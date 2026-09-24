Wanda Nara: cómo se lleva con Maru Botana, el pacto con sus hijos y qué espera del participante que se quedó afuera

En medio de una agenda ajetreada, Wanda Nara vuelve a uno de los lugares que más conoce: la conducción de MasterChef Celebrity. Después de meses intensos, atravesados por nuevos proyectos profesionales y por una vida personal que volvió a ocupar titulares por los conflictos y cruces alrededor de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, la empresaria y conductora se reencuentra con las cocinas del reality, un espacio que hoy transita con una seguridad muy distinta a la de sus primeras experiencias al frente de este formato.

La quinta temporada de MasterChef Celebrity se estrenará este lunes 28 de septiembre a las 22.15, en simultáneo por Telefe y HBO Max, con un elenco de 24 participantes. Entre ellos estarán Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Julieta Poggio, Luck Ra, Luciana Geuna, Diego Ramos, Elizabeth Vernaci, Karina Mazzocco, Marta Fort y Pachu Peña, entre otros. Damián Betular y Germán Martitegui volverán a ocupar sus lugares en el jurado junto a Maru Botana, quien reemplazará a Donato De Santis.

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Wanda Nara conducirá la quinta temporada de MasterChef Celebrity, que se estrena el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe y HBO Max, junto a 24 participantes y el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana Adrian Diaz Bernini - Telefé

La vuelta a MasterChef la encuentra a Nara, además, con otro proyecto en marcha: Disney+ anunció recientemente el rodaje de su primer docureality, una producción de seis episodios que comenzó a grabarse en Italia y continuará en la Argentina y Uruguay, con foco tanto en su faceta profesional como en su vida personal.

En medio de ese ritmo intenso, Wanda recibió a LA NACION con una sonrisa y el carisma que la caracteriza. Ya instalada otra vez en las extensas jornadas de grabación, habló de cuánto cambió como conductora, de la complicidad que construyó con el equipo y de cómo hace para combinar su agenda laboral y estar presente en la rutina de sus hijos.

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“Me conozco mucho más”

—Después de todas estas ediciones, ¿qué aprendiste como conductora?

—Aprendí, sobre todo a escuchar; creo que era algo que me costaba un montón. Aprendí las miradas de los jurados, nos entendemos y nos matamos de risa. Lo disfruto mucho, ya no lo siento como un trabajo. Perdí el miedo, perdí todo eso, se me fue. La verdad que antes, por ejemplo, un final del programa o un saludo, lo tenía que hacer dos o tres veces. Ahora lo hago, sale de una y quizás me quedo con ganas de hacerlo un poco más. Siento que me conozco mucho más.

—¿Sentís que MasterChef también permitió mostrar una Wanda diferente?

—Está bueno porque es un reality que te permite mostrar también tu personalidad. Yo soy muy de romper un poco el formato y llevarlo al límite porque me divierte. Y si no me divierto yo, creo que también pierde un poco el sentido. Cada año que pasa, sobre todo con este equipo, yo los cargo y les digo que a Betular y a Germán los tengo enganchados en mi contrato. Formamos como una familia y la verdad que me encanta.

—¿Cómo es hoy tu vínculo con todos los jurados?

—Nos llevamos muy bien. Con Maru ya había estado en Bake Off. Y con Germán y Damián ya nos conocemos mucho. Me permito hacerles jodas. A veces Germán me mira como diciendo: “Esto de otro no lo hubiera permitido”. Me tomo atribuciones que capaz otro no se tomaría porque lo conozco. A veces los pincho por un lado que ellos ni se imaginan que voy a saltar y no lo pueden creer; se matan de risa.

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Wanda destacó la relación que construyó con el jurado de MasterChef: dijo que con Martitegui y Betular ya se entienden “con una mirada” y celebró la incorporación de Maru Botana Adrian Diaz Bernini - Telefé

—¿Y qué va a tener de nuevo esta temporada?

—Es un programa en el que todo el tiempo hay cosas nuevas porque los personajes son distintos y porque lo que genera el programa de cada personaje también es distinto. Creo que esta edición va a estar muy buena.

Los nuevos participantes

Aunque evita hablar de favoritos, Wanda ya empezó a identificar a algunos de los participantes que podrían sorprender cuando se enciendan las cocinas.

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—¿Qué te parece este nuevo elenco? ¿Tenés algún favorito?

—Favoritos no. A Lizy Tagliani la quiero mucho y trato de disociar ese amor que le tengo. En este período estoy graduando mucho la comunicación con ella porque quiero sentir la misma distancia que siento con los demás.

—En un momento iba a estar L-Gante. ¿Te hubiese gustado verlo cocinar?

—Bueno, Elian es un personaje que seguramente va a estar más adelante. Por sus compromisos y situaciones, ahora se le hacía un poco difícil estar muchas horas grabando. Pero seguramente que va a estar porque se quedó con ganas, ya venía cocinando y preparándose. El programa cuenta con un montón de invitados, entonces sí tengo ganas de volver a ver a Elián y que venga Maxi [López] también. Todos juntos.

