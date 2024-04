Los consejos de Megan Fox para las mujeres luego de la cancelación de su boda con Machine Gun Kelly y la respuesta de su ¿ex?

Escuchar

A un mes de anunciar públicamente la cancelación de su boda con Machine Gun Kelly, Megan Fox se dispuso a darle algunos consejos prácticos a otras mujeres solteras, basándose en su experiencia personal.

Durante una charla con el programa The Rundown, de E! News, la cual sostuvo el fin de semana durante el festival Revolve, la estrella de Transformers, de 37 años, aconsejó a las chicas que no “malgasten” su energía en los hombres.

“ No sé si soy la persona más indicada para dar consejos, porque mi consejo es que aprendas una habilidad o desarrolles un hobbie, y que no malgastes tu energía en los chicos ”, dijo la estrella. “Todo lo que van a hacer es drenarte. Mejor sigue adelante. Invierte en ti”, añadió.

Unos minutos más tarde de que la entrevista fuese publicada, Fox la compartió en sus propias redes sociales. “ Consejos de vida de un experto en relaciones ”, escribió para acompañar el clip, posteo que enseguida recibió un comentario de su ex. “Predica”, expresó Gun Kelly.

En otro segmento de la misma charla con E! News, la actriz le hizo un guiño a su exprometido cuando la periodista le consultó cuáles serían sus tres headliners ideales para el festival Coachella. “Bueno, obviamente tengo que decir Machine Gun Kelly”, declaró la actriz, demostrando que a pesar de la separación sigue teniendo buena onda con el músico. “No soy de la era moderna, así que seguiría con Guns N’ Roses ¿Sabés a quién me encantaría ver? Weezer. Weezer es un fuego”, culminó.

La estrella, que tiene tres hijos con el actor Brian Austin Green, nunca tuvo pudor al hablar de sus sentimientos y como es su relación con los hombres. “Me enamoraba mucho de otras personas todo el tiempo. Cada vez que empezaba un nuevo proyecto, iba a trabajar y me enamoraba porque era una niña. Y sí, supongo también que tiene que ver que nunca tuve la libertad total de estar soltera y poder experimentar”, confesó la actriz hace unas semanas en el podcast Call Her Daddy. “No fui una buena novia con Brian. Soy honesta y lo reconozco”, añadió haciendo referencia al padre de sus herederos: Noah, de 11 años; Bodhi, de 9 y Journey, de 6.

Machine Gun Kelly y Megan Fox en Hawaii Backgrid/The Grosby Group

“Por un momento, cuando me divorcié, pensé que iba a mantenerme sola por un largo tiempo, pero estuve soltera durante unas tres semanas”, continuó su relato contando como, en 2020, tras el divorcio, comenzó su romance con el músico.

Fue allí que abordó por primera vez el tópico sobre la cancelación de su compromiso. “Por ahora no voy a hacer comentarios sobre el estado de nuestra relación”, indicó, pero recalcó que no pasará por el altar. “Lo que he aprendido de esta relación es que lo que nos ocurre no es para consumo público. Lo que puedo decir es que lo considero mi ‘alma gemela’ y siempre estaré atada a él de una manera u otra, pase lo que pase”, aseguró.

“Más allá de eso no estoy dispuesta a dar otro tipo de explicaciones”, aseguró poniéndole un límite a la intromisión de los medios sobre su vida personal. “Pero todas esas cosas que se dicen son exactas, han ocurrido y puedo verlas siendo confusas o interesantes para la gente y que se pregunten: ‘¿Qué más pasa?’”.

Una fuente dijo recientemente a Entertainment Tonight que Kelly y Megan se están tomando un tiempo separados. Mientras ella vive en un departamento en Malibú, él se encuentra residiendo en la casa que ambos compartían en Encino. “Siguen juntos como pareja y tratando de resolver las cosas. Él está muy enamorado de Megan, así que hace todo lo posible para mantenerla feliz y deja que ella tome la iniciativa”, dijo una persona cercana a ambos.

