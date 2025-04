Cómo fue el emotivo reencuentro de Tom Cruise con Val Kilmer, 30 años después del éxito de Top Gun: “Me puse a llorar”

En 2022, Top Gun: Maverick no solo marcó el regreso de Tom Cruise como uno de sus personajes más icónicos, 36 años después del estreno de la película original, sino también su reencuentro en pantalla con Val Kilmer en la piel de Tom “Iceman” Kazansky, su antiguo antagonista devenido en gran amigo y protector.

Tom Cruise y Val Kilmer en Top Gun (1986)

Después del lanzamiento del filme, el protagonista de la saga Misión Imposible reveló lo mucho que se emocionó durante la escena que compartió con su querido colega, que había pausado sus proyectos laborales después de ser diagnosticado con un cáncer de garganta que afectó notablemente su habla. Sin embargo, gracias a la tecnología, la producción de la película logró una breve aparición del versátil actor en una conmovedora escena que hizo brotar las lágrimas de los espectadores y que hoy, tras la muerte de Kilmer, muchos se encargaron de viralizar a través de las redes sociales.

“Solo quiero decir que ese fue un momento muy emotivo” , había dicho Cruise en diálogo con Jimmy Kimmel, como invitado de su late night show. “Conozco a Val desde hace décadas. Se trata de un actor tan poderoso, que instantáneamente pudo convertirse en ese personaje una vez más. Lo miraba y era Iceman. Me puse a llorar. Fue muy emotivo . Es un actor tan brillante, amo su forma de trabajar”.

Si bien hasta el momento no se pronunció sobre la muerte de su compañero, los usuarios de las redes sociales se volvieron a emocionar con la escena entre Cruise y Kilmer y con las sentidas palabras que el actor de 62 años le había dedicado tiempo atrás.

Cómo la Inteligencia Artificial le permitió a Val Kilmer recuperar su voz

Que Iceman estuviera en Top Gun: Maverick era casi excluyente para Tom Cruise. Así que en agosto de 2021, la firma londinense Sonantic recibió un encargo: usar su motor de voz digital para reproducir la voz que tendría Val Kilmer en la actualidad. Podrían haber usado un imitador humano, pero según explicaron en su blog, optaron por entrenar a un software con la voz de Kilmer, con su cadencia al hablar y su acento, para que vocalizara sus diálogos en la nueva película.

Sonantic se especializa, justamente, en crear voces sintéticas y en crear otras que siguen los patrones vocales de una persona verdadera. Pero en este caso, el motor tenía diez veces menos datos (menos minutos de voz real) que lo que normalmente requiere, le explicaron los directivos de la compañía a Fortune, lo que los obligó a crear nuevas herramientas para generar un audio nuevo.

“Al final, generamos más de 40 modelos de voz diferentes y elegimos los mejores, de mayor calidad, los más expresivos. Esos nuevos algoritmos están ahora integrados en nuestro motor de voz, así que los próximos clientes podrán aprovecharlo también”, declaró John Flynn, cofundador de Sonantic.

El silencio sobre su enfermedad

En 2014, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta y fue sometido a una traqueotomía. “Un día me desperté vomitando sangre por toda la cama, parecía una escena sacada de El padrino”, contó en alguna oportunidad. Sin embargo, durante años, el actor intentó esquivar los rumores sobre su estado de salud, que se habían hecho evidentes por primera vez en enero de 2015, cuando un portavoz declaró a People que lo habían llevado de urgencia al hospital “por un posible tumor”. Meses después, en junio, el propio Kilmer publicó un comunicado en su cuenta de Facebook en el que negaba esa información, y solo se limitó a decir que había sido intervenido quirúrgicamente.

Val Kilmer en 2014 Mark Humphrey - AP

“Estoy perfectamente bien, amigos. Gracias por todo su cariño y apoyo. Me lo estoy pasando genial. Y debo mencionar que no tengo cáncer ni tumor. He tenido una hinchazón que he cubierto durante este período de recuperación de un procedimiento que me hicieron, que no fue una operación en esa zona. Pero no quería dar pie a que la prensa explotadora generara una historia como la que aparentemente existe ahora. Supongo que seguiré usando bufandas hasta que baje la hinchazón, ¡aunque sea un look ridículo para el verano de Los Ángeles!”, fueron las palabras con las que Kilmer desmintió su enfermedad.

Algo similar ocurrió cuando Michel Douglas, con quien protagonizó la película de 1996 The Ghost and the Darkness, reveló accidentalmente el diagnóstico de Kilmer durante una conferencia de prensa que se hizo en Londres en octubre de 2016. “Val es un hombre maravilloso que está luchando exactamente contra lo mismo que me sucedió a mí [en realidad, Douglas tuvo cáncer de lengua], pero la situación no luce bien en su caso. Rezo por él. Por eso no han tenido noticias de Val últimamente”, había dicho el actor de Atracción fatal.

El actor en 2019 AMANDA EDWARDS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nuevamente, el actor de Top Gun negó que eso fuera cierto y aseguró que su colega estaba mal informado. “La última vez que hablé con él fue hace casi dos años, cuando le pedí que me recomendara un especialista para que me diagnosticara un bulto en la garganta. Al final, recurrí a un equipo de UCLA y no tengo cáncer. Todavía tengo la lengua inflamada y estoy en rehabilitación constante... ¡Vengan a verme en persona, en vivo y feliz si creen que miento!”, fue su tajante respuesta que data de noviembre de 2016.

Sin embargo, en una entrevista publicada en diciembre de 2017 por The Hollywood Reporter, Val Kilmer reconoció su enfermedad y reveló que se había sometido a un procedimiento en la tráquea que volvió su voz ronca y lo dejó con dificultades para respirar. En agosto de 2021, después de tratamientos de quimioterapia, radioterapia y una traqueotomía, dijo a People durante la presentación de su película documental para Amazon, Val, que se había curado, aunque señaló que el tratamiento lo había dejado con serias dificultades para hablar.

LA NACION