Marina Calabró y Rolando Barbano, a los besos en las playas de Brasil

Su primera cita fue hace un año y desde entonces tuvieron muchos encuentros y desencuentros. Ahora parecen estar atravesando un buen momento, razón por la cual se fueron a disfrutar de unos días a Brasil. Marina Calabró y Rolando Barbano se mostraron distendidos en las playas brasileñas, a los besos.

Mimo viene, sonrisa va, la pareja parece haber dejado atrás el tumultuoso invierno que vivieron luego de que ella le dedicara el Martín Fierro y él le hiciera un desplante, en junio pasado. El discurso de agradecimiento de la periodista descolocó a Barbano y provocó una ruptura. Pero la cosa no terminó ahí porque a los pocos días, Calabró renunció a su columna de espectáculos en radio Mitre, en Lanata sin filtro, donde compartía espacio laboral con el periodista. En ese momento, parecía que no había vuelta atrás para la pareja y a los dos se los veía tristes. Sin embargo, el amor fue más fuerte y hubo reconciliación, luego de un viaje de ella a Miami .

Marina Calabró y Rolando Barbano se dieron una nueva oportunidad

Para festejar esta nueva etapa y afianzar la relación, decidieron hacer un viajecito y eligieron las cálidas playas de Río de Janeiro, en Brasil. En LAM dieron algunos detalles: “No están de trampa, pero es cuasi trampa porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa (...) Se fueron de fin de semana a un país vecino . El hotel es carísimo. Se fueron en clase turista (...) Al mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada”, detalló Yanina Latorre.

Y sumó mostrando una foto que le había enviado su amiga: “Él la besa todo el tiempo sin parar. Se besaron todo el vuelo, en la fila también. Tienen tanta mala suerte que hay una amiga mía en el vuelo y en el hotel. En la foto se lo ve a él con su mochila. Ella es la que habla y toma más o menos la voz de mando”. En tanto, Pepe Ochoa agregó: “Recordemos que antes de separarse se iban a ir a Inglaterra, pero suspendieron y se van ahora en 20 días también. Y para este viaje ella le dijo, ‘bueno, ¿no querés ir a Inglaterra? Vayamos a Brasil’. Del 29 de septiembre al 7 de octubre van a Londres, a un mega hotel”.

Idas y vueltas

Los rumores de reconciliación empezaron a rodar a finales de julio, un mes después del desplante de Barbano en plena fiesta de los Martín Fierro. Cuando Calabró ganó el premio a la Mejor columnista de espectáculos de radio subió al escenario y dijo: “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando. A vos”, sonrió mientras le brillaban los ojos. Se la notaba enamorada y los colegas, atentos a la situación, aplaudieron conmovidos. Pocos minutos después le tocó a Barbano, que ganó el premio al Mejor columnista de policiales. Todos esperaban que también él le dedicara unas palabras a la periodista como una respuesta amorosa y porque la pareja acababa de reconciliarse apenas unos días antes. Sin embargo, él ni siquiera la mencionó. Fue un momento incómodo que no pasó desapercibido para los presentes, que abuchearon la actitud del periodista.

Al día siguiente de la llamativa situación, consultado por LA NACIÓN, Calabró expresó: “Dije lo que me nació”. Y sumó: “No me lo esperaba. Pensé que se lo llevaba Marcela (Tauro). Creo que eso hizo que la emoción fuera doble y que afloraran algunos sentimientos, que quizás debieron permanecer en privado. Pero, bueno, tampoco uno puede andar por la vida clavándose puñales, ya me he clavado demasiados”.

Luego del escándalo mediático, ella renunció a Lanata sin filtro y dijo que era un ciclo cumplido. Parecía que ya no había otra oportunidad para la pareja. Pero a las pocas semanas hubo un reencuentro y en LAM contaron que descubrieron la reconciliación gracias a una multa . “Efectivamente, Marina y Rolando pernoctaron juntos el jueves a la noche”, dijo hace un par de semanas Ochoa. “Alrededor de las nueve y media, diez de la noche, Marina dejó su auto en la puerta de un garaje en el barrio de Núñez, a la vuelta de donde vive Barbano. Una vecina llegó y no pudo entrar su auto a su casa, entonces preguntó en el chat de vecinos quién había dejado su auto enfrente de su casa. Como ninguno de ellos lo había hecho, buscaron a través de la patente de quién era el automóvil, y así se enteraron de que pertenecía a Marina Edith Calabró”, detalló.

Calabró y Barbano se conocieron trabajando en Lanata sin filtro, el programa de radio Mitre que conduce Jorge Lanata y en el que ella era columnista de Espectáculos y él, de Policiales. La buena onda entre ellos se dio desde el primer día y con el tiempo sus compañeros empezaron a notar miradas cómplices y risitas nerviosas. Empezaron a salir en octubre de 2023, pero blanquearon su relación unos meses después. La mismísima Mirtha Legrand le preguntó a Barbano si eran ciertos los rumores. “¿Es verdad que estás saliendo con Marina Calabró?”, quiso saber La Chiqui. Y él, intentando mantener su bajo perfil, respondió: “Quién pudiera. La realidad es que yo de mi vida privada no hablo. Estoy separado hace poco tiempo y tengo dos hijos, uno de 11 años, Rocco, y Nina, de 5. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate que mucho menos en televisión”. Sin embargo, esa mentirita piadosa se sostuvo por poco tiempo y la relación se dio a conocer pocas semanas más tarde.

