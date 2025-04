Marynés Breña confirmó su separación de Guillermo Francella por un “desgaste” de pareja: “Estamos bien así”

Tras varios meses de rumores sobre el fin de su matrimonio, que comenzaron en octubre, cuando ella no acompañó a Guillermo Francella a los Martín Fierro de Cine, Marynés Breña confirmó su separación del actor de El encargado.

“Ahora estoy sola y estoy bien así, y estamos bien así los dos” , dijo la exazafata en un móvil de LAM (América) que fue emitido en el programa de streaming El Ejército de la Mañana (Bondi Live).

Consultada por el cronista Santiago Riva Roy sobre su vínculo actual con el actor y padre de sus hijos -Nicolás y Yoyi Francella- tras 38 años juntos (y 36 de matrimonio), Breña remarcó que mantienen una buena relación y siguen en contacto diario: “Obvio. Hoy estuve hablando toda la tarde [con él]. Está laburando un montón, pobre, con El Encargado. Y hablamos mucho”.

“Son 36 años. Si uno no termina así, ¿no? Tenemos derecho los dos a ser felices, a estar bien , qué sé yo”, dijo con calma sobre el hecho de haber finalizado su matrimonio en términos cordiales, sin discusiones ni escándalos mediáticos.

En ese sentido, confirmó que la separación se dio por un “desgaste”. “No hubo ningún motivo, es un desgaste que venimos trayendo” , afirmó, y fue contundente a la hora de referirse a una posible reconciliación. “Así estamos bien. No lo sé... El universo dirá”.

Hacia el final de la nota, el cronista le preguntó a Breña por la exposición política de Francella y las críticas que recibió por parte de otras figuras del medio, que lo trataron de individualista. “No voy a hablar nada de eso. Se han equivocado mucho, así que no opino. El que lo conoce, lo conoce. No tengo nada que hablar, y menos con la política”, sentenció Marynés, quien luego aseguró que continuará apoyando a su ex en sus proyectos y va a ver la cuarta temporada de El Encargado (Disney+), que actualmente se encuentra en producción.

Crisis de desgaste y rumores de ruptura

A fines de octubre, los rumores sobre una posible separación entre Guillermo Francella y Marynés Breña cobraron fuerza y generaron gran revuelo. “Después de 36 años de estar juntos, pasaron una crisis muy profunda y están separados”, había dicho Paula Varela en sus redes sociales y en el programa Socios del espectáculo (eltrece). “Ambos siguen compartiendo eventos familiares, tienen una muy buena relación. En el último tiempo, a él se lo vio viajando con su hermano a Miami. Ella también habría viajado sola”, había detallado la periodista.

Días antes, el 21 de octubre, el reconocido actor había asistido a la entrega de los premios Martín Fierro de Cine 2024, en la Usina del Arte, sin su mujer, sino con la compañía de su hermano Ricardo. Esto llamó la atención de los medios, especialmente porque no mencionó a Breña durante el discurso que dio cuando fue galardonado con dos estatuillas -el Martín Fierro de Oro y el premio a Mejor actor- por su interpretación en El Encargado.

Guillermo Francella y Marynés Breña compartieron 38 años en pareja y dos hijos en común Gerardo Viercovich

En A la tarde (América), el ciclo conducido por Karina Mazzocco, también hablaron de una larga crisis que el matrimonio no había logrado superar. “No es una situación nueva, hay ocho años de crisis. En los últimos cinco años lo que trataron de hacer para revincularse fueron viajes románticos, escapadas de pareja. A pesar de todo el trabajo que él tiene, siempre intentó abrir ventanas para poder escaparse”, había dicho el periodista Luis Bremer, en tanto Damián Rojo sostuvo que “la decisión la habría tomado ella ”.

Finalmente, Francella rompió el silencio con Intrusos (América) y justificó su hermetismo porque estaba inmerso en el rodaje de una película. “No hay nada raro, somos una familia hermosa, con mi mujer, con mis hijos... Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez, no hay ninguna crispación ”, dijo al principio de la nota. Sin embargo, luego reconoció que no estaban atravesando su mejor momento. “Bueno, como todo matrimonio... Yo llevo 38 años entre noviazgo y matrimonio"> 38 años entre noviazgo y matrimonio , y estas mesetas que ocurren... Pero creo que se exacerbó todo y creo que mínimamente debo contestar”.

