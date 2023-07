María Valenzuela reveló que invirtió todo su dinero en un proyecto que no prosperó: “Perdí todo, ahora es volver a empezar”

escuchar

Este domingo, María del Carmen Valenzuela estuvo en La Peña de Morfi y tuvo una larga charla con la conductora del ciclo, Georgina Barbarossa. Allí, la actriz de extensa trayectoria habló sobre su vida personal, artística, y también de sus actividades por fuera de su pasión actoral. En ese sentido, la invitada al programa de Telefe contó de una inversión que hizo y que salió mal. “Perdí todo”, se lamentó.

Valenzuela hablaba con Barbarossa acerca de cómo se dedicó toda su vida, desde pequeña, a la actuación. Contó que comenzó como Etelvina Baldesarre en la primera versión de Señorita Maestra, en la década del ‘60, y aseguró que, a partir de allí, estuvo sin trabajar en su profesión apenas un año. Y que durante ese tiempo se dedicó a vender joyas.

Entonces, Barbarossa señaló la necesidad económica que tienen los actores de trabajar constantemente, sobre todo si tienen hijos, y destacó lo que para ella es una creencia popular: “Porque viste que la gente tiene la fantasía de que todos somos millonarios porque estamos en la televisión y el teatro”.

“Sí”, asintió Valenzuela, para luego aclarar: “Yo alquilo”. Y, de inmediato, agregó: “Yo perdí todo. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño”.

“¿Eso del hotel?”, quiso saber la anfitriona de La Peña de Morfi. “Sí, exacto, hotel y restaurante. Perdí todo. Entonces, ahora es volver a empezar”, respondió la invitada. “¿Por qué empezaste con el hotel y no te fue bien?”, preguntó la conductora. “No. No resultó lo que esperábamos”.

María Valenzuela dialogó extensamente con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi Captura Telefe

Entonces, Barbarossa hizo una reflexión: “Es que nosotros los actores... o yo, cada vez que quiero hacer algo, otro negocio que no es de teatro, me fundo, me va pésimo”. “No somos del palo”, añadió Valenzuela, continuando el razonamiento de la anfitriona y luego expresó: “Bueno, ahora con los muebles espero que me vaya bien”.

La actriz que actualmente brilla en la obra Tom, Dick y Harry en el Multiteatro había contado un momento antes que en los últimos tiempos dedicaba parte de sus horas libres a restaurar muebles. La artista contó que tenía un lugar en su casa, en la parte de arriba, que utilizaba como un taller y que ya había intervenido muchos muebles que compraba o encontraba en la calle. Definió esa ocupación como una “terapia” y como algo “alucinante”, frente a lo que también anunció que estaba por trabajar en un cuadro antiguo.

“Lo voy a armar, lo voy a firmar y lo voy a poner a la venta”, aseguró entonces la actriz, que luego de reirse un rato con la conductora, aseguró: “Otro kiosquito”.

En una entrevista con La Peña de Morfi, María Valenzuela definió a sus hijos como "mi mejor obra de teatro" captura telefe

Por ello, cuando retomaron en la conversación el tema de la restauración de muebles, Georgina Barbarossa le aseguró a su invitada que con eso le iba a ir muy bien y le sugirió: “Subilo a Instagram”. “Los voy a subir”, aseguró entonces Valenzuela que, ante la consulta de la conductora, dijo su cuál era su cuenta de esa red social: @MariavalenzuelaOk.

La conversación entre Barbarossa y su invitada siguió luego con temas de la trayectoria de la actriz, su lucha para dejar el cigarrillo, sus problemas de salud y sobre los hijos, a quienes la artista calificó como “mi mejor obra de teatro”.

