Todas las peleas en Intrusos entre Jorge Rial y Marcela Tauro

Con un pie (y un poco más) afuera de Intrusos y rumores sobre su incorporación al programa de Alejandro Fantino, Marcela Tauro es la compañera que más tiempo estuvo junto a Jorge Rial . La vida periodística de ambos se desarrolló en paralelo durante casi tres décadas. Sin embargo, la pelea que se vio al aire por una información no chequeada que brindó la periodista, no fue el primer encontronazo que Tauro tuvo con el conductor. Aunque siempre primó el respeto profesional entre ellos, los idas y vueltas se han sucedido varias veces a lo largo de los veinte años que lleva el programa al aire.

"Me ponés en una situación de m."

En 2013, Cristian U había sido invitado al piso de Intrusos , y surgió una pelea que días antes había tenido con un expanelista del programa, Daniel Gómez Rinaldi. Como la relación de Rinaldi y Rial no había terminado bien, este aprovechó la situación para ningunearlo y adujo que no sabía que "siguiera trabajando". Pero Marcela salió en defensa de su colega: " Me ponés en una situación de mierda porque es amigo mío y no me gusta que digas esas cosas ". La discusión siguió, con Jorge quedándose con la última palabra, y Marcela visiblemente molesta.

"Laburando con vos me sentí incómoda por maltrato"

En 2018, Griselda Siciliani se había sumado a las voces que opinaban sobre el caso Juan Darthés. Y el tema en el panel derivó en Rial preguntando si alguno de sus compañeros había pasado por alguna situación así. Marcela Tauro le recordó un episodio de pocos meses atrás: "Vos siempre me diste un lugar para contestarte y hablar de lo que me pasa, pero ahora me lo preguntás y te tengo que contestar porque si no sería una hipócrita. Vos estás haciendo un cambio maravilloso, pero hace dos meses me gritaste acá, delante de todo el mundo y nadie me defendió . Hasta laburando con vos me sentí incómoda por maltrato".

"Traigo la información y termino pasándola mal"

Hace apenas un año, Rial y Tauro nuevamente se enfrentaron al aire. Marcela Tauro tenía la información de la supuesta tercera en discordia entre Pampita y Juan "Pico" Mónaco. Mientras la periodista desarrollaba la información exclusiva que había conseguido, el panel con Rial a la cabeza se dedicaba a tomar cada dato en broma. "Esto no está chequeado", sentenció el conductor y Marcela, cansada del maltrato, reaccionó: "No voy a permitir que me lo desmientan. Igual, la verdad, me tienen podrida. Me voy a retirar ". La reacción intempestiva enervó al conductor: "¿Qué te pasa Tauro? Estamos jodiendo, ¿estás bien?". Ella le contestó: "Yo me siento re incómoda, porque traigo la información y termino pasándola mal". Rial la ignoró y cambió de tema.

"No voy a dar el nombre de mi informante"

La gota que rebalsó el vaso. Intrusos se puso al hombro el escándalo Mühlberger y consiguió el testimonio en vivo de varios trabajadores de la clínica que cuestionaban al polémico médico. El primero fue Juan Roccabruna, quien a partir de su paso por Intrusos comenzó a ser acosado y a vivir lo que el conductor llamó "una campaña de desprestigio". Cuando Marcela Tauro reveló una información que le acababa de llegar, donde se lo acusaba de haberse quedado con dinero ajeno, y se negó a dar el nombre de la fuente ("Yo no voy a dar el nombre de mi informante"), Rial se ofuscó: " Si no me das nombres te pido que no sigas diciendo información anónima . Estamos tratando de traer testimonios reales, y un NN te tira algo que no sabemos si es verdad. Esto es parte de una campaña para desviar la atención".