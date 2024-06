Antonio Gasalla fue dado de alta tras más de 10 días de internación

Escuchar

El reconocido actor Antonio Gasalla fue dado de alta de su internación en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. La noticia de su ingreso al establecimiento -que ocurrió el pasado lunes 20 de mayo- se había dado a conocer recién el 23 del mismo mes, luego de que fuera internado con un diagnóstico de gripe que se complicó por un incidente gastrointestinal y terminó por convertirse en una neumonía.

A sus 83 años, el humorista vive en un instituto psiquiátrico en el que recibe tratamientos de estimulación. “Antonio ya hace unos días que fue internado. Él está en un lugar especial para tratar los problemas que tiene. Allí le realizan exámenes periódicos y empezó a estar con problemas respiratorios. Entonces, hubo que trasladarlo a la clínica”, explicó su hermano Carlos, en diálogo con el ciclo televisivo A la tarde.

Y agregó: “Tiene algunos problemas pulmonares y de otras cosas que él viene arrastrando desde antes y que cuando fue internado primitivamente, ante la revisación general, le aparecieron, cosas que él no se trataba. Lo que los médicos nos comunicaron es que Antonio tiene un problema de úlcera que no se ha tratado, un problema en el esófago. Desde que está internado por el tema cognitivo, le han descubierto esto y están tratándolo”.

El artista atraviesa un delicado momento de salud.

“Yo entiendo perfectamente que la gente quiere saber sobre la salud de mi hermano, pero el tema es físico. El otro problema está siendo tratado y todo, pero es irreversible. Él está bien, lo está sobrellevando bien. Al principio se tuvo que adaptar al lugar en el que está, pero el problema cognitivo no lo deja ubicarse... No extraña nada y está bien”, lamentó.

Y concluyó: “No puedo decir si recuerda o no... Nosotros mismos vivimos en un tembladeral y eso que lo vemos todos los días. Lo único que puedo decir es esto: se le pone en el canal Volver sus programas y él no los conoce. A mí me conoce como el hermano, mi nombre no lo sabe. Eso es todo lo que te puedo decir. Está en su mundo y tiene sus ataques, típicos de él. Nosotros tenemos un horario especial para ir a verlo, porque el lugar tiene restricciones. Podemos entrar de a dos. Por suerte, está muy bien atendido”. El 2020, se conoció que el protagonista de Esperando la Carroza había sido diagnosticado con una demencia senil progresiva, y al día de hoy su estado de salud genera mucha preocupación.

LA NACION

Temas Antonio Gasalla