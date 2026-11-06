Martín Fierro de Cable 2026: todos los nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer la lista completa de nominados para el Martín Fierro de Cable 2026, que premia la labor en TV correspondiente al año 2025.

La entrega se realizará el jueves 12 de noviembre en el Goldencenter, en la ciudad de Buenos Aires, con conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe y transmisión de A24. La producción general estará a cargo de Red Cube, mientras que Paula Varela y Guido Záffora recibirán a los invitados en la alfombra roja.

La entrega se realizará el jueves 12 de noviembre en el Goldencenter

La nómina reúne 35 categorías y recorre una programación que va de los noticieros y los ciclos de actualidad a los deportes, la cultura, la cocina y las propuestas infantiles.

Todas las nominaciones

Interés General Diario

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de callar (Tomás Méndez– Crónica)

Redespiertos (Guido Martínez – TN)

Magazine

Arranca la tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24)

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

Duro de domar (Pablo Duggan- C5N)

Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y Davida Kavlin - Argentina 12)

Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

Mediodía económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico)

José del Rio está nominado por su labor en Comunidad de negocios Fabián Malavolta

Periodístico

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

Noticiero diurno

Otra mañana (Antonio Laje – A24)

Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini – TN)

Noticiero central

Diario de las 20 (Analía Argento – Argentina 12)

La noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio – Canal 26)

Más verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Tierra de nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez – Crónica TV)

Esteban Trebucq, nominado por su programa Más verdad Hernan Zenteno - La Nacion

Deportivo

El juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto – DSports)

Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Periodístico deportivo

Sportia (Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Majo Lezcano, Juan Martín Rinaldi, Guido Bercovich, Daniela Etcheverry y Pablo Lamédica – TyC Sports)

SportsCenter (Pablo Ferreira, Alina Moine, Pablo Stecco, Marcelo López, Ayrton Ruiz, Cecilia Bonelli, Agustina Casanova, Agostina Larocca, Agostina Scalise, Mercedes Margalot, Teo Coquet, Nicolás Venier, Máximo Palma, Germán Paoloski, Martín Altberg, Jorge Baravalle, Agustín Caviglia, Jorge Barril y Francisco Cánepa – ESPN)

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti – TN)

TNT Data Sports (Ángela Lerena, Matías García, Emiliano Espinoza y Lautaro Iraola – TNT Sports)

Columnista policial / Judicial

Gabriel Iezzi (A24)

Lucas Occhipinti (Siempre noticias – Crónica TV)

Nicolás Pizzi (LN+)

Rodrigo Alegre (TN Central – TN)

Nicolás Pizzi Augusto Famulari

Producción integral

América 24 (A24)

Cromañón, 20 años (Somos AMBA)

Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo – Crónica TV)

Morir en guerra ajena (TN)

C5N (Nicolás Bocache)

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

Cecilia Boufflet (América 24)

Débora Plager (+ Info a la tarde – LN+)

La conductora Débora Plager Hernan Zenteno - La Nacion

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (La ley de la selva y Periodistas – C5N)

Ernesto Hadida (Tiempo real – Crónica TV)

Nelson Castro (El corresponsal – TN)

Pablo Rossi (H17 – A24)

Cronista / Movilero

Cristian Eche (Crónica TV)

Alejandro Moreyra (C5N)

Mercedes Mora (A24)

Fabián Rubino (A24)

Columnista político

Adrián Ventura (Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13 – TN)

Daniel Bilotta ( Odisea argentina – LN+)

Mariel Fitz Patrick (A24)

Daniel Bilotta

Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)

Cecilia Marti (Hablemos de esto – TN)

Lucas Bertero (Empezar el día – Ciudad Magazine)

Columnista económico

Florencia Barragán (Hablemos de esto, TN Central y Está pasando – TN)

Andrés Lerner (Minuto uno – C5N)

Willy Laborda (A24)

Lara López Calvo (A24)

Panelista

Carlos Rabanal (A24)

Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

Román Iucht (TNT Fútbol – TNT Sports Premium)

Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News – TN)

Roberto Peña (La liga de la risa – Somos AMBA)

Romina “Romi” Scalora (La vuelta – Fox Sports)

Labor conducción femenina

Carolina Amoroso (TN Internacional – TN)

Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)

Paula Bernini (Tempraneros – TN)

Labor conducción masculina

Diego Sehinkman (Solo una vuelta más – TN)

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)

Esteban Godoy (Último momento – Domingo – Crónica TV)

Luis Novaresio (Buen día A24 y Luis Novaresio entrevista – A24)

Labor periodística deportiva

Alejandro “Ale” Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche – Fox Sports)

Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)

Leonardo “Leo” Paradizo (América 24)

Marcelo Benedetto (El juego – DSports)

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)

Musical

Copes Tango Show (Johana Copes – Canal de la Ciudad)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Q íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari – Quiero Música en mi Idioma)

Infantil / Juvenil

Argentinhitos (Pakapaka)

Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonópulos y Manuel Ramos – Disney Channel)

Servicio informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Documental

Adolfo Cambiaso: en el nombre del polo (Star Channel)

Generación dorada (Fox Sports)

Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

A ciencia cierta (Daniel Stamboulian – Metro)

Alimenta tu vida (Alicia Crocco – Metro)

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

Culinario

Cocina sin límites (Salvador Mazzocchi – Discovery y Discovery Home & Health)

Historias ricas (TN)

Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

Programa rural

Bichos de campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (TN)

Tranquera abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

Abriendo caminos (América Sports)

El turismo y la hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)

De entrevistas

Cuerpo técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV)

Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)

Right Now (Julieta Camaño – C5N)

Arte, moda y tendencia

La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

Palacios y mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A)

Los siete locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

De servicios

El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Las tardes de Pink (Judith Casal – KZO)

Transición 2030 (Catalina de Elía – A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

C5N en tu barrio (Diego Costa – C5N)

Para alquilar balcones (Martina Soto Pose – Canal de la Ciudad)

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

Cultural/Educativo

El baúl de Charlie (Charlie López -TN)

Los siete locos (Cristina Mucci -Canal de la Ciudad)

Mi país (Victoria Vanella - Argentina 12)

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