—De lo que viste hasta ahora, ¿alguien te sorprendió?

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—La Negra Vernaci va a sorprender; es increíble. No sé, todos. La verdad que es un elenco increíble. Mike [Amigorena] me encanta. Es un elenco muy prestigioso. Cuando los veo todos juntos, es fuerte. Decís: “Increíble el esfuerzo de producción de tener tantas estrellas”.

—¿Te metés en el armado de los participantes?

—A veces sugiero gente que me parece que está buena, que le puede funcionar al programa, pero nunca dije: “Este participante, no”. Al revés, saben que tienen carta blanca conmigo. Me divierte. También me conocen y arman sabiendo que les puedo sacar el jugo en un montón de cosas.

Una agenda entre el estudio y sus hijos

Fuera de cámara, la vuelta a MasterChef también la obliga a reorganizar la rutina familiar. Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, sus cinco hijos, conviven desde hace años con la exposición y los proyectos profesionales de su madre, pero las grabaciones del reality suponen jornadas particularmente extensas.

Wanda es mamá de Valentino (17), Constantino (15) y Benedicto (14), fruto de su relación con Maxi López, y de Francesca (11) e Isabella (9), sus hijas con Mauro Icardi; en diálogo con LA NACION contó que los cinco siguen de cerca su trabajo y que son fanáticos de MasterChef

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—MasterChef demanda muchísimas horas. ¿Cómo combinás ese ritmo de trabajo con tu vida familiar?

—Mi familia ya sabe que cuando no estoy grabando MasterChef estoy 100 por ciento disponible para todo y cuando empiezo a grabar saben cómo es. Por ejemplo, hoy me llamó una de mis hijas en mitad de la grabación porque se sentía mal y hay que coordinar todo eso con el colegio e ir a buscarla. El colegio ya sabe que estoy grabando muchas horas. La verdad es que otras mamás del colegio me ayudan y saben que por un par de meses estoy totalmente abocada al programa.

—¿Y te visitan en el set?

—Sí, muchas veces el chofer que lleva a las chicas al colegio hace una parada en el camarín. Vienen, meriendan conmigo o almuerzan. Ayer estuvo Isabella y almorzamos juntas. Entonces comparten conmigo todo eso y ellas son felices. Si les das a elegir una mamá que esté en casa o una mamá que haga MasterChef, ellas aman MasterChef. Tienen sus favoritos. El año pasado vinieron a la final con una remera de su favorito.

—¿Cómo te hace sentir el apoyo de tus hijos en todo esto?

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—A mí me da mucho orgullo tener la posibilidad de hacer un programa que mis hijos puedan ver y también sus compañeritos. A veces les digo: “Mirá que no pueden contar esto”, porque nosotros vamos un poco adelantados. Está bueno. A veces te puede tocar hacer una película que tu familia no pueda ver, sobre todo los chicos, y esto está bueno.

—¿Y cómo se llevan con verte en el rol de conductora?

—Valentino es súper vergonzoso, aunque parezca que no. Es el más vergonzoso de mis cinco hijos. A él le encanta. Les gustó toda la promo que fue en el avión. La verdad que mis hijos no son tan cholulos porque están acostumbrados. Isabella, por ejemplo, le dice a Betular, que es como un tío: “Acordate que este año cumplo 10”, porque ya está mangueándole la torta. Pero claro, vienen amigos del colegio y les preguntan cosas y ellas los miran como asombradas. Están en un colegio internacional; todo el tiempo cambian de compañeros, entonces siempre aparece alguien sorprendido de que yo sea la mamá de ellos.

“Estoy muy tranquila y abocada al trabajo”

“Me gusta salir de mi zona de confort”, aseguró Wanda Nara sobre su presente, una etapa que transita con más seguridad, nuevos desafíos y una agenda cargada de proyectos Adrian Diaz Bernini - Telefé

—¿Cómo te encuentra esta nueva etapa en lo personal?

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—Muy tranquila, la verdad. Abocada al trabajo. Vengo de hacer el reality de Disney+, viajé mucho y estuve preparándome para esto. Traté de descansar, de tomarme vacaciones con los chicos. Sé que cuando arranca MasterChef son muchas horas y aparte abarca otras cosas y otras ocupaciones.

—¿Lográs organizarlo o se vuelve caótico?

—Sé que es este período en el que laburo a full. Abarca un montón de fechas y me agarran todos los cumpleaños de mis hijos en estas épocas, entonces me vuelvo un poco loca. Pero lo hago mucho más tranquila. La verdad que Telefe me facilita todo; me ayudan a sentirme cómoda y trabajar de la mejor manera.

—¿Sentís que hoy la conducción es el lugar en el que más cómoda estás?

—La verdad que sí. Pero a mí me gustan los desafíos y no sé qué va a pasar el día de mañana. Este MasterChef me gusta. En casi todo el elenco hay gente que yo no frecuentaba, no conocía o que veo por primera vez. Eso me parece rico para mí porque realmente los voy a conocer de cero ahora. Me gusta salir de mi zona de confort. El día de mañana veremos qué pasará.

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