María Valenzuela habló sobre la preocupante situación que atraviesa su hija por la falta de medicación y criticó a Guillermo Francella

Escuchar

Los recortes presupuestarios por parte del gobierno de Javier Milei en áreas como la cultura o la salud han despertado la opinión de varios artistas. Tras los dichos de actores como Guillermo Francella en sintonía con las medidas, la actriz María Valenzuela expresó sus críticas y compartió la situación familiar que atraviesa por la quita de la ayuda estatal para la medicación de enfermos graves y enfermedades crónicas.

En una reciente entrevista con el programa Intrusos, la actriz hizo mención al caso de su hija Malena Mendizábal, quien sufre secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) que padeció hace 20 años. Por su situación, la joven recibe medicamentos para poder controlar un problema de convulsiones. Sin embargo, su mamá reveló que debido a la situación actual se le redujo el suministro.

“Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, por la que sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes, pero fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja, es decir que dos cajas fueron anuladas, ¿qué hacemos? No sé, le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar, hay chicos que se están muriendo por temas de enfermedades oncológicas, ¿qué hacemos?”, expuso Valenzuela.

La hija de María Valenzuela, Malena, sufre secuelas del ACV que sufrió 20 años atrás imagen de TV

Su referencia al actor de El Encargado tiene lugar después de que el artista diera su opinión sobre la gestión de La Libertad Avanza en estos primeros meses en el Gobierno. Francella defendió las medidas adoptadas como necesarias y previsibles en el actual contexto socioeconómico y político y manifestó su “esperanza” de que las condiciones mejoren para los argentinos.

“Estoy con la incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, señaló el actor días atrás en diálogo con Radio Mitre. Y añadió: “Lo que sí sé es que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y se cumplió taxativamente”.

El actor también hizo referencia a las disputas políticas que generaron las iniciativas gubernamentales. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaron, la Ley ómnibus, el DNU... sabía que iba a haber contrastes, pero a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, concluyó, a la vez que compartió su visión positiva en relación con el futuro. “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”, destacó.

“No me sorprende”

Después de viralizarse, las palabras de Francella despertaron la reacción de varios colegas del ambiente. Érica Rivas, quien trabajó junto a Francella en la exitosa adaptación de la sitcom Casados con Hijos, fue una de las primeras en pronunciarse públicamente respecto de los dichos de su excompañero.

“Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo, es una persona que piensa de ese lado”, sostuvo y afirmó: “Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor”. Y agregó: “Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor”.

La actriz Julieta Zylberberg también cruzó a Francella a través de un contundente mensaje que publicó en sus redes sociales. “Qué indignación. Toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este Gobierno anti cultura, anti todo, negacionista”. La artista fue por más y calificó las declaraciones del actor como un “papelón”. La manifestación de los artistas a la que se refiere la intérprete es la marcha que hubo hace dos semanas frente al cine Gaumont, en protesta por los ajustes en el INCAA y otras entidades relacionadas con la industria del cine y el mundo del arte en general.

LA NACION