Martín Fierro de Portales Web: discursos picantes y emotivos reconocimientos al periodismo online

La segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web se celebró este jueves 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte, donde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reconoció a los principales exponentes del periodismo digital del país. La ceremonia, que contó con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón, reunió a medios, periodistas, columnistas, realizadores y creadores de contenidos que se destacaron durante 2025 en la web.

Silvio Soldán, el relator de un clip que propuso un repaso por la evolución de los medios digitales

Antes de dar a conocer quiénes serían los ganadores de cada una de las 33 categorías, se emitió un clip en el que Silvio Soldán y Federico Bal ofrecieron un repaso, con humor, del recorrido de los grandes portales periodísticos argentinos, desde 1995 hasta el presente.

Luego, Luis Ventura, el presidente de APTRA brindó un discurso inaugural. “Acá está gran parte de la médula del cuarto poder. Somos la información, somos los que traemos las noticias, los que las titulamos y las ponemos en tapa. Por eso, bienvenidos”, señaló.

Luis Ventura, presidente de APTRA

Entonces sí, se dio a conocer al primer ganador de la noche: Daniel Avellaneda (Clarín), que se impuso en la categoría de mejor columnista deportivo. “No es fácil escribir cuando la casta del fútbol te persigue, te manda cautelares y cartas documento”, denunció el periodista sobre el escenario. Inmediatamente, se revelaron los vencedores en las categorías de mejor sitio político (La Política Online) y mejor sitio de información general (Rosario Nuestro).

Pablo Scholz (Clarín) subió luego al escenario a recibir su premio como mejor columnista de espectáculos. Luego, el Martín Fierro al mejor sitio de investigación quedó en manos de DIB Diarios Bonaerenses. Y el de mejor periodista judicial fue para Lucía Salinas (Clarín). Malditos Nerds (Infobae), a su vez, se alzó con el premio al mejor contenido periodístico sobre gaming, una de las categorías que hizo su debut en esta segunda entrega.

Julieta Prandi y Nacho Girón, los conductores de la ceremonia KARINADOSSANTOS_PH

Con la agilidad que ameritaba una ceremonia en la que se entregan 33 premios, los conductores anunciaron uno de los galardones que más expectativas despertaba: el de mejor editorialista. En esta ocasión, los miembros de APTRA decidieron reconocer la labor de Carlos Pagni (La Nación).

Daniel López Rosetti (Infobae) recibió luego el Martín Fierro al mejor columnista de Ciencia, salud y vida sana. En su agradecimiento, el reconocido médico y hombre de ciencia le dedicó su premio a su familia y a la Universidad de Buenos Aires (UBA), el centro de estudios en el que se recibió.

El Dr. Daniel López Rosetti al recibir su Martín Fierro

Hugo Alconada Mon (La Nación) fue el siguiente galardonado. El periodista se alzó con el premio a mejor investigación periodística por su destacada labor durante 2025.

El Marplatense se impuso en la categoría como el mejor sitio del interior del país. Después, se dieron a conocer los ganadores en la categoría mejor editor periodístico (Ricardo Roa, Clarín), mejor magazine (Bardeo News) y mejor entrevista (María Laura Santillán, Infobae). Apenas subió al escenario, Santillán protagonizó uno de los momentos más fuertes de la noche. “Nos dicen ‘ensobrados’. Nos dicen ‘delincuentes’. Nos dicen ‘basura’. Nos humillan. Nos agravian. Nos insultan. Parece que no nos importa, porque no contestamos todos los días las cosas que nos dicen, que leemos, que escriben... Pero nos importa mucho y nos parece muy grave. Y no lo estamos naturalizando. Estamos Atónitos, creyendo que es ficción y que un día nos vamos a despertar y esto se va a terminar, no va a pasar más. Pero pasa. Y nos da vergüenza ajena. No contestamos, también, porque estamos trabajando. Porque es lo que sabemos hacer: trabajar y trabajar. Y trabajar es preguntar”, indicó.

María Laura Santillán pronunció uno de los discursos más comentados de la noche

Los siguientes destacados fueron Alejandro Borensztein (mejor columnista destacado, Clarín), Paparazzi (mejor contenido de espectáculos), Facundo Pastor (mejor crónica periodística, A24).

