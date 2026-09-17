El divertido video con el que confirmaron a todos los participantes de MasterChef Celebrity y la fecha de estreno

En la previa a la final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el canal aprovechó para mostrar un video preparado especialmente para presentar a todos los participantes de MasterChef Celebrity. En el mismo, se pudo observar que, además del regreso de Wanda Nara como conductora y Damián Betular y Germán Martitegui como jurados, Maru Botana fue elegida para ocupar el lugar de Donato de Santis.

Al final del clip, se confirmó que MasterChef Celebrity empezará su cuarta temporada el lunes 28 de septiembre a las 22:15 hrs, por lo que le darán 12 días de descanso al horario luego del término de Gran Hermano, donde se consagró campeona Solange “Sol” Abraham.

Se confirmó la fecha de MasterChef Celebrity Captura Telefe

En el video de tres minutos de duración se pudo observar que todos actuaron como si estuvieran en un avión, donde Betular y Martitegui se vistieron de pilotos, mientras que Wanda y Maru interpretaron a las asistentes de cabina. Así, los 24 participantes anunciados fueron los siguientes:

Alejandro Lerner.

Josefina “China” Ansa.

Diego Ramos.

Edith Hermida.

Gregorio “Grego” Rossello.

Hernán Coronel (Mala fama).

Julieta Nair Calvo.

Julieta Poggio.

Karina Mazzocco.

Lizy Tagliani.

Luciana Geuna.

Luck Ra.

Marta Fort.

Martín “Campi” Campilongo.

Mike Amigorena.

Morena Beltrán.

Nazareno Casero.

Elizabeth “Negra” Vernaci.

Pablo Giralt.

Pablo Migliore.

José María “Pachu” Peña.

Paula Trapani.

Rocío Robles.

Sebastián Presta.

Por qué L-Gante fue reemplazado por Mike Amigorena

Telefe confirmó que Elián “L-Gante” Valenzuela quedó fuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La señal televisiva anunció la decisión mediante su cuenta oficial de X tras diversas especulaciones sobre la ausencia del cantante en las fotografías promocionales del programa.

Mike Amigorena fue confirmado como reemplazo de L-Gante en MasterChef Celebrity

Agustín Rodríguez, abogado del músico, explicó a LA NACION que los motivos responden a complicaciones de agenda. El letrado destacó la cantidad de presentaciones pautadas para los próximos meses como el obstáculo principal. A su vez, Daniel Ambrosino detalló en el programa Intrusos (América TV) que los problemas surgieron tras el adelanto de las grabaciones. El periodista precisó que el músico requiere disponibilidad para su gira internacional en Europa y otros países de la región. El RKTour incluye destinos como España, Turquía, Bolivia y Uruguay, donde el artista comprometió seis shows.

Telefe comunicó que el vínculo con el cantante permanece intacto pese a este inconveniente contractual. El músico figuraba originalmente en la lista de 24 famosos seleccionados para el ciclo que conduce Wanda Nara, pero finalmente fue reemplazado por el carismático actor Mike Amigorena, quien promete sumarle condimento a la competencia.