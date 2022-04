María Valenzuela, a punto de iniciar un nuevo tratamiento, confesó: “Le pongo el pecho a lo que venga”

Finalmente el día llegó. María Valenzuela viajó a Ushuaia para someterse a un nuevo tratamiento, con la esperanza de poder mejorar su calidad de vida tras las secuelas que le dejaron una mala praxis durante un procedimiento odontológico. Camino al aeropuerto, la actriz habló con Socios del espectáculo y, tras contar cómo serán sus días en el sur, dijo haberse sentido decepcionada por la falta de apoyo de sus colegas en este difícil momento que le toca atravesar .

“Parece que me voy al fin del mundo para toda la vida”, bromeó la actriz, debido a la cantidad de equipaje que llevaba consigo. Feliz y entusiasmada por esta nueva posibilidad, la actriz contó cómo será el tratamiento al cual se someterá en Tierra del Fuego. “Me voy a Ushuaia para ver a mi hermano, amigo, odontólogo de toda la vida, Marcelo Carta. Él podría haber viajado para hacérmelo acá, pero quiere que vaya allá para que me saque el estrés de esta ciudad y esté tranquila para asimilar todo lo que me ponga”, reveló, al tiempo que advirtió: “Ahora hay que probar si mi organismo acepta el material”.

“ La pasé muy mal estos tres años y no podía hacer nada porque estaba la pandemia, así que estuve encerrada, angustiada, masticando pedacitos de pollo durante quince minutos hasta que me invadía la angustia y tiraba la comida . Me estuve whatsappeando con este señor Manuel [el odontólogo que le puso los implantes] durante tres años, y cuando no me quiso dar el nombre de la aseguradora me enojé mucho”, recordó.

Tras confesar que a lo largo de estos años tuvo varias internaciones, Valenzuela contó cómo la afectaron las críticas en las redes: “Llegué a pesar 35 kilos, y ahí fue cuando decidí escracharlo. Yo estaba sensible y cualquier cosa me afectaba. Decían que era un monstruo, una calavera, que estaba espantosa”, señaló, en referencia al video que compartió en su cuenta de Instagram solicitándole públicamente al odontólogo en cuestión que le revelara el nombre de su aseguradora para poder hacer el reclamo judicial correspondiente.

El drama de María Valenzuela con un odontólogo

Al bullying cibernético se sumó la ausencia de apoyo de sus colegas, quienes no estuvieron junto a ella en este difícil momento. “No tuve el apoyo de la gente que yo esperaba, de mis colegas. Hubo algunos que si, pero contados con los dedos de la mano. De los que yo más pensaba, nadie (...). Estoy acostumbrada a eso, mi vida no ha sido fácil, pero hay que seguir adelante. Le pongo el pecho a lo que venga”, remató antes de llegar al aeropuerto.

El drama de la actriz

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer”, decía Valenzuela en el video que compartió en sus redes. “El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”.

“Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas por hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí. En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema. Otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez, comienza mi tratamiento para ganar tiempo. Así cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta. Gracias”, finalizaba su mensaje.

“Estoy haciéndome estudios. El odontólogo me sacó bastante el dolor porque me puso una resina en todo lo que es la boca y encías. Me estoy haciendo análisis de sangre y tomando suplemento para tener más fuerza y energía. Tomo dos por día para que me levante el ánimo también“, contó hace unos días la actriz de Campeones en diálogo con el programa Nosotros a la mañana.

Sin embargo, ese no es el único problema de salud con el que Valenzuela está lidiando: tal como contó en el mismo ciclo televisivo, también tendrá que someterse a una intervención para quitarse los implantes mamarios. “Me tengo que operar las lolas, por eso también estoy haciendo mamografías y análisis de sangre porque tengo bultos. Está todo encapsulado mal, así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga porque ya no puedo hacerme masajes ni ponerme boca abajo”, confesó muy angustiada.

Después de escucharla, el periodista Carlos Monti explicó lo que una intervención de estas características significa en su situación. “Primero, tiene que recuperar peso para ser sometida a la operación. Para poder recuperar peso necesita comer y para poder comer necesita arreglarse la boca”, señaló. Respecto al problema en sus mamas, aclaró: “Se va a quitar los implantes, no se va a volver a poner nada y van a analizar en qué contexto se encuentran esos bultos que aparecieron”.