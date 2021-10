Matías Martin: por qué se animó a hablar de su enfermedad

Los cumpleaños suelen ser momentos de reflexión, de balances, de renovar energías y eso es lo que hizo Matías Martin cuando sopló 51 velitas, el pasado 27 de octubre. El conductor de Todo pasa, en Radio Urbana Play, contó que en los últimos años la pasó muy mal, tuvo un carcinoma, depresión y ataques de pánico. Fiel a su bajo perfil, públicamente nadie se enteró lo que estaba sucediendo en su vida en los últimos años en los que él siguió yendo a su programa como si nada pasara. “Preferí reconstruirme en silencio y hoy estoy en un momento de plenitud y amor total con mi familia”, dijo visiblemente emocionado.

Padre de Luca (fruto de su relación con Nancy Dupláa) y de Mía y Alejo, que tuvo con su actual pareja, la modelo Natalia Graciano, a Martin nunca le gustaron los escándalos y jamás se prestó para ningún juego mediático: su estrategia siempre fue hacer silencio primero, esquivar respuestas incómodas y resguardarse . Ni siquiera pisó el palito en el escandaloso inicio del romance de Dupláa (entonces su pareja) y Pablo Echarri, cuando ambos actores protagonizaban la novela Los buscas de siempre, en 2000. Ni cuando Cabito se despidió de Basta de todo, ciclo de La Metro que compartió con Martin durante muchos años. Y más recientemente cuando cambió de radio y también se alejó de otro de sus compañeros de ruta, Diego Ripoll, quien lo acompañó durante muchos años y tampoco dio demasiadas explicaciones.

Su vida, su intimidad, sus tiempos

No importa qué suceda en su vida, el conductor obliga a los medios a respetar su intimidad y sus tiempos, y así él habla cuando siente que lo necesita o que le debe alguna respuesta a sus fieles oyentes. Recordemos que cuando Cabito se desvinculó del programa radial en 2018 fue de una manera muy confusa. Mientras Cabito daba su versión y decía sentirse “abandonado” por sus compañeros, Martin optó principalmente por el silencio y recién habló abiertamente del tema un par de años después: “Siento que lo que queda instalado como visión general es: ‘lo echaron porque está enfermo, ahora no les sirve’, ‘lo abandonaron en su peor momento unos amigos a los que les dio todo’. Y esa visión me parece muy injusta, dolorosa y me obliga a defenderme porque siempre lo acompañé”. En el caso de Diego Ripoll, que trabajó con él en la radio durante muchos años, Matías dijo que era un ciclo cumplido y que la dupla no iba a volver a repetirse. Desde el último programa juntos, en 2020, no volvieron a hablar.

Radio nueva, vida nueva

Cuando se despidió de la Metro con Basta, luego de 20 años de trabajo para embarcarse en la aventura de una nueva radio brindó algunas declaraciones sobre lo sucedido, pero nuevamente sus palabras llegaron en sus tiempos y a su medida. “Estoy tranquilo, en paz y feliz”, dijo a modo de balance y punto final de su emblemático programa. Cortito y al pie. Por eso sorprendió ahora que abriera su corazón en el día de su cumpleaños y contara lo doloroso que fue para él transitar una enfermedad. “Tuve cáncer de piel, tuve depresión, tuve ataques de pánico, la pasé horrible”, dijo en el medio de su programa, Todo pasa, ante la atenta mirada de sus compañeros.

Y agregó al aire: “Hoy estoy diez puntos, aunque tengo que tener ciertos cuidados y no exponerme al sol. Se aprende a convivir con eso. Me lo saqué en enero de 2020. Nunca elegí victimizarme. Me parece que hoy la víctima tiene la empatía inmediata del mundo completo, pero los que elegimos siempre tratar de exigirnos para mejorar, o entender un poco lo que nos pasa, también pasamos malos momentos. Los últimos cuatro años, que fueron virtuosos y lindos y tuvieron un montón de cosas, también pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar. Quizá a otros les funciona la victimización y tienen el cariño de todos instantáneamente porque hoy la víctima es el nuevo rock star. Yo preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud, de amor total con mis hijos y de mucha confianza para encarar este programa. La verdad, estoy recontento”.

Luego, en diálogo con LA NACION, sumó: “En estos días me hice el control de piel y tengo el 70 por ciento de probabilidades de volver a tener cáncer. No puedo ponerme al sol entre las 10 y las 17 nunca más y uso protección 50 el resto del día. Pero estoy perfecto. Se convive con eso. 10 puntos”.