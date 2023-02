Jenna Ortega y el exigente desafío de interpretar a Merlina: “No dormía nada, me quería arrancar los pelos”

escuchar

Jenna Ortega es una de las actrices del momento gracias a su papel en Merlina, la serie de Tim Burton basada en el mundo de Los Locos Addams, que se convirtió en un nuevo éxito de Netflix. Para interpretar a la hija mayor de la familia, la actriz tuvo que entrenar mucho y aguantar largas jornadas de grabaciones, las cuales no siempre fueron emocionalmente fáciles de sobrellevar.

“ Me presentaba dos horas antes en el set, trabajaba entre 12 y 14 horas por día, volvía a casa, me metía a un Zoom y tenía una clase de algo , llegaba a mi departamento y mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando”, explicó durante un evento de Netflix que se realizó la semana pasada. “Era un ir y venir constante, y si podía un fin de semana porque no grabábamos el sábado, era: ‘Muy bien, entonces, te vamos a dar las clases ese día’”, agregó sobre el duro entrenamiento que tuvo que hacer para ponerse en la piel de Merlina.

La actriz también contó que empezó a tomar clases de esgrima y violonchelo un par de meses antes del inicio del rodaje y que continuó entrenándose durante los ocho meses que duraron las grabaciones. “No dormía nada, me quería arrancar los pelos” , reveló Ortega. “ Son muchísimas las videollamadas que tuvo que contestar mi padre en donde yo lloraba histéricamente del otro lado ”, agregó.

Uno de los desafíos más difíciles que tuvo la estrella fue el de tocar el violonchelo lo más perfecto posible, ya que no quería defraudar a los músicos que vieran la serie. Si bien Tim Burton intentó quitarle presión, asegurándole que lo iba a hacer genial, ella misma se lo tomó muy en serio. “Al principio ni siquiera sabía dónde se suponía que tenían que ir mis manos”, aseguró ella.

Merlina, un excéntrico personaje personificado por Jenna Ortega

La intención de Ortega era grabar la mayor cantidad de escenas de riesgo posibles, pero a medida que el rodaje se acercaba a su fin, empezó a jugarle en contra las limitaciones del reloj. “Empezamos a quedarnos sin tiempo porque Merlina aparece en casi todas las escenas”, explicó la actriz y sumó: “Tuvieron que empezar a utilizar dobles de acción y ocasionalmente dobles de chelo, pero yo me empeñé en estar lo mejor preparada posible para que pudieran utilizarme a mí todo lo que se pudiese porque siempre es más creíble una escena cuando podés verle la cara al actor”.

Ortega, de 20 años, logró el salto a la fama gracias a su protagónico en la tira de Netflix. La estrella comenzó su carrera como actriz infantil gracias al papel de la niña Jane Villanueva en la serie de comedia dramática Jane the Virgin y logró crecer como intérprete con su participación en la serie de Disney Channel, Stuck in the Middle, en la que se puso en la piel del personaje de Harley Diaz. Otro de sus reconocidos papeles incluyen su interpretación de Ellie Alves en la segunda temporada de la serie You. Además, en 2021 fue una de las protagonistas de la película familiar ¡Hoy sí!, producción de Netflix.

Según los datos, de los que se hacen eco varias publicaciones como la revista Forbes, se estima que la joven alcanzaría ya un patrimonio de unos 3,5 millones de dólares por su trabajo en Merlina y otras producciones anteriores. También se ha asegurado en medios como la revista Cosmopolitan que la artista recibió 35 mil dólares por cada episodio de Merlina. Como toda la realización se compone de un total de ocho capítulos, el cálculo muestra que sus ingresos aumentaron al menos otros 280 mil dólares.

La atención en esta entrega creada por Tim Burton está completamente enfocada en la hija de la familia Addams. La serie para jóvenes adultos sigue a Merlina mientras estudia en la espeluznante Academia Nevermore, mientras se da cuenta de que tiene habilidades psíquicas e intenta aprender a manejarlas. La malhumorada y traviesa adolescente también tendrá como misión salvar al pueblo de una monstruosa matanza y desentrañar el misterio en el que se vieron envueltos sus padres 25 años antes.

