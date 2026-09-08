Mark Wahlberg sorprendió al opinar sobre la renuncia de Messi a la selección argentina: “Es demasiada presión”

Por estos días, Mark Wahlberg se encuentra en plena promoción de su más reciente película, titulada A cualquier precio. Y durante una entrevista, el actor sorprendió al referirse a la renuncia de Messi a la Selección argentina.

En una charla con el medio Tiempo extra, le consultaron a Wahlberg si le gustaba el fútbol, y con mucha sinceridad él respondió: “Estoy aprendiendo a que me guste más después del mundial. Como a muchos estadounidenses típicos, si Estados Unidos gana unos partidos, nos ponemos la camiseta, y en cuanto pierden decimos que tanto no nos gusta”.

El capitán Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la selección argentina tras perder la final de la Copa del Mundo de 2026 Instagram @leomessi

Más adelante, le preguntaron al intérprete que opinaba sobre la renuncia de Messi a la Selección, y ahí Wahlberg expresó: “La cantidad de tiempo y estrés al que debe estar sometido cargando el peso del país, y lo importante que es el fútbol para ellos. Apenas puedo imaginarlo, es demasiada presión. Debe ser muy estresante para él”. Y en referencia a la última actuación de Lionel en el Mundial, Mark concluyó con un tono de admiración: “Él jugó muy bien”.

De este modo, Wahlberg deja muy en claro que como le sucedes a millones de personas alrededor del mundo, sin importar su nacionalidad o qué tanto interés tengan por el fútbol, es indudable que la decisión de Messi no pasó desapercibida para casi nadie.

Wahlberg y una conocida actriz argentina

Eva De Dominici junto a Mark Wahlberg, en la alfombra roja del film Bolas arriba en Los Ángeles FREDERIC J. BROWN - AFP

El pasado mes de abril, Mark Wahlberg estrenó ¡Bolas arriba!, una comedia que se lanzó para la plataforma Prime Video, y en la que compartió pantalla junto a la actriz argentina, Eva de Dominici. Ese film la reunió también con otros conocidos nombres como el de Paul Walter Hauser y Sacha Baron Cohen, todos bajo la dirección de Peter Farrelly, el cineasta detrás de éxitos como Tonto y retonto, Loco por Mary, Irene, yo y mi otro yo y la ganadora del Oscar Green Book.

El largometraje sigue a dos ejecutivos de marketing en crisis que logran que un absurda línea de preservativos sea sponsor del Mundial de fútbol. Sin embargo, todo se convierte en un desastre cuando desatan un escándalo viral en plena final entre Brasil y Argentina y empiezan a ser perseguidos por todo el país. En esa historia De Dominici entra en escena como Emilia, una supermodelo brasileña magnética y enigmática que rápidamente conecta con el personaje de Wahlberg, aunque sus intenciones forman parte de un plan peligroso.

Mark Wahlberg y Eva de Dominicci en Bolas arriba

Sobre esa experiencia, la actriz le comentó a LA NACIÓN: “Me daba miedo no entrar en el timing de la comedia porque eso te deja muy expuesto. Y, si bien yo conocía ese timing, venía esquivando el género cada vez que me llegaba algún casting de ese estilo. Hasta que en este me animé y dije: “Es una linda oportunidad, está bueno y es completamente disparatado”.

La actriz y modelo Eva De Dominici por el estreno de Balls Up, film en el que comparte cartel con Mark Wahlberg. 27/03/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

Por último y sobre el trabajo con Wahlberg, De Dominici aseguró: “Con Mark teníamos una persona en común así que él se me acercó y me dijo: “Colin me habló de vos, te ama”; o sea, ya me sentía parte a pesar de que ellos venían grabando desde antes. De hecho, llegás y es “acción”, tenés que entrar en la dinámica a full porque hay un plan de rodaje con el que cumplir. Encima, mi primera escena fue con todos juntos, muy al palo. No me podía concentrar, tuve que que contar hasta diez varias veces porque no paraba de reírme, entre Sacha y Paul me moría, era todo muy disparatado”.