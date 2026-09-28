Maru Botana, sobre MasterChef: por qué dudó en aceptar, qué le dijo Betular y qué no va a perdonar
La cocinera se incorpora al jurado de la quinta temporada del reality conducido por Wanda Nara; en diálogo con LA NACION, contó qué clase de jueza quiere ser y por qué, después de tantos años, la cocina y la televisión siguen siendo sus grandes pasiones
Después de haber pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity como invitada y en distintos reemplazos, Maru Botana se enfrenta ahora a un desafío diferente: por primera vez ocupará de manera estable el jurado junto a Damián Betular y Germán Martitegui, ya que Donato de Santis decidió dar un paso al costado. “Soy la nueva total”, admite entre risas.
La quinta temporada de MasterChef Celebrity se estrena este lunes, 28 de septiembre, a las 22.15, en simultáneo por Telefe y HBO Max, con Wanda Nara nuevamente en la conducción y 24 figuras dispuestas a enfrentarse a las cocinas. Entre los participantes estarán Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Mike Amigorena y Morena Beltrán, entre otros.
Para Botana, el desembarco tiene además un componente especial. En 2024 ya había sido jurado de Bake Off Famosos, también por Telefe, junto a Betular y Christophe Krywonis y con Wanda como conductora. Pero MasterChef supone otro tipo de competencia y un rol en el que —reconoce— durante mucho tiempo ni siquiera se había imaginado.
En diálogo con LA NACION, habló de este desafío, de la convivencia con los otros jurados, de la empatía que empieza a sentir por los participantes y de una pasión que permanece intacta.
“Soy la nueva total”
— ¿Qué te llevó a aceptar esta propuesta y cómo la estás viviendo?
—La realidad es que es un desafío enorme para mí. Nunca hice este tipo de programas. Desde que empezó MasterChef, me costaba estar e imaginarme ahí porque tampoco me veía mucho en el papel de jurado. Creo que en eso me ayudó mucho Bake Off. Pero la verdad es que Telefe es mi casa y los chicos me insistieron, así que fue como: “Es esta o es esta”. Y no me olvidé de las palabras de Dami, que me dijo: “Lo único que tenés que hacer es hacerlo”. Y fue medio eso.
—Betular y Martitegui tienen personalidades muy marcadas dentro del programa. ¿Qué tipo de jurado querés ser vos? ¿Buena, mala...?
—Estoy ahí, buscando mi lugar. La verdad es que no me quiero presionar, porque la gente me conoce de una manera, conoce a Maru, y mis programas siempre fueron muy reales. Meter un personaje, no sé si es mucho lo mío... Quizás aparece un personaje, pero creo que me voy a manejar en esa línea de quién soy. Es algo que también vas viendo con el programa y con los personajes. Hoy, por ejemplo, grabamos un programa en el que afloraron muchísimas personalidades. Y al ser un juego, a veces también pasa a ser un juego emotivo, un juego serio. Creo que eso es lo que abarca MasterChef y lo que te lleva, según la situación, a ser gracioso, a estar enojado o simplemente a ser alguien que le está enseñando al otro a cocinar.
—¿Y qué sentís que hay que tener para ser un buen jurado?
—Creo que hoy se busca que ellos puedan aprender que, aunque se vayan, se lleven algún conocimiento de cocina y no simplemente un jurado que les diga que todo está mal o que los rete. También hay que entender que están aprendiendo a cocinar; hay gente que nunca tocó nada. Hoy Alejandro Lerner nos dijo: “Lo único que sé hacer es café en cápsulas y cada vez me está saliendo mejor”, y todos nos quedamos con cara de póker. Pero imaginate una persona que dice que nunca cocinó en su vida, hoy por ejemplo les hicimos hacer empanadas de atún con masa de maíz y batata. Es un esfuerzo enorme para una persona que está compitiendo en algo que no tiene nada que ver con lo suyo. Es como que a mí me pongas a cantar una canción de Lerner. Entonces creo que eso también es válido: escucharlos, porque te transporta a otra historia. No ir solamente desde el lado de: “No, esto está mal”.
—¿Y ahí es donde entra la empatía con la historia de cada participante?
