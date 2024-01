escuchar

Desde que Antonio Gasalla fue diagnosticado con Alzheimer, su estado de salud es algo que preocupa y ocupa a todo su entorno . Uno de sus grandes amigos del ambiente, Marcelo Polino, se encarga cada tanto de revelar como está el humorista y de compartir con sus seguidores noticias sobre su salud.

En los últimos días, en una entrevista mano a mano con LA NACION, el periodista de espectáculos volvió a referirse al tema. “A lo único que le tengo miedo, y ahora lo tengo muy exacerbado, es a perder la salud mental. Estoy viviendo muy de cerca lo que sucede con Antonio Gasalla, una persona de la que me hice amigo admirando su inteligencia. Ese hombre brillante hoy no me reconoce . Eso es a lo único a lo que le tengo miedo”, contó durante la charla.

“ Está complicado. Lo vi el viernes previo a venirme a Mar del Plata. En realidad, lo hice más por mí que por él porque no sabe quién soy, ni siquiera conoce al hermano ni recuerda que fue actor ”, agregó sobre cómo ve al comediante. “ Me angustia un montón. Por suerte, tiene una familia maravillosa y está internado en un lugar muy bueno, muy bien atendido, alimentado y aseado, pero su cabeza no responde. Todo fue muy rápido, en tres años ”, continuó.

Polino también hizo referencia al video que circuló hace unos meses, en donde se veía a Gasalla mirando a Susana Giménez recibir un Martín Fierro en su nombre. “No tenía noción del significado, no entendía que era un premio para él”, explicó.

Hace unos meses, Marcelo Polino le entregó el Martín Fierro a Antonio Gasalla Twitter: @MarceloPolino

“Es mi maestro”

El periodista también habló sobre lo que significa Gasalla en su vida. “Cuando me hice amigo, me di cuenta que nos reímos de lo mismo, tenemos un código muy parecido. Es un halago que me digan que tengo una pizca de su personalidad”, dijo con una sonrisa. “Es mi maestro, aprendí a escribir mis monólogos con él. De hecho, los que digo en el escenario los escribí con él, recuerdo grabando durante horas lo que tenía ganas de decir”.

Además, hizo referencia a la amistad que supieron cultivar a lo largo del tiempo. “Nos hablamos por teléfono todos los días durante quince años; nos reíamos mucho, veíamos la tele y comentábamos. Antonio era súper ácido, imaginate esas charlas”, culminó.

En el mes de mayo, la familia de Gasalla emitió un comunicado para hacer algunas aclaraciones sobre la salud del artista, luego de que circularan rumores de que una persona se había aprovechado de su situación para robarle. “Ante las diversas versiones que están circulando en distintos medios de comunicación vinculadas a la salud y bienestar del señor Antonio Gasalla, y con la finalidad de evitar informaciones confusas o incorrectas, nos vemos en la necesidad de aclarar los siguientes aspectos”, decía el escrito que fue enviado al programa Socios del espectáculo.

“El señor Antonio Gasalla padece desde fines del año 2019, principios de 2020, una afección en su salud mental que ha ido desde entonces afectando su capacidad cognitiva y su juicio”, reveló la familia. “Desde las primeras manifestaciones de esta enfermedad, el señor Antonio Gasalla fue evaluado por profesionales de la salud, a instancias de su familia, y desde entonces se ha procurado su cuidado, adecuado control y contención, preservando siempre la intimidad de Antonio y el respeto a su imagen pública”, continuaron explicando.

“También agradecemos a todos aquellos que nos han hecho llegar de una u otra forma muestras de cariño y acompañamiento para Antonio en este difícil momento, rogándoles que conforme a sus creencias pidan por su salud y bienestar”, culminaba el escrito, que también hacía referencia al estado en que se encontraba la causa judicial vigente por el robo de pertenencias y divulgación de la vida privada del comediante.

