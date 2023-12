escuchar

La salud de Antonio Gasalla es motivo de preocupación desde el 2020, cuando fue diagnosticado con Alzheimer. De acuerdo al deterioro cognitivo propio de la enfermedad, en los últimos meses fue internado en una clínica especializada para sus cuidados; desde entonces se resguarda información al respecto. Marcelo Polino suele oficiar como quien brinda novedades al respecto y recientemente indicó que ya su amigo no lo reconoce.

Pese a su gran exposición por ser uno de los comediantes más destacados del país, Antonio Gasalla siempre manejó con hermetismo su vida privada. Pero su salud generó una gran preocupación en la sociedad y tras un gran tiempo en silencio, se dio a conocer que el humorista padece Alzheimer.

Marcelo Polino preocupó con sus declaraciones sobre el estado de salud de Antonio Gasalla

Se trata de una enfermedad progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Hasta la actualidad, no se encontró una cura. A sus 82 años, Gasalla permanece bajo cuidados médicos, en una clínica especializada. Recibe solo las visitas autorizadas por parte de su familia, y Marcelo Polino es uno de sus allegados que suele compartir momentos con el actor.

Es por ello, que es una de las pocas figuras del mundo del espectáculo que puede dar información certera sobre el presente del humorista. En este contexto, indicó que actualmente ya no lo reconoce como solía hacerlo.

“Me genera mucha tristeza. Es un amigo, familia y casi que no te reconozca ni que sepa dónde está es muy doloroso”, expresó al ser consultado por el cronista de Socios del Espectáculo (eltrece). Asimismo, señaló que no hay una mejoría en su estado, ya que se trata de una enfermedad progresiva. “No hay mejoría lamentablemente”, cerró. “Es una enfermedad que no tiene vuelta atrás. Lo que es, será peor”, determinó Rodrigo Lussich al respecto.

La última aparición de Antonio Gasalla

En julio de este año, Antonio Gasalla fue homenajeado en los Martin Fierro 2023, donde se le otorgó la estatuilla por su trayectoria artística. En ese entonces, la recibió Susana Giménez, quien entre lágrimas lamentó el estado de salud de su amigo, y emocionó a todos con su discurso en el que lo destacó como el gran humorista que fue.

“Estuvo conmigo tantos años, me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo. Me parece que es un actor inigualable, magistral, no va a haber nadie como él”, indicó la conductora, quien compartió pantalla con el humorista con diversos sketches en su ciclo televisivo. Entre lágrimas, cerró: “Me gustaría que estés viendo, me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar”.

Marcelo Polino le entregó a Gasalla su premio

Pero fue Marcelo Polino quien se encargó de que el premio llegaron a manos del ganador. En una de sus visitas pautadas con la familia, el periodista capturó el momento en que entregó el galardón y lo compartió en redes sociales. Junto a una imagen en la que se puede ver a Antonio posando sonriente con el pulgar en alto, escribió: “Antonio ya tiene su Martín Fierro”.

Esa fue la última imagen que se conoce del creador de personajes como Flora, la empleada pública y Soledad Dolores Solari, entre otros. Por el momento, se conoce que es su hermano quien está a cargo de ocuparse de los cuidados de su salud.