María Valenzuela decidió internarse en una clínica por un fuerte cuadro de estrés y angustia: “Está allí desde hace dos semanas”

“María Valenzuela fue internada por un fuerte cuadro de estrés y una profunda angustia que está sufriendo en este momento”, informó Daniel Ambrosino al comienzo del programa de este viernes de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América. Y agregó. “Fue ella quien, con gran sabiduría, tomó la decisión de autointernarse”.

Según indicó el periodista, la protagonista de Como pan caliente y Costumbres argentinas se encuentra en una clínica de la localidad bonaerense de Ituzaingó. Y agregó: “ Está allí desde hace exactamente dos semanas . Es el mismo lugar en el que alguna vez estuvo internado Diego Armando Maradona. Hasta ahora, la información estuvo muy cuidada. Sé que su hija Malena estuvo ayer visitándola y que se comunican todos los días y van a visitarla en el horario en el que está permitido”.

En ese momento, tomó la palabra Cora de Barbieri y recordó: “ María ya había vivido hace algunos años una situación similar de angustia y, en ese caso, de recluirse en su casa, por la pérdida de un amigo muy querido . Eso la llevó a estar muy triste, muy angustiada y a no cumplir con todas las comidas. Esa fue una señal de alarma para sus hijos y también en ese momento Malena actuó, habló con ella, la contuvo, habló con distintos médicos”.

“Eso pasó hace algunos años. Ella se había mudado a Luján; había comprado con ese amigo unos campos para llevar adelante un proyecto de hotelería. Obviamente, eso no se pudo realizar”, completó la información Ambrosino. Y Luis Bremer agregó: “Hubo otro detonante. De 2015 a 2016, hubo un cambio de gestión de gobierno y de las condiciones económicas del país y María Valenzuela terminó vendiendo absolutamente todo para fortalecer ese proyecto. Hasta que Gaspar, este amigo entrañable, muere en Buenos Aires estando ella lejos. Y cuando vino a la ciudad, ni siquiera pudo ver el cuerpo. Fueron detonantes la economía y la muerte de ese amigo ”.

“Otro de los detonantes de la crisis que atraviesa ahora fue un choque que tuvo hace un par de meses. Ustedes recuerdan que el auto quedó absolutamente destruido y todavía está luchando con la compañía de seguros para recuperar la plata y poder comprar un nuevo auto”, contó Ambrosino. Y Bremer sumó: “ Después de ese choque motivó a María a dejar una obra que es un éxito, en la que hacía de una fiscal que venía a intervenir para ver si un matrimonio podía o no adoptar una niña. Ella tuvo una presencia permanente en el escenario y uno de los aplausos más fuertes, junto a Mariano Martínez”.

Ante esta información, LA NACIÓN se comunicó con el productor teatral Carlos Rottemberg, quien corroboró los dichos de los periodistas de A la tarde. “Sabemos que está internada, pero no conozco parte reciente”, indicó el empresario teatral. Y, refiriéndose a la obra mencionada por Bremer, Tom, Dick y Harry, indicó: “Antes de que la obra finalizara, el 27 de octubre, ya había sido reemplazada por Claribel Medina”. La obra, que se presentó en el Multiteatro, estaba dirigida por Nicolás Cabré y además de Martínez formaron parte del elenco Yayo Guridi y Bicho Gómez.

En el programa conducido por Mazzocco recordaron, también, otro de los momentos críticos que atravesó la actriz en los últimos tiempos. “Tuvo un problema de mala praxis con su dentadura que le dificultaba el tema de la alimentación”, repasó Damián Rojo. Y Ambrosino recordó: “Y viajó a Ushuaia para poder arreglar ese problema dental. Atravesó por muchísimas cosas en los últimos años”.

En su momento, ella misma dio a conocer el problema que atravesaba a través de un conciso mensaje en sus redes sociales. “Hace tres años comencé un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. Estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Yo no me puedo morir ahora, porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta”, explicó en aquel momento.

María Valenzuela está internada "hace exactamente dos semanas", contaron en el ciclo televisivo A la tarde Fabián Marelli - LA NACIÓN

Diego Estévez también recordó que en mayo de este año, la actriz de Primicias y La cuñada brindó una entrevista en mayo de este año, y se refirió a las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei con respecto a la entrega de medicación. “Allí explicó que Malena tenía que tomar dos cajas de una medicación por las secuelas del accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió y ahora solo recibe una. Incluso, en su momento cruzó a Guillermo Francella, a propósito de la entrevista en la que el actor pidió ejercitar la paciencia”. Y Bremer explicó: “ Francella dijo que había que esperar, y María salió con la caja de medicamentos a preguntarle cómo hacía para esperar si Malena sin esa medicación no puede seguir viviendo ”.

Con el correr del programa, Ambrosino dio a conocer que en el último tiempo la actriz también sufrió una estafa virtual y perdió casi dos millones de pesos.

El mensaje de Malena, la hija de María Valenzuela

A través de su cuenta de Instagram, la hija de la actriz, Malena Mendizábal, llevó tranquilidad a sus seguidores: ¡Hola a todas las personas que están preocupadas por mi mamá! No se preocupen de más. Ella está bien. Tuvo una mitad de año duro por cuestiones personales, pero dentro de poco vuelve a las pistas ”.

