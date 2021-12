Marcelo Iripino se va a radicar a Miami: cómo será su nueva vida junto a su pareja

El excoreógrafo de Susana Giménez, Marcelo Iripino, se irá del país para radicarse en la ciudad de Miami, Estados Unidos. “El 9 de enero nos vamos a radicar allá por proyectos que tenemos, ya lo tenía pensado, pero con la pandemia se había estancado un poco. Lo bueno es que para obtener la visa de residente tenés que demostrar algo en lo que seas el mejor en tu país y entonces yo me puse como coreógrafo y mostré todos los premios que me gané”, contó, feliz, a LA NACION sobre este desafío que emprenderá junto a su pareja, Marcelo Frezzia, quien trabaja junto a él desde hace muchos años.

Sobre cómo comenzó esta aventura de irse a vivir afuera detalló: “Hace un año, mientras hacíamos temporada en Carlos Paz, nos llegó la noticia que teníamos la green card aceptada, pero nos faltaba aplicar”. Todo este proceso fue muy movilizador y, según relató Iripino, contó con mucho apoyo para que se concretara: “Fue mucha la gente que me ayudó para que salieran los trámites, nos firmaron los papeles los de Telefe, Gustavo Yankelevich, Pepito Cibrián”. Incluso aseguró que la diva de los teléfonos también le ofreció su colaboración: “Susana me quiso ayudar, pero yo ya tenía todo lo que necesitaba entonces no la quise molestar, pero me dijo: ‘Lo que necesités, decime... Me muero, nos vamos a ver allá”.

Respecto de los próximos proyectos dijo que ya lo habían convocado para trabajar en Carlos Paz en la próxima temporada de verano, pero que dijo que no: “Soy muy aventurero, me pasó cuando dejé el programa de Susana porque quería experimentar el ‘Bailando...’. La vida es una aventura y si tenés una pareja que te acompaña, mejor. Creo que influyó mucho que perdimos a nuestros padres que nos tenían medio atados porque me han ofrecido antes trabajar afuera, pero tenía que hacer una visa de trabajo y dije no. Ahora mis conocidos me dicen: “Pero qué vas hacer si no sos conocido allá, pero no me importa. Yo puedo ir, hacer y disfrutar lo que me gusta. En la Argentina aproveché la época de oro, pero ya pasó”.

“Yo viajo desde el año 94, no hay que tener miedo, hay que arriesgarse. Tratamos de vender todo lo que pudimos para saber que llegamos y tenemos a dónde estar, para no ir con una mano atrás y otra adelante. Tenemos nuestro lugar y la gente que nos está esperado. Después veremos de qué puedo trabajar”, expresó emocionado.

Y agregó: “Soy un tipo muy soñador, me gustaría conducir un programa como el de Don Francisco [el gran conductor chileno], tengo todas las posibilidades y chances de hacerlo. Yo siempre lo vi, me gusta cantar, bailar y me gusta el show y me veo haciendo un programa así, no sé si será en Miami. Si después no nos sale nada, no importa, con mi marido somos felices y vamos a buscar eso. Estamos juntos hace 35 años, una vida y lo que nos quede... ¡Esperemos que dios nos dé salud y mucha paz!”.