Megan Fox cerró su cuenta de Instagram, en medio de curiosos mensajes y rumores de separación de Machine Gun Kelly

En las últimas horas, Megan Fox cerró su cuenta de Instagram. La actriz, de 36 años, abandonó la red social en medio de rumores de separación con su prometido Machine Gun Kelly. Si bien ninguno de los dos habló al respecto, la última publicación de la intérprete el domingo por la tarde fue la que encendió las sospechas de ruptura entre ellos.

“Puedes saborear la deshonestidad, está en tu aliento”, escribió la protagonista de Transformers en alusión al tema “Lemonade”, de Beyoncé. Junto a la frase, la morocha posteó una serie de fotos de ella y un video de un sobre quemándose en una hoguera, algo que definitivamente llamó la atención de sus seguidores. Sin embargo, lo que sorprendió aún más fue un ida y vuelta que Fox tuvo con una fan dando a entender su crisis con el músico y actor.

“Probablemente se metió con Sophie”, escribió una usuaria especulando sobre una posible infidelidad por parte del artista de 32 años con la guitarrista Sophie Lloyd. Fox no sólo no desmintió el comentario, sino que alimentó con una sugestiva respuesta: “Tal vez me encontré con Sophie”, bromeó junto a un emoji de fuego.

A su misterioso posteo se sumó el hecho de que horas antes Fox había borrado todas las fotografías que tenía junto a su novio y su ausencia en la fiesta del Super Bowl el sábado por la noche, donde Kelly fue convocado para abrir el evento antes de la actuación de The Chainsmokers. Además, los más atentos se percataron de un detalle revelador: antes de esfumarse de Instagram, la actriz comenzó a seguir a Eminem, enemigo público de Machine Gun Kelly desde hace años.

La pareja se conoció en el set del thriller Midnight in the Switchgrass en marzo de 2020 y, aunque el rodaje se detuvo debido a la pandemia del coronavirus, los actores se volvieron inseparables. “Megan está muy feliz. Se pusieron a salir rápidamente y tienen una gran relación”, le confesó una fuente cercana a People en abril de ese año. Finalmente, cuatro meses después, Fox y Colson Baker (así es el verdadero nombre del músico) hicieron pública su relación luego de que ella aparezca en su video musical “Bloody Valentine”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly no es la primera vez que enfrentan rumores de ruptura: en agosto de 2022, algunas versiones de que la pareja estaba en crisis ocuparon todos los titulares de la prensa del corazón Backgrid/The Grosby Group

“Supe de inmediato que él era lo que yo llamo una llama gemela”, aseguró Fox en una entrevista, en julio de 2020. “En lugar de un alma gemela, la llama gemela es en realidad donde un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para que pueda dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y le dije eso casi de inmediato”, agregó.

El músico, en tanto, confesó que durante el rodaje esperaba afuera de su remolque todos los días, con la esperanza de “hacer contacto visual” con ella. “Tenía que salir de su auto. Había como cinco pasos entre el auto y el tráiler. Y yo simplemente me sentaba allí y esperaba”, rememoró.

En octubre de 2021, los dos le contaron a la revista GQ cómo fue su primera cita: él la pasó a buscar en un Cadillac e incrustó miles de rosas en una colina con vista al Cañón Topanga, en California, para hacer un picnic. “Y comimos sushi y compartimos un beso. En nuestra primera cita nos respiramos, eso fue todo lo que hicimos, y luego en nuestra segunda cita...”, se interrumpió con una risa cómplice.

A pesar de que eran pocos los que apostaban por esta historia de amor, en noviembre de 2021 la actriz acudió a sus redes sociales para dar una grata noticia: su compromiso. “ En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo tan corto y frenético. Sin darnos cuenta del trabajo y los sacrificios que la relación requería de nosotros pero embriagados por el amor. Y el karma ”, comenzó ella en un extenso posteo.

“ De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imagine posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí y luego bebimos la sangre del otro ”, confesó, generando un fuerte revuelo entre sus seguidores.

Por su parte, Kelly compartió un video de Fox y el anillo de esmeraldas y diamantes con el que sorprendió a su novia. “Sí, en esta vida y en todas las vidas”, escribió mientras relató cómo fue el pedido de mano: “Debajo de las mismas ramas de las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se case conmigo”, contó.

En cuanto al anillo elegido, el músico confesó que lo diseñó con Stephen Webster y que la elección de las piedras no fue al azar: la esmeralda en alusión a la piedra de nacimiento de Megan y el diamante en referencia a la suya. “Ambas engarzadas en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades de la misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, explicó.

