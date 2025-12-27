Nacho Castañares: el debut que lo emociona, las señales que recibe de su mamá y lo bueno y lo malo que le dejó Gran Hermano

Fue uno de los finalistas de Gran Hermano 2022. A pesar de no quedarse con el premio mayor, Nacho Castañares se ganó el cariño del público y un lugar en el medio. Figura del streaming de Telefe, el exparticipante del reality también se ha lucido en la conducción de la Copa Libertadores Femenina y del Mundial Sub 20.

Nacho Castañares: del fenómeno Gran Hermano a su debut teatral y el camino después de la fama

Por estos días, hay un nuevo desafío que lo tiene entusiasmado: subirse a las tablas del teatro Candilejas en Carlos Paz para protagonizar Suspendan la boda, junto a Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Roly Serrano. “Se me pone un poquito la piel de gallina porque siento que es un escenario casi utópico para arrancar. Estoy muy feliz ensayando, aprendiendo mucho también porque hay gente muy grosa”, le confiesa a LA NACION este joven que tendrá que volver a hacer la valija aunque, esta vez, para brillar sobre el escenario.

-¿Cómo surgió este llamado para hacer teatro?

-Yo venía con una experiencia en Disney, una oportunidad muy linda que después no salió y entonces me había quedado con ganas de hacer algo. Un día, los chicos de la agencia Multitalent me dijeron que Nazarena quería que haga teatro con ella. Yo había visto la obra y me había divertido mucho entonces fue como que se alineó todo. Es la obra anterior reversionada porque somos todos actores nuevos. También se incorpora Roly Serrano, que es un actorazo y que le da un toque de comedia y serio a la vez.

-¿Tu personaje cómo es?

-Mi personaje es Junior, un chico divertido pero tiene algo adentro que lo quiere sacar y no sabe cómo. Es fanático del fútbol (de Independiente como yo) y tiene ganas de casarse con Barbarita, que están muy enamorados de hace un tiempito. Pero las cosas no salen como ellos quieren y tienen que replantearse muchas cosas.

Nacho Castañares junto a Barbie Vélez, su compañera de elenco en Suspenda la boda instagram.com/nachoo_cp

-Para vos que viviste en la casa más famosa del mundo, como es GH, no debe ser tan difícil hacer el bolso e irte lejos de casa, ¿no?

-Son experiencias que están buenísimas. No me la quería perder justamente por el hecho de salir de la rutina, tener que hacer un bolso o mudar tu vida porque no dejan de ser casi tres meses en los que estás lejos de tus amigos. Obviamente que van a venir ellos y mi familia aunque no es lo mismo. Pero me divierte. Hay algo ahí que me pone contento y que siento que al ser la primera también se va a disfrutar desde otro lado.

-Cuando pienso en vos como actor, pienso en tu papá… Qué orgullo para él también, ¿no?

-Sí. De hecho, cuando yo voy a Uruguay o cuando él viene para acá pasamos la obra y me da muchos tips que por ahí son las mismas cosas que me marcaron ya la directora o Naza. Es alguien que sabe, que se formó, que dio clases... Que me pueda venir a ver es algo hermoso. Siento que tengo algo inculcado de verlo a él, de haberme criado con él.

-¿Cómo te ves como actor hasta el momento?

-Bien, me divierte mucho. Es mi primer papel y me lo estoy tomando con mucha seriedad porque creo que es un desafío que requiere estar a la altura, más al ser una temporada. La obra ya es divertida pero si encima vos estás suelto, estás fresco, estás divertido, sale de otra forma. Lo estoy disfrutando un montón. Obviamente quiero ver también qué pasa la primera vez que me suba al escenario y haya gente del otro lado pero, no me cabe dudas que es un camino que arranca y que ojalá que siga mucho tiempo porque me está gustando mucho.

Nacho Castañares es una de las figuras del streaming de Telefé (Foto: Instagram @nachoo_cp)

-Desde tu salida de Gran Hermano, lograste quedarte en los medios. ¿Cómo fue ese camino de aquel Nacho que salió de la casa al de hoy?

-Fue un camino con paciencia, de entender mucho lo que estábamos viviendo (con mi familia) y de lo que queríamos para el futuro. Uno sale y tiene propuestas para hacer de todo, entonces hablaba mucho con mi papá y mis amigos. Sentía que podía hacer un montón de cosas, pero si no estaba preparado, lo más probable es que no lo hiciera más porque me iba a sentir incómodo, la gente no me iba a ver bien. Cuando salí de la casa me veía mucho más preparado para sentarme en un streaming, para hablar y empezar a tener mis primeras interacciones en la tele y no tanto para la actuación. Cuando sentí que fui ganando más eso, empecé a incursionar un poco más pero sin el peso de hacer algo. Y cuando sentí que estaba preparado porque había tenido algunas experiencias, justo se da esto. Es un desafío para tomarlo con seriedad.

-¿Qué fue lo que más te preocupó después de salir de la casa de Gran Hermano?