—Y cuando te dicen esas cosas, empezás a aflojar. Decís: “Bueno, bastante que hiciste algo, que no te trabaste, que pudiste llegar a presentar un plato”. Eso me pasó mucho hoy, ya en el tercer día, y también me gustó. Porque te saca de ese papel de jurado estricto en el que todo tiene que estar perfecto. Empezás a ver las cosas de otra manera y a entender al otro: “Che, hoy pude hacer esto”.
Los participantes y el desafío de ser justa
—Ya empezaste a conocer a los participantes. ¿Hay alguno que te haya sorprendido o con el que te hayas encariñado especialmente?
—La verdad es que es un grupo divino y muy variado, tenés de todo. Creo que nos vamos a encariñar medio con todos porque cada uno tiene algo atrás: una historia. Hoy se deslizaron un par de cosas y empezás a entenderlos. A mí, con la variedad de hijos que tengo y sus distintas personalidades, cuando veo todo este tipo de gente me divierto. Es como ver un poco eso, la variedad de personalidades. Siempre te terminás encariñando quizás con uno o con otro, pero cuando hice Bake Off no fue que me encariñé con uno: me divertí en conjunto y hoy nos vemos y nos abrazamos porque fue una temporada súper especial. Pienso que acá va a pasar exactamente lo mismo porque son muchos días, muchas cosas compartidas y muchas opiniones.
—¿Y siendo nueva, cómo se armó la dinámica con Germán y Damián?
—Soy la nueva total. Y la verdad que yo también tengo un recorrido y una forma de ser y de vida que me divierte también este papel y estar así como tratando de ganarme mi lugar por ese lado. Más allá de que ellos son un amor conmigo, obviamente. Pero bueno, es un desafío a mí misma y creo que lo que juega a favor es que ellos querían que yo estuviera, así que ahí estoy contenta. Pero, bueno, tengo ese desafío personal de ganarme el lugar.
—Ya habías dicho otras veces que querías ser justa incluso si conocías de antes a alguno de los participantes. ¿Te pasa en esta edición?
—No, no. Conozco a algunos, pero vamos muy de a poquito y me parece lindo ir paso a paso. Obviamente hay gente que sabe más, gente que sabe menos.
—¿Qué es lo que no vas a perdonar?
—Y creo que cuando empiezan a pasar los días ahí medio como que ya te empezás a enojar un poco, ¿entendés? Como decir: “Dale, ya te lo enseñé”. Hoy, por ejemplo, me encontré dándoles más tips y más cosas. Pero creo que en la próxima ya va a ser: “Ya te lo dije”.
—O sea, al principio ayudás, después ya esperás que incorporen lo que les enseñaste...
—Claro, porque todos tenemos que estar preparados para los distintos platos y para dar consejos.
Una nueva Maru y el regreso a “su gran amor”
—Después de tantos años de carrera y tanta exposición, ¿sentís que vamos a conocer una versión distinta de Maru en este programa?
—Bueno, puede ser, viste que siempre sorprendés con algo. Hoy la tele es distinta de la que yo hacía antes. Es una tele en la que te cuidás un poquito más con lo que hablás. Y acá, si bien por momentos me siento en una situación más rígida, también me está saltando la chispa de algo que pienso, algo que opino, divertirme con un comentario... Wanda también es súper pícara, entonces está bueno seguirle la corriente y encontrarme en ese lugar que me divierta. Salir un poco del formato de MasterChef, divertirnos y acotar, porque hay personajes que te llevan a eso.
—¿Y qué hace que todavía tengas ganas de cocinar y de participar en programas como este?
—Yo amo cocinar; cocino todos los días de mi vida. Es un disfrute total; es mi pasión. Quizás es que nunca había hecho MasterChef y lo que más rescato acá es mi vuelta a Telefe. Realmente fueron unos años divinos y que me vuelvan a convocar con tanto amor y con tanto convencimiento, me dio como una vuelta a mi viejo programa Sabor a mí... Todos los viernes les traigo comida. Me trajo un poquito de eso y está buenísimo. Podés tener 500 mil hijos, 800 mil locales y dar vueltas por todos lados, pero la tele es mi gran amor.