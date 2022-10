Matías Martin contó cómo encontró el amor luego de su “ruidosa” separación de Nancy Dupláa

escuchar

Matías Martin protagonizó uno de los momentos más emotivos del prime time de telefe. Invitado a PH: Podemos Hablar junto a Silvina escudero, Fátima Flórez, Paulo Kablan y Tuli Acosta, el conductor y periodista recordó cómo luego de su “ruidoso” divorcio de la actriz Nancy Dupláa encontró el amor verdadero de la mano de Natalia Graciano, su mujer desde hace 20 años.

Sin nombrar en ningún momento a la protagonista de 100 días para enamorarse y actual pareja de Pablo Echarri, el periodista contó: “Yo tenía un hijo, venía de una separación un tanto ruidosa, fundé una productora, quería hacer un programa, y nos faltaba una mujer. Convoqué a dos o tres candidatas que podían ser para el programa y una era Natalia Graciano, una modelo que me encantaba, aparte, para serte totalmente sincero”, confió entre risas.

Luego de explicar que la reunión se llevó a cabo en su casa y resaltar que ese mismo lugar en donde se vieron por primera vez es hoy la residencia familiar, dio más detalles del flechazo. “Yo estaba con mi productor, Damián Kirzner, que era mi socio, le pedimos que nos cuente qué estaba haciendo y nos dijo ´no, cuenten ustedes´”. Luego de alardear sobre lo que estaban haciendo -”Somos los mejores del mundo, una producción increíble, el mejor programa, no te lo podés perder”, le dijeron-, Martin quiso saber más de ella. En ese momento, Natalia se quebró. “Ahí se le llenaron los ojos de lágrimas, se le agarrota la garganta y cuenta su historia de vida; ella perdió a sus padres con diferencia de tres meses, y estaba atravesando ese momento”, agregó.

La franqueza de Natalia y su propia experiencia terminaron de enamorar al conductor. “Ahí no solo me gustaba sino que me rompió el corazón. Me dio ternura, me dieron ganas de acompañarla, de ayudarla, porque yo había perdido a mi padre también unos años antes”, reconoció, y explicó que esa situación lo llevó a llamarla para acompañarla y escucharla, y así empezaron a salir.

Matías Martin y Natalia Graciano Instagram @matiasmartin

“La primera vez que nos vimos hablamos ocho horas seguidas y eso se transformó en una historia de amor que fue creciendo”, repasó el conductor de Todo Pasa, por FM Urbana, de inmediato agregó: “Me encontré con ella. Tenemos dos hijos, cumplimos 20 años juntos, nunca me hubiera imaginado tanto, de verdad”. Para cerrar la anécdota, Martin se sinceró sobre el poco éxito de la reunión a nivel laboral. “Por suerte nunca trabajamos juntos. Creo que mejor”, confesó, y luego explicó que el programa fue un éxito. Por último, Matías recordó que en esa reunión estaba su hijo Luca, fruto de su relación con Dupláa, que tenía dos años y medio, y que en esa misma casa hoy vive con Graziano y Mía y Alejo, los dos hijos de la pareja.

La “ruidosa” separación

Tal como publicó LA NACION, la relación entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri nació entre rumores de infidelidades y escándalo. Fue en el 2000, cuando eran la pareja protagónica de Los buscas de siempre, la novela que emitía Canal 9 con gran éxito. Y la historia de amor televisiva fue creciendo al mismo ritmo que en la vida real: la química de la pareja en la ficción era evidente.

Nancy Dupláa se casa con Echarri post-escándalo con Matias Martín Archivo

Por ese entonces Nancy estaba embarazada de Luca, fruto de su relación con el periodista Matías Martin, de quien se separó pocos meses después. Echarri, por su parte, venía de una ruptura con Natalia Oreiro, luego de cuatro años de pareja. Los rumores eran imparables, pero ellos negaban todo y varios meses tuvieron que pasar hasta que se animaron a blanquear el romance. De hecho, ninguno de los dos habla nunca del comienzo de la relación. La tormenta mediática pasó, la novela terminó, pero el amor entre Echarri y Duplaá continuó y se consolidó: hoy llevan casi 22 años juntos, 15 de casados y tienen dos hijos, Morena, de 18 años, y Julián, de 12.

