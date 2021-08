Mery Del Cerro recordó el día que su marido la encontró en una situación muy comprometida con Nicolás Vázquez

A punto de debutar en la conducción de un nuevo talent-show por la pantalla de Telefe, Mery Del Cerro estuvo como invitada este viernes en Flor de equipo. Tras anticipar algunos detalles de la competencia de pelo (que en esta oportunidad tendrá como participantes a famosos), la modelo se animó al cuestionario “Intragable” y recordó una desopilante anécdota que involucra a Nicolás Vázquez.

Luego de contar lo que habla en el chat de mamis que tiene junto a Zaira Nara y Paula Chaves, la ex Chiquititas fue sorprendida por un video de su marido, Meme Bouquet, en el que le pedía que cuente públicamente cómo fue el día que entró a su casa y la encontró en una situación comprometida con el actor.

“Estábamos viviendo en Capital y un mediodía vuelvo a mi casa (algo que no es muy normal), abro la puerta y me encuentro con la chica que trabajaba en casa con cara medio pálida y nerviosa. Empiezo a escuchar desde el cuarto del fondo gemidos y gritos, una situación rara. Entonces le pregunto quién estaba y medio nerviosa me dice que María. Por supuesto encaré rápido al fondo y ya imaginándome lo peor (porque eran unos gritos espectaculares) abro la puerta y me encuentro a María sentada en un sillón con un tipo arrodillado. Que cuente ella quien era y qué estaban haciendo”, dijo el reconocido DJ.

Al volver al piso, mientras el panel miraba sorprendido, Peña advertía que no había manera de que salga bien parada de esa situación, por lo que Del Cerro dio las explicaciones pertinentes: “La persona que estaba ahí era el señor, mega amigo y gran actor Nicolás Vázquez”, lanzó generando aún más asombro en todos los presentes en el piso. “Había venido para ensayar una escena para un casting que teníamos para una película, que finalmente yo no hice. Era una escena fuerte”, recordó, entre risas.

“Como de ahí nos íbamos a hacer el casting dijimos: ‘che, pasemos letra’ y estábamos ensayando. En toda esta vorágine no le había llegado a avisar a Meme. Fue una locura, abrió la puerta y con Nico nos empezamos a reír porque era: ‘¿cómo le explicamos esto?”, agregó aún sin poder creer la situación. Mientras la conductora tomaba nota y aseguraba que era una muy buena excusa para tener en cuenta de ahora en más, los panelistas del ciclo pedían más detalles. “Yo estaba tirada en un sillón y él estaba como arriba mío, vestidos, obvio, pero los gemidos eran fuertes”, expresó.

En cuanto a cómo fue la reacción de su marido, relató: “Su cara fue mortal hasta que vio que era Nico. No se enojó porque es amigo de los dos y al toque se dio cuenta de que estábamos ensayando. Fue una situación graciosa. Yo podría haber hecho la escena en el living, pero como estaba la chica que trabajaba en casa no daba. Entonces le dije a Nico que vayamos a la habitación porque si no iba a flashear cualquiera. La verdad que no le expliqué”, remató Del Cerro, mientras le mandaba un beso enorme al actor y a su mujer Gimena Accardi.

LA NACION