-El tema de los trabajos. El decir: “Estoy bien con esto pero quiero hacer más cosas”, pero también entender los tiempos. A mí me encantaría el día de mañana conducir un programa en la televisión, pero soy consciente de que hoy tengo 23 años y que me faltan muchas cosas. Entonces hay que calmar un poco y saber que todo en su tiempo va a llegar. Y estar preparado para cuando llegue, pero no competir con nadie.

-¿Cómo fue esto de hacerse famoso de un día para el otro?

-Es muy loco y lo vas entendiendo después. Hay algo que pasó ese día que salimos de la casa que sin darnos cuenta nos conocía un montón de gente y en ese momento no lo entendés. Tengo el recuerdo del primer día que estábamos afuera con Juli y Marcos, que íbamos cambiando los canales de televisión y en todos estaba nuestra cara... ¡En todos! Eso fue algo fuerte. Pero sigo siendo el mismo Nacho de antes de la casa. Sigo haciendo las cosas que me gustan, las cosas que me hacen bien. Sigo yendo a jugar al fútbol con mis amigos, sigo yendo a comer, si tengo que ir a comprarme algo a un shopping, lo hago. O sea, no cambié nada pero lo hago entendiendo que hay gente que te sigue, gente que se acerca y que hay que ser muy agradecido con ellos también.

"Sigo siendo el mismo Nacho de antes de la casa. Sigo haciendo las cosas que me gustan, las cosas que me hacen bien. Sigo yendo a jugar al fútbol con mis amigos, sigo yendo a comer, si tengo que ir a comprarme algo a un shopping, lo hago. O sea, no cambié nada pero lo hago entendiendo que hay gente que te sigue, gente que se acerca y que hay que ser muy agradecido con ellos también" Instagram: @nachoo_cp

-En el reality, supiste incorporar varias historias tuyas como lo que significa tu abuela para vos o lo de tu mamá y las mariposas… ¿Te escribe mucha gente por eso?

-Eso es hermoso. Es hermoso que alguien se identifique con algo que vos estás contando genuinamente. Porque si yo mañana hago la obra y la gente se identifica con Junior es un personaje que alguien creó para que la gente lo vea. En cambio, que la gente se identifique con algo tuyo personal, con experiencias, por cómo lo contás o cómo te emocionás, es hermoso. Siempre que puedo trato de transmitirlo porque sé que hay mucha gente que capaz esas cosas las tiene como más bloqueadas o más reprimidas y quizás escuchándolas les hace bien o las puede liberar.

-¿En este tiempo se te apareció tu mamá en algún sueño o en algún mensaje?

-Sí, siempre. Hay varias cosas claves como, por ejemplo, cuando me estaba por mudar la primera vez y fuimos a firmar el departamento. En el visor del ascensor había mariposas, que es algo muy loco. O el día que me mudé, eran las 8 de la noche en pleno invierno y en un piso siete entró una mariposa. A veces cuando estamos con mi abuela en mi casa, hablamos de mi tío o de mi vieja y aparecen mariposas. También me pasa con cosas más claves, como sentir que estoy haciendo mal algo y que, de repente, se caiga una foto o una carta.

-¿Qué sentís que diría tu mamá de este Nacho famoso?

-Estaría chocha (risas). Estaría divertidísima y siento que me acompañaría a todos lados, miraría todos los programas. Ella estaba como muy metida en esto. Había estudiado producción y le gustaba estar atrás de cámara. Siempre me decía que me veía actuando. Bueno, en su momento cuando hablábamos de Gran Hermano me decía que se divertiría si entraba; seguramente sería mi fan número uno a full.

-¿Y te daría algún consejo con respecto al amor o a esto de haber expuesto tanto tu vida personal? ¿Te arrepentís de algo de eso?

-No, no me arrepiento porque tanto yo como las personas con las que salía estaban expuestas y fue algo genuino. Siento que por algo tenía que pasar así también. O sea, fueron dos relaciones que me marcaron, una adentro de la casa y otra afuera y de ambas aprendí cosas. Siento que mi mamá hubiera compartido mucho con ellas, pero no me diría nada.

-Hoy con “La Tora” tenés una linda relación. ¿Con Coti pasa lo mismo?

-Con Coti está todo bien, pero realmente después de que cortamos hemos hablado poco y nada. Sabemos el momento que estábamos pasando cada uno cuando nos separamos. Yo siempre le deseo lo mejor y, si bien han pasado cosas en el medio después de haber cortado, hoy siento que ya está. De mi parte no hay nada para recriminar porque es algo que se cerró.

Nacho Castañares y Coti Romero salieron durante ocho meses

-¿Estás solo o en pareja hoy?

-Estoy solo. Estoy como más tranquilo, disfrutando de estar en mi casa, de estar con mis amigos, de no salir tanto como antes. Entonces siento que si llega, llega pero si no, no pasa nada tampoco.

-¿La amistad después de Gran Hermano existe verdaderamente?

-Sí, sin duda.