Esta no es la primera vez que Megan Fox y Machine Gun Kelly enfrentan rumores de ruptura. En agosto de 2022, la excéntrica pareja protagonizó versiones de crisis que los llevó a ocupar las principales portadas del corazón. Las especulaciones surgieron cuando dejaron de mostrarse juntos en eventos, proyectos y publicaciones de Instagram. Sin embargo, ellos mismos se encargaron de desmentir el malentendido a las pocas semanas. En las últimas horas, las especulaciones sobre una nueva separación se pusieron en marcha a raíz de este misterioso posteo de Fox en sus redes.

Los amores de Megan

Sin dudas, Megan Fox es una de las mujeres más sexy de Hollywood. Tanto dentro como fuera de la pantalla, la morocha seduce con su magnetismo, belleza e histrionismo. Sin embargo, y casi contradiciendo su imagen de rompecorazones, la actriz solo ha mantenido tres relaciones previas a su noviazgo con Kelly.

Antes de comprometerse con el artista punk, Fox estuvo casada con el actor Brian Austin Green, con quién tuvo tres hijos: Journey River, Bodhi Ransom y Noah Shannon. La exmodelo y el actor se conocieron en 2004 durante un rodaje y desde el primer momento se sintieron atraídos el uno por el otro. Sin embargo, fue el actor que por ese entonces tenía 31 años quien puso algunos reparos antes de empezar una relación con la morocha de 18. “Por aquel entonces ella estaba trabajando en la serie Hope & Faith en Nueva York. A mí me contrataron para uno de los episodios y ahí fue cuando conocí a Megan, que era todavía muy joven. En un principio yo tenía muy claro que no iba a suceder nada entre nosotros, de ninguna manera, y me fui”, comentó en una entrevista a KFC Radio haciendo hincapié en la diferencia de edad.

Brian Austin Green y Megan Fox, una pareja que tuvo varias idas y vueltas

Según el actor, Megan Fox fue insistente con la relación hasta que le propuso salir con otro hombre si no se decidía avanzar en su relación, motivo por el cual decidió dejar los prejuicios de lado. ” Pero gracias a Dios ella fue muy insistente. Fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de que nuestra situación debía de importarme mucho más de lo que creía si la idea de que ella saliera con otro me hacía tanto daño. Y el resto es historia. Llevamos juntos quince años ”, contó Green, quien en 2006 no dudó en pedirle compromiso.

En 2009 tuvieron su primera ruptura pero pronto se reconciliaron dando un paso más en su relación: se casaron en 2010 en una boda secreta en una isla de Hawaii. Cuatro años después, vino la segunda ruptura; sin embargo, cuando iban a iniciar los trámites de divorcio, dieron marcha atrás. ¿Los motivos? Megan quedó embarazada de su tercer hijo. La llegada del nuevo integrante al hogar puso paños fríos y la pareja volvió a convertirse en una de las favoritas de Hollywood. Sin embargo, la nueva reconciliación duró cinco años. Las reiteradas discusiones sobre las constantes ausencias de Megan en el hogar debido a su carrera cinematográfica hicieron que la convivencia se tornara insoportable.

Megan Fox y Brian Austin Green, poco después de superar su segunda crisis matrimonial GROSBY GROUP - LA NACION

La pareja se separó en mayo de 2020, luego de una década de matrimonio. “Hemos tenido una relación maravillosa, siempre la querré y sé que ella siempre me querrá”, expresó el actor de Beverly Hills 90210 en su podcast mientras le ponía fecha a su separación: “Ya a fines de 2019 nos habíamos sentado para ver cómo era la vida emprendiendo caminos diferentes”, agregó.

A pesar de que su separación fue un gran cambio para Green, la noticia del noviazgo de Fox con Kelly volvió aún más dolorosa la ruptura. “Es una situación difícil. Como papá, él es genial. Es maravilloso con los niños. Lo que lo amarga es ver cómo Megan superó la separación tan rápido, pero al mismo tiempo sabe que tiene una conducta muy infantil que siempre le hizo mal a ella. En el pasado se le aconsejó relajarse y focalizar en hacer las cosas bien por sus hijos”, le dijo a la revista People un allegado al actor.

Antes de su matrimonio, Fox venía de dos relaciones serias. La primera de ellas duró tres años (de 2000 a 2003) y fue con el bombero Ben Leahy, quien la dejo porque la actriz era “muy ardiente en la cama”. Decepcionada por este fracaso amoroso, Megan decidió probar suerte con el actor David Lee Gallagher, conocido por su papel de Simon Camden en la serie de televisión 7th Heaven. Sin embargo, su noviazgo apenas duró unos meses.

