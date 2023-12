escuchar

Cuando Matías Martin conoció a Natalia Graciano cuando tenía el corazón roto. Venía de una escandalosa separación de Nancy Dupláa y tenía un hijo recién nacido, Luca. Todos los sueños que había depositado en esa pareja se hicieron trizas. Pero al poco tiempo la exmodelo apareció en su vida para sanarlo, amarlo y darle una familia. Y así fue. Estuvieron juntos veinte años, tuvieron dos hijos, superaron momentos terribles como el cáncer que transitó el periodista y conductor y ahora anunciaron su separación, que ocurrió hace poco más de un mes, aunque acaban de blanquearla.

“Yo tenía un hijo, venía de una separación un tanto ruidosa, fundé una productora, quería hacer un programa y nos faltaba una mujer. Convoqué a dos o tres candidatas que creía que nos podían servir y una era Natalia Graciano: una modelo que me encantaba, para serte sincero”, confesó hace un tiempo en PH. Podemos hablar, por Telefe. Vino a mi casa, que hoy es su casa, y luego de contarme su historia de vida, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dio ternura y me dieron ganas de acompañarla y escucharla. La primera vez que nos vimos hablamos ocho horas seguidas y eso se transformó en una historia de amor que fue creciendo. Tenemos dos hijos y cumplimos 20 años juntos”, dijo. Y remarcó que lo que más lo conmovió en esa primera vez que se vieron, que no era una cita, fue la calidez de Graciano y su dura historia de vida. “Cuando contó que perdió a sus padres con diferencia de tres meses y estaba atravesando ese momento, se le llenaron los ojos de lágrimas, se le desgarró la garganta. No solo me gustaba, sino que me rompió el corazón, me dio ternura, me dieron ganas de ayudarla porque yo había perdido a mi padre también, unos años antes”.

Esas ganas de contenerla lo empujaron a llamarla y entonces sí tuvieron la primera cita: una cena íntima en la que volvieron a hablar de sus vidas. Fue a principios de 2003 y nunca más se separaron. El casamiento llegó a los dos años y medio del inicio de la relación, en marzo de 2005. “No estamos tan atentos a las fechas. No tenemos una fecha de inicio de romance. Como nos casamos, tenemos una de casamiento, pero el arranque fue difuso”, reconoció el periodista en diálogo con LA NACION. “Cuando me casé pude pasar esa barrera de considerar que no era algo para mí y sentir que no solo lo hacía por ella, que hacía rato me lo había pedido, sino que lo hacía por los dos. Estaba convencido que lo quería hacer. Hoy, en un tiempo que está fuera de onda casarse, lo recomiendo, es una sensación intransferible que valió y vale la pena vivir”, decía el conductor de Todo pasa, por Urbana Play.

La luna de miel fue en Brasil, en Pipa y Fernando de Noronha y luego fueron juntos a Miami por asuntos laborales. En 2006 nació Mía y dos años más tarde, Alejo.

Matías Martin y Natalia Graciano en enero de este año, en Punta del Este Gonzalo Lopez, Tebi Salino, Buena Productora

Crisis y enfermedad

Pareja de perfil bajísimo, pocas veces abrieron la puerta de su intimidad y casi nada se conoce de su vida cotidiana. Sin embargo, en 2019 trascendió que estaban transitando una crisis y estuvieron al borde de la separación. En ese momento hubo especulaciones, pero ellos no dijeron nada. El periodista habló un tiempo después en Cortá por Lozano, en Telefe: “La cuarentena fue difícil y la pareja no está hecha para convivir 24 por 7. No es lo mismo encontrarte cuando volvés y contarte lo que hiciste en el día que estar todo el tiempo juntos, y te ves, te ves, te ves. No fuimos la excepción de las parejas que se tuvieron que buscar de otra manera y encontrarse con creatividad, con ganas, con amor, con paciencia, aunque a veces me falte a mí. Todos tenemos momentos difíciles, pero creo que tenemos claro que lo más importante es la foto de la familia. Uno lo hace por la familia y también por uno, porque si estás mal con tu pareja, mejor no estar. Así que siempre que tengamos ganas, vamos a estar”.

Al tiempo que contó esa intimidad, Martin también reveló que había tenido cáncer. Entonces, Natalia Graciano lo alentó públicamente, con un posteó en sus redes: “Que nuestros sueños se sigan cumpliendo como el día que nos casamos hace 17 años. Brindo por estar juntos y fuertes. De la mano, acompañándonos. Disfrutando de la vida y de esta familia hermosa que formamos. Foto de un cumple pasado donde en tu soplar anhelo el futuro. ¡Feliz cumple mi amor! Te amo, yo”.

Matías Martín decidió hacer público ese grave problema de salud justo el día que cumplió 51 años, en 2021: “En los últimos cuatro años, si bien fueron lindos y virtuosos, pasé momentos muy duros que nunca quise contar. Tuve un cáncer y tuve depresión y ataques de pánico. La pasé horrible y por eso hoy estoy tan contento de estar bien. Preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud, de amor total con mis hijos para encarar este programa”, cerró.

Hoy el amor de pareja se terminó y los dos están tratando de llevar adelante la separación de la mejor manera posible. Se dice que hay desgaste, diferencias ideológicas, pero la verdad todavía es un secreto que ninguno quiere revelar. Seguramente, lo harán a su tiempo.