son filipinos. Y poder representar eso para ellos y que su rostro estuviera representado, significó mucho”, agregó.

Fue él mismo quien sacó el tema de la “desaparición” de su personaje -que ya había sido debidamente comentado en las redes- cuando le preguntaron sobre su experiencia como protagonista de The Acolyte, la serie de Disney+ que forma parte del universo de Star Wars. Como respuesta, y entre risas, bromeó sobre lo ocurrido en Top Gun: “Quiero decir, en este punto, ¿quién sabe? Tal vez me eliminen de toda la serie. Nunca se sabe”, ironizó.

“Recuerdo que cuando era niño vi todas las películas de Star Wars con mis padres. Y si soy completamente sincero, me parecían geniales, me gustaban, pero las veía como algo lejano. Tal vez porque no vi a nadie como yo en esas películas. Nunca fue una saga en la que aspirara a estar , que era algo que me ocurría naturalmente, por ejemplo, cuando veía una película de Jackie Chan”, explicó sobre su más reciente trabajo.

“Por lo tanto, ser parte del elenco notablemente diverso de The Acolyte significa mucho para mí . Sé que ya hay muchos fanáticos de Star Wars que se parecen a mí, pero es emocionante que en esta nueva versión tengamos a Lee Jung-Jae, a mí, a Amandla [Stenberg], a Jodie Turner-Smith. Incluso más personas de color podrán identificarse, celebrar y verse a sí mismas en esta entidad que es Star Wars”, finalizó.

