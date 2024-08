Matt Damon y su esposa argentina, Luciana Barroso, deslumbraron con sus hijas

Escuchar

Matt Damon y su mujer, la argentina Luciana Barroso, sorprendieron anoche en el estreno de The Instigators, el film que lo tiene a él como protagonista y a ella como productora: sobre la alfombra roja, sonrieron para los flashes junto a sus cuatro hijas y se mostraron cómplices y divertidos.

Alexia Barroso, Isabella, Gia y Matt Damon, Luciana Barroso y Stella Damon, juntos en la premiere de The Instigators

Matt Damon y las mujeres de su vida: Alexia, Nancy Carlsson-Paige -su mamá-, Isabella, Gia, Luciana Barroso y Stella Lev Radin

La gala tuvo lugar en el Lincoln Center de Nueva York y la presencia de las herederas de la estrella de Hollywood fue todo un acontecimiento: Damon y Barroso se mostraron orgullosos junto a Isabella, de 18 años; Gia, de 15 y Stella, de 13. Alexia, la hija de 24 años de Luciana que Damon decidió adoptar y la madre del actor, Nancy Carlsson-Paige, también fueron de la partida.

Damon, de 54 años, eligió para la velada un elegante traje en tono beige que combinó con una remera blanca de algodón y zapatillas urbanas. Su esposa, de 47 años, se lució con un vestido blanco, sandalias de taco alto y un sobre negro. Alexia e Isabella optaron por vestidos negros, mientras que Gia eligió un vestido rojo con una abertura alta y Stella un vestido verde sedoso.

Trabajo en equipo

Sobrios, elegantes y compañeros: Damon y Barroso trabajaron juntos en el film

Luego de 20 años juntos, Damon y Barroso siguen muy enamorados

“Ella produjo esta película. Por eso estuvo muy involucrada. Confío en ella”, reveló Damon sobre Luciana en una charla con la revista People durante la premiere. El film, una comedia de acción coescrita por Chuck MacLean y Casey Affleck, cuenta además con las actuaciones de Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Alfred Molina y Ron Perlman. “Ella es una de esas personas en cuyo gusto confío completamente, como Casey y Ben (Affleck)”, agregó.

Antes del estreno de The Instigators, Damon, Barroso y sus hijas disfrutaron de unos días de sol y mar en Grecia. El destino elegido por el protagonista de Misión rescate para sus soñadas vacaciones de verano fue un beach club privado en Mykonos del que ya son habitués.

Una pareja consolidada

Damon y Barroso tienen una de las familias más consolidadas de la industria de Hollywood. La pareja se conoció en 2003, en Miami, en el bar de playa en donde ella era moza. Él fue a tomar algo después de una larga jornada de grabación y se enamoró por completo.

Beso a beso, me enamoré de ti. Matt Damon y Luciana Barroso, durante unas vacaciones en Ibiza GROSBY GROUP

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el galán sobre aquel día. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la v, fue como si me golpeara un rayo”, confesó.

Dos años después, la pareja pasó por el altar para oficializar la unión y formar una familia junto a Alexia, la pequeña hija de ella de una relación anterior. No tardaron mucho en agrandar la tribu: en 2006 llegó la primera hija de la pareja, Isabella; dos años más tarde, nació Gia Zavala y en 2010, su tercera hija, Stella. Damon, además, adoptó legalmente a Alexia.

“Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor”, dijo el actor hace un tiempo valorando y alabando la familia que formó y la pareja que tiene con Barroso, con quien lleva más de 20 años de amor.

Quién es la argentina que enamoró a Damon

Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso, en los Globo de Oro Fotonoticias

Barroso nació el 31 de julio de 1976 en Salta. Su madre era ama de casa y su padre, agente de seguros. Fue criada por su abuela después de que sus padres se divorciaron justo después de su nacimiento. Durante sus días de escuela, quería convertirse en artista, pero finalmente se convirtió en azafata.

Se casó por primera vez con Arbello Barroso y en 1999 nació su primera hija, Alexia. Luciana y Arbello se divorciaron en 2004 en buenos términos (aún tienen una excelente relación, incluso con Matt) y ella decidió viajar a Miami junto a su pequeña hija de cuatro años, con la promesa de un trabajo en un bar en la playa. Pero además del puesto de camarera, Barroso encontró al amor de su vida.