Tití Fernández fue el encargado, luego, de presentar uno de los momentos más emotivos de la noche: un clip con imágenes de cuatro periodistas deportivos que fallecieron en el último año, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Vialo, Marcelo Araujo y Guillermo Salatino.

Tras el primer corte, se reveló que Fentanilo contaminado, una masacre sanitaria (Infobae) había sido distinguido en la categoría de mejor documental y que para APTRA el mejor analista político de 2005 fue Eduardo Aliverti (Página/12). Al igual que Santillán, sin nombrarlo, el periodista aprovechó para responderle al presidente Javier Milei: “Seguramente estamos aquí varios de los que conformamos el 95% de los periodistas a los que no se odia lo suficiente. Allá él. Contestémosle con la calidad, que es como se vence al odio de ellos”.

Llegó el momento, entonces, de conocer a otra tanda de ganadores: Martín Ciccioli (mejor crónica urbana, TN) y Nelson Castro (nota de actualidad, Perfil), News Digitales (innovación).

Cuando llegó el turno de anunciar al mejor columnista de opinión, TN, los conductores revelaron que había un empate entre Daniel Bilotta, de La Nación y Jonatan Viale, de TN. “Muchas gracias al diario La Nación por dejarnos trabajar en libertad y, sobre todo, con un gran respaldo”, sostuvo Bilotta. Ese no fue el único empate: en la categoría de mejor columnista económico, se impusieron Liliana Franco (Ámbito) y Guillermo Laborda (Cronista).

Una vez que los conductores anunciaron que Juan Pablo Gorbal, de La Nueva, se alzó con el premio al mejor periodista de sitio del interior, llegó otro momento emotivo: un clip que dio cuenta del desembarco en la web de dos de los medios gráficos más importantes del país, La Nación y Clarín, allá por mediados de los años noventa.

José Del Río recibió el premio especial a LaNacion.com por sus treinta años de vida

José Del Río fue el encargado de recibir el reconocimiento a La Nación por sus primeros treinta años online. “Somos 356 periodistas. Somos una identidad. Somos valores. Somos historia, como dijeron en el clip, pero sobre todo, somos futuro. Somos investigación, somos credibilidad y somos un equipo al que no le da lo mismo. Somos la soledad de la familia de Diego Cabot, acompañándolo en la investigación más grande desde la vuelta de la democracia. Somos la familia de Hugo Alconada Mon con la que muchas veces se busca generar injusticias, cuando en nuestro país queremos más justicia. Pero, sobre todo, somos periodistas a los que nos honra decir que hacemos periodismo”, señaló.

Luis Majul (El Observador) recibió luego el Martín Fierro al mejor columnista político en medios digitales y después, Ricardo Canaletti, el de mejor columnista de policiales, por su labor en TN.

Luis Majul, según APTRA, fue el mejor columnista político de 2025

El premio a mejor sitio deportivo fue para TyC Sports, y Gustavo Sylvestre se impuso en la categoría que reconoció al mejor segmento para televisión con firma digital, por la entrevista sobre la muerte del Papa Francisco publicada en Minuto Uno. “El problema no es entre nosotros. Adhiero a lo que dijo María Laura: no naturalicemos el ataque del gobierno a la prensa. ¡Demasiadas voces dormidas todavía! Han colonizado la justicia, han colonizado la política... No permitamos que colonicen el periodismo, que es la última barrera de contención frente a los autoritarios. No lo permitamos. Somos muy importantes todos los que estamos esta noche acá“, señaló.

Gustavo Sylvestre y otro discurso enfervecido

La anteúltima terna revelada fue una de las más esperadas: mejor periodista. El vencedor resultó Luis Novaresio (Infobae). “No quiero sumar más palabras a las justas que fueron pronunciadas por María Laura y Gustavo. Los veo sentados a José, a Luis... Bueno, esto es el periodismo: estar sentados, sea porque coincidimos en lo que pensamos, pero esencialmente, porque no pensamos igual y defendemos este trabajo (...) El insulto califica al insultante, no al insultado. Pero, como dijo Gustavo, no hay que normalizarlo”.

Para el final, quedaron el premio al mejor sitio de noticias (Infobae) y el Martín Fierro de Oro, que también quedó en manos de Novaresio.