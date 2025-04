Lionel Richie vuelve a la Argentina: cuándo y dónde se presentará el legendario artista

Lionel Richie se sumó a las grandes figuras que este año tocarán en la Argentina . El legendario artista confirmó que se subirá a los escenarios porteños por segunda vez en su extensa carrera el próximo 11 de septiembre. El show, en el que repasará sus mejores temas, será en el Movistar Arena.

El regreso de Richie al país promete nostalgia y una vuelta musical a la década del 80. El hombre que hizo bailar a multitudes con “All night long (all night)” presentará en esta oportunidad su show “Say Hello to the Hits!”, una producción de DF Entertainment. Durante el concierto, el músico hará un repaso por sus más grandes éxitos.

Cómo comprar las entradas para el show

Las entradas para el concierto de Lionel Richie en el Movistar Arena estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar. La preventa, exclusiva para clientes Santander American Express, arrancará el 14 de abril, a las 16. La venta general se habilitará el 15 de abril, también a las 16, y podrá realizarse con cualquier método de pago.

Una estrella siempre vigente

Lionel Richie regresa al país

Lionel Richie, uno de los máximos exponentes del pop estadounidense con cincuenta años de trayectoria, es una de las figuras más influyentes en la historia de la música. “Hello”, “All night long”, “Endless love”, “Say you, say me”, algunas de sus canciones más emblemáticas, hicieron mover y cautivaron con la misma intensidad a varias generaciones de fanáticos.

Como miembro de The Commodores en los 70, Richie colaboró en la definición del sonido del funk y el R&B con temas icónicos como “Easy” y “Three Times a Lady”, antes de lanzarse como solista y conquistar los charts globales en los 80.

Además de ser un gran productor discográfico, Richie vendió como solista más de 100 millones de copias de sus discos y su carrera ya suma más de cuatro décadas de reconocimientos ininterrumpidos: ganó cinco premios Grammy, un Oscar por la canción “Say you, say me” de la película Sol de medianoche, y un Globo de Oro, entre otros muchísimos premios.

La grabación de la icónica "We Are The World"

Además de sus discos, Richie impulsó junto a su amigo Michael Jackson la campaña “USA for Africa”, con la famosa canción “We are the World” que ambos compusieron en 1985. En 2010, se volvió a repetir la campaña de la canción, esta vez con nuevos músicos y con el fin de ayudar a los damnificados del terremoto de Haití.

El año pasado se estrenó el documental que muestra el detrás de escena de aquella famosa canción. The Greatest Night in Pop muestra cómo se gestó y se llevó a cabo el proyecto del que formaron parte, además de Richie y el Rey del Pop, Bruce Springsteen, Tina Turner, Diana Ross, Bob Dylan y Cyndi Lauper, entre otras figuras

Un recital a la medida de su público

Lionel Richie no dejó éxito por interpretar para gusto de sus fans Santiago Filipuzzi

Richie se presentó por primera vez en la Argentina el 1 de marzo de 2016 en el estadio de GEBA. El espectáculo, según la crónica que publicó LA NACIÓN en ese momento, comenzó con “Running With The Night”, el primer tema de la noche y también el primer flashback del disco Can’t Slow Down que Richie publicó en 1983.

Más allá de algunos hits bailables, aquella noche también se inundó de los célebres temas lentos del compositor e intérprete. Aunque sonaron en distintos momentos del recital, “Three Times A Lady”, “Hello” y “Say You, Say me” generaron un clima especial en el público a lo largo de la noche.

A lo largo de los 90 minutos que duró el concierto, el cantante de Alabama interpretó una docena y media de canciones representativas de su espíritu revisionista: una mayoría de temas exitosos de entre finales de los setenta y principios de los noventa. En la lista también hubo temas de la banda con la que se hizo famoso, The Commodores.