-Con Thiago se vio reflejado. Te portaste como un amigo incondicional…

-Yo sentí que necesitaba estar y que me necesitaban también. Yo he vivido situaciones así con familiares. Cuando pasó con mi mamá, sentí que capaz no pude estar. No porque no haya querido, sino porque era más chico, por temas de la facultad, por no tener la independencia de ir y venir entonces no estuve tan presente como me hubiera gustado. Cuando pasó lo de mi tío (años después) pude acompañarlo un poquito más pero fue muy de golpe. Acá fue una situación en la que estábamos todos alerta y a mí me nacía acompañar a Dani, estar con las bebés, con la familia. De repente, para que Dani pueda estar un rato más en el hospital esperando un parte, iba yo al supermercado. Esas pequeñas cosas que eran muy chiquitas a Dani le aliviaban un montón. Obviamente también con la familia de Thiago y con Thiago mismo, que en ese momento por ahí no estaba despierto pero que inconscientemente sabía que estábamos.

Nacho Castañares y Thiago Medina generaron una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano. De hecho, Nacho es el padrino de una de sus hijas

-Fueron días muy difíciles y un milagro prácticamente…

-Sin duda, fueron 28 días muy largos. Hubo noches complicadas que por ahí me iba a lo de Dani a las 2 de la mañana porque llamaban del hospital. Pero bueno, por suerte fue un milagro. Creo que igual nosotros estábamos convencidos de que iba a pasar. O sea, en ningún momento se puso en duda de que Thiago no iba a compartir más con nosotros ni que no iba a estar con las bebés. Obviamente había miedo pero sentíamos que iba a estar bien. Nos reíamos y decíamos: “Cuando salga, le vamos a decir que nos tuvo preocupados y se la vamos a hacer pagar”. Hoy verlo tan bien y verlo disfrutar confirma que todo fue un susto.

-Ellos son tus verdaderos amigos y también hay otros que te dio Gran Hermano…

-Sí, porque la experiencia que nosotros vivimos allá adentro fue muy íntima y realmente muy fuerte. Y cuando salís pueden pasar mil cosas, pero creo que hubo como un empuje de todos porque nos sorprendimos tanto con lo que había pasado que entre todos nos cuidamos para que eso dure y para que todos tengamos el lugar que queríamos. Y no hubo competencia entre nosotros; todo lo contrario. Siento que siempre que se tuvo que apoyar al otro, se apoyó tanto en las buenas como en las malas porque era genuino. Ese apoyo fue creciendo y somos familia.

-Después de la casa nació esto del streaming en Telefe. ¿Cómo es esa experiencia?

-Fue mi primera experiencia como trabajo en el medio. Siento que todos los inicios que tuve fueron como en escenarios utópicos porque en el streaming arranqué en un canal como Telefe y ahora en la obra en Carlos Paz con gente como Barby, como Naza, como Santi Camaño, como Roly Serrano entonces siento que soy un privilegiado. El hecho de estar hoy haciendo carrera en Telefe, de estar en el streaming, de conducir cosas más puntuales como la Libertadores femenina, el Mundial Sub 20 es algo que me pone muy contento porque estoy creciendo mucho en lo que me gusta.

-Se viene un nuevo Gran Hermano, ¿Cómo es ser espectador de un juego que uno vivió?

-Lo entendés mucho más. El primero que estás laburando afuera es como que querés explicar todo, todo el tiempo. No querés que ningún fandom te agarre ni te bardee. Ya el segundo, estás más relajado. Me pone contento porque un programa así siempre está bueno de ver y ser parte, me entusiasma.

-¿Qué le recomendarías a alguien que quiere entrar al programa?

-Es clave entender que Gran Hermano es un juego. Uno tiene que entrar porque le divierte el juego. Todo lo que pase después de Gran Hermano es un plus que puede venir como no. A muchos les cambia la vida, otros tienen que trabajar para que esa vida cambie pero, sin dudas, te da muchas más herramientas. Y tenés que ser apasionado por el juego porque si vos entrás y ya estás pensando en salir, no lo disfrutás ni adentro ni afuera. Entonces es tener ganas de jugar, de vivir la experiencia, y disfrutarlo al máximo. Y también tener ganas de crecer en todos los sentidos, conociéndose a uno mismo y jugando con la vida de uno, por así decirlo.

-¿Tenés ganas de sumarte a hacer algo en esta nueva edición?

-Sí, recontra. Seguramente en el stream estemos. Estamos buscando la vuelta para hacer algo que no se parezca tanto al año pasado porque la gente merece ver cosas distintas, además de que viene una edición distinta. Yo siempre le estaré agradecido a la producción de Gran Hermano, así que en lo que pueda sumar de mi parte, encantado.

Nacho dentro de la casa de Gran Hermano

-¿Cómo te llevás con las críticas en redes sociales?

-No le doy bola. Me molesta un poco cuando algo se hace tan grande en el sentido de que entra mucha gente, pero los típicos comentarios de: “Siempre ponen a Nacho”, “Nacho está en todos lados” o “No sabe hablar” esas cosas no porque siempre va a haber alguien al que no le guste. Me molesta cuando los ataques son un poco más masivos, que por suerte no me ha pasado y espero que no me pase porque siento que la persona que lo recibe no tiene forma de pararlo porque no tiene donde refugiarse. En cambio, cuando son comentarios así me refugio en mi gente, en mi comunidad, en la gente que de verdad me sigue.