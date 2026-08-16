El duro relato de Benjamín Vicuña sobre la distancia de sus hijos menores que hizo emocionar a Lizy Tagliani y Pablo Giralt

Benjamín Vicuña fue invitado al segundo programa de PH, Podemos Hablar (Telefe) y, en una charla distendida con Andy Kusnetzoff, se sinceró sobre lo mucho que extraña a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, quienes desde hace más de un año viven en Turquía junto a su madre, la China Suárez, y su padrastro, Mauro Icardi.

“Existen miles de formas de paternar. Evidentemente, el día a día es fundamental y me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón. Pero la situación hoy es que mis hijos están a más de 14 mil kilómetros y yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor”, dijo y le lanzó un fulminante dardo a su expareja, quien en varias ocasiones remarcó que sus hijos llaman “papá” al futbolista.

“Y trato en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo ni lindo, ni es bueno ni justo, mantener un contacto a diario. Ahora ya pasaron dos meses, intercalados, pero estuvieron mucho conmigo y trato de meterles mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones”, remarcó sobre cómo aprovecha los momentos con sus niños al máximo.

Benjamín Vicuña fue invitado a Podemos Hablar (Telefe) (Foto: Telefe)

Además, aclaró que en esas charlas que mantiene con sus hijos pequeños nunca habla de las diferencias que él mantiene con la actriz. “Obviamente, reservando ciertas zonas que son de adultos; porque las cosas de adultos son de adultos”, admitió.

“Pero el otro día hablando con Muscari, él decía que el vínculo paternal sí o sí pasa por el día a día, por el estar. Y claro, yo lo escuchaba y decía ‘sí’, estoy de acuerdo; pero también me pasa que voy asumiendo otro lugar y se va transformando”, explicó sobre las nuevas formas que existen para vincularse frente a las situaciones que te plantea la vida.

Las palabras de Benjamín Vicuña emocionaron a Lizi Tagliani y Pablo Giralt

Estas palabras de Benjamín Vicuña le hicieron recordar a Lizy Tagliani, otra de las invitadas al ciclo, el fuerte dolor que ya le tocó atravesar al actor junto a Pampita tras la muerte de su primera hija, Blanca. Por lo que, pidiéndole unos segundos a Andy para expresarse, agregó muy emocionada: “Porque pienso que Benja aprendió a ser papá; más allá de la distancia. Cuando ellos pasaron lo que pasó. Entonces me parece que la distancia para ellos y muchos otros papás es una cuestión técnica. Que los amores son mucho más profundos”.

Pero la comediante no fue la única emocionada, el comentarista deportivo Pablo Giralt acompañó el emotivo momento con la voz quebrada por lo que escuchaba y agregó: “Yo tengo mucho respecto y admiración por Benja y por todas las personas que atraviesan esa circunstancia. Me saco el sombrero, es inimaginable”.