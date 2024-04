Megan Fox compartió una foto sin maquillaje y dejó sin palabras a sus fanáticos

Escuchar

Pese a que Megan Fox siempre se mostró espléndida en las redes sociales y en cada una de sus apariciones públicas, en las últimas horas, sorprendió con una impactante fotografía con la que no pudo pasar desapercibida.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 22 millones de seguidores, la mujer de 37 años se mostró por primera vez sin una gota de maquillaje. “Reparando mi cabello (y 26 pulgadas de extensiones) post Coachella”, escribió en la descripción del posteo, en la que se refirió al popular festival de música y artes, el cual se está llevando a cabo en Indio, California.

Megan Fox sorprendió a sus seguidores Instagram: @Meganfox

En la imagen se la vio frente al espejo con su cabellera larga ondulada en tonos azulados, luciendo un pantalón cuadrillé y un top negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su rostro, el cual mostró al natural.

Además de los casi dos millones de likes, la actriz y modelo recibió miles de mensajes de admiradores de todo el mundo, quienes coincidieron en que la persona que ellos veían no era Megan. “Esto no se parece en absoluto a Megan Fox”; “¿Dónde está Megan Fox? Yo veo a Dua Lipa”; “Che, esta chica no es Megan” y “¿Por qué demonios pensé que era Kim Kardashian?”, dijeron algunos. Mientras que otros sostuvieron que la que veían no era ella al natural, sino que había exagerado con el uso del Photoshop.

Megan Fox y el debate por su foto sin maquillaje (Foto: Instagram/@meganfox)

Asimismo, se abrió un debate entre los usuarios sobre lo perjudicial que pueden ser las redes sociales con el uso extremo de filtros y el mensaje que le envían algunas celebridades a la sociedad, sobre todo a los más pequeños. “Sabes que es malo cuando la propia Megan Fox está editando sus fotos tan fuertes que ni siquiera puedes reconocerla”; “Esa es una foto muy editada. Ni siquiera la reconocí” y “Chica, sabemos tu edad y sabemos cómo eres. No hay necesidad de usar un filtro que te haga parecer de 18″, fueron algunas de las críticas.

Los consejos de Megan Fox tras la cancelación de su boda con Machine Gun Kelly

Pese a que la actriz anunció en enero de 2022 su compromiso con el músico Machine Gun Kelly, quien conoció durante el rodaje de Tras la pista del asesino (2021), en los últimos días se supo que el esperado evento no ocurrirá.

Tras varias desilusiones amorosas, el pasado 14 de abril, Fox habló con el The Rundown, de E! News y aconsejó a las chicas que no “malgasten” su energía en los hombres.

Megan Fox y Machine Gun Kelly instagram.com/meganfox

“No sé si soy la persona más indicada para dar consejos, porque mi consejo es que aprendas una habilidad o desarrolles un hobby, y que no malgastes tu energía en los chicos”, dijo la estrella. “Todo lo que van a hacer es drenarte. Mejor sigue adelante. Invierte en ti”, añadió.

Unos minutos más tarde de que la entrevista fuese publicada, Fox la compartió en sus propias redes sociales. “Consejos de vida de un experto en relaciones”, escribió al replicar el clip. Acto seguido, y para sorpresa de muchos, el posteo recibió un comentario del músico. “Predica”, expresó Gun Kelly.