Antonio Gasalla, internado: el actor sufre un cuadro de neumonía y tiene una úlcera en el esófago

“Último momento: está internado Antonio Gasalla. Las versiones decían que había que imaginar lo peor, pero esta situación es mejor, por supuesto, porque fue trasladado al Sanatorio Otamendi, desde el instituto psiquiátrico en el que está internado, recibiendo tratamientos de estimulación. Originalmente, Gasalla contrajo una gripe que se complicó por un incidente gastrointestinal y termina haciendo una neumonía, que es la que obligó a su traslado”. Con estas palabras, Luis Ventura dio comienzo este jueves a una nueva emisión del ciclo televisivo A la tarde, en el que contó, además, con la palabra del hermano del humorista, que dio cuenta del actual cuadro de salud del actor.

“Esta es la tercera neumonía que sufre Gasalla”, explicó Ventura. Y agregó: “ Su cuadro, su diagnóstico y su edad complican mucho las cosas, pero está controlado ”. Minutos después, por vía telefónica, Carlos, su hermano, dio más precisiones sobre lo ocurrido. “Antonio ya hace unos días que fue internado. Él está en un lugar especial para tratar los problemas que tiene. Allí le realizan exámenes periódicos y empezó a estar con problemas respiratorios. Entonces, hubo que trasladarlo a la clínica”, comenzó relatando.

Y continuó: “Ahora está atendido. Nosotros estamos al tanto de todo, pero me extraña que se haya armado tanto revuelo hoy, porque ya hace unos días que está internado, desde el lunes . Está perfectamente cuidado, le han hecho un montón de análisis y todavía está en observación. Tiene algunos problemas pulmonares y de otras cosas que él viene arrastrando desde antes y que cuando fue internado primitivamente, ante la revisación general, le aparecieron, cosas que él no se trataba”, reveló.

“Lo que los médicos nos comunicaron es que Antonio tiene un problema de úlcera que no se ha tratado, un problema en el esófago . Desde que está internado por el tema cognitivo, le han descubierto esto y están tratándolo”, precisó. E indicó: “Es una cosa crónica que se puede atenuar y así la van manejando. Lo que ocurre es que cuando eso se inflama, pasan al pulmón cosas que no tienen que pasar y se genera una infección”, explicó.

Cuando el periodista Luis Bremer le preguntó si el actor podía comer por sus propios medios, Carlos indicó: “Él volvió a hacerlo en un momento, pero justamente se aspira al pulmón. Por eso, el alimento hay que dárselo por otra vía, a través de una cánula ”.

Una de las últimas imágenes difundidas del humorista: junto a Marcelo Polino, quien le hizo entrega del Martín Fierro a la trayectoria que le otorgaron en 2023

“Nosotros, que hablamos con los médicos, tenemos la seguridad de que esto no es gravísimo, pero hay que atenderlo ”, indicó. Por último, dio algunos detalles de cómo transcurrió el último tiempo de la vida del actor. “ Yo entiendo perfectamente que la gente quiere saber sobre la salud de mi hermano, pero el tema es físico. El otro problema está siendo tratado y todo, pero es irreversible. Él está bien, lo está sobrellevando bien. Al principio se tuvo que adaptar al lugar en el que está, pero el problema cognitivo no lo deja ubicarse... No extraña nada y está bien”.

“No puedo decir si recuerda o no... Nosotros mismos vivimos en un tembladeral y eso que lo vemos todos los días. Lo único que puedo decir es esto: se le pone en el canal Volver sus programas y él no los conoce. A mí me conoce como el hermano, mi nombre no lo sabe. Eso es todo lo que te puedo decir. Está en su mundo y tiene sus ataques, típicos de él. Nosotros tenemos un horario especial para ir a verlo, porque el lugar tiene restricciones. Podemos entrar de a dos. Por suerte, está muy bien atendido”, reveló