“ Espero que sea una crisis pasajera, como tiene que ser... El tiempo lo dirá. Estamos muy cerca, muy unidos. Festejamos el cumpleaños de Nico [el hijo mayor del matrimonio] juntos, Y este aniversario no lo pudimos festejar porque yo estaba filmando en España y ella estaba de viaje con su hermana. No hay nada malo. Ella ahora está acá, en el país”, continuó el actor.

“ Se ventiló algo que no imaginé que no se iba a ventilar, pero cuando uno es tan conocido no queda otra que enfrentar las circunstancias ”, explicó, antes de dar por terminada la entrevista y regresar al set.

Una aparente reconciliación

En marzo de este año, Luis Ventura aseguró que la pareja se había dado una nueva oportunidad. Por un lado, porque el 14 de febrero, cuando Guillermo Francella celebró su cumpleaños rodeado de su círculo más íntimo, Marynés Breña estuvo presente y muy cerca del actor. Y, en segunda instancia, porque lo acompañó a Río de Janeiro al partido de fútbol que Racing, el club de sus amores, disputó contra Botafogo por la Recopa.

“Se dijo que se habían separado, que estaban en crisis… que a lo mejor existió la crisis, pero ahora estuvo en la cancha con su mujer y con su hijo disfrutando del triunfo por 2-0 de Racing. Primicia absoluta: Francella está con su mujer. Lo celebramos y lo abrazamos”, fueron las palabras del periodista para dar cuenta de una aparente reconciliación.

La historia de amor de Guillermo Francella y Marynés Breña

Se conocieron en un cumpleaños en septiembre de 1987. Él era el hermano del agasajado y estaba dando sus primeros pasos en el medio, aunque no era ni un reflejo de lo que es ahora. Ella era azafata y la mejor amiga de la mujer del cumpleañero. En una especie de cita a ciegas, se conocieron y no se separaron nunca más. “Nunca me banqué mucho las presentaciones. Fue bastante fortuito. Era el cumpleaños de mi hermano, algo me habían dicho de que me querían presentar a alguien. Me senté frente a frente en la misma mesa y tuvimos una relación divina de entrada. Es una compañera de fierro”, le contó Francella a LA NACIÓN tiempo atrás.

Guillermo Francella y Marynés junto a sus hijos, Nicolás y Yoyi

A pesar de que ella tenía que volar tempranísimo a Río Gallegos, esa noche charlaron hasta muy tarde. Como el caballero que es, Guillermo se ofreció a llevarla hasta su casa para que se cambiara, agarrara la valija y se fuera a trabajar. Fue en la despedida que llegó el primer beso y el intercambio de números de teléfono.

“Es mi compañera de toda la vida. Era muy mocosa cuando nos conocimos. Compartimos mucho y lo que es más importante, nos hemos adaptado al paso del tiempo”, aseguró el actor, que enseguida le propuso convivir. Sin embargo, ella “le puso los puntos” y le dijo que primero debían pasar por el altar. Así fue como, en septiembre de 1989, la pareja se casó y disfrutó de una luna de miel en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y un crucero por el Caribe. Él tenía 34 y estaba en pleno éxito con la comedia De carne somos; ella, 23, y estaba decidida a formar una familia con ese hombre que, hasta el momento, tenía mucha fama de mujeriego.

Pocos meses después, precisamente como regalo de cumpleaños del actor, Marynés le contó que estaba embarazada. El 22 de octubre de 1990, se convirtieron en padres de Nicolás Francella y, tres años después, agrandaron la familia con la llegada de Johanna ‘Yoyi’ Francella, que nació el 4 de diciembre. Ambos siguieron los pasos de su padre en la actuación, por lo que Guillermo y Marynés siempre estuvieron presentes en sus proyectos. “La paternidad es lo máximo, la exaltación de la felicidad. Como familia mantenemos una excelente relación. Tenemos dos hijos adorables, una relación de mucho compañerismo y somos muy, muy unidos”, confesó el artista.

LA NACION

