Meryl Streep recordó uno de los momentos más cuestionables de Melania Trump como primera dama: “Fue un mensaje poderoso”

Meryl Streep reflexionó sobre los mensajes que pueden darse a través de las prendas que uno elige vestir, y recordó uno de los momentos más cuestionados de la primera dama estadounidense, la exmodelo eslovaca Melania Trump.

Con motivo del estreno de El diablo viste a la moda 2, su nueva película, la reconocida actriz participó de una charla, junto a la directora Greta Gerwig y la célebre editora Anna Wintour, que se convirtió en el artículo principal de la nueva edición de la revista Vogue.

Todo comenzó cuando Wintour aseguró que no es necesario que las mujeres usen un traje formal para ir a trabajar a una oficina y reflexionó: “Piensen en las mujeres que admiran: me viene a la mente la Michelle Obama. Ya sea que vista de J.Crew, Duro Olowu o Chanel de Matthieu Blazy, siempre luce como ella misma. Admiro mucho a la nueva primera dama de Nueva York [Rama Duwaji, esposa del alcalde Zohran Mamdani] porque luce muy elegante y usa mucha ropa vintage: joven, moderna y, a la vez, completamente fiel a ella misma. Para ser justos, Melania Trump también siempre luce como ella misma cuando se viste”.

“Tengo muchas ideas al respecto. Creo que el mensaje más poderoso que nuestra actual primera dama envió fue el del abrigo que decía I Really Don’t Care, Do U? [Realmente no me importa, ¿y a vos?] cuando fue a ver a niños migrantes encarcelados. La vestimenta es una forma de expresión, pero también estamos sujetos a expectativas históricas y políticas más amplias", intervino la actriz.

Melania’s Zara coat

“Really don’t care do you “

Made her the most unpopular First Lady …

Mamdani’s wife

Hold my beer pic.twitter.com/FkL7PahieQ — (((Mia Bloom))) (@MiaMBloom) March 8, 2026

Luego de aquel suceso recordado por Streep, la propia primera dama intentó explicar la frase de aquel abrigo: “Claro que era una especie de mensaje, pero es obvio que no me puse la chaqueta por los niños, me la puse para subir y bajar del avión. Era para la gente y para los medios de comunicación de izquierda que me critican. Quiero demostrarles que no me importa. Pueden criticarme lo que quieran, pero eso no me impedirá hacer lo que creo correcto”, indicó.

Una vez clausurado el tema, Streep se refirió a las diferentes expectativas que siguen existiendo entre hombres y mujeres de la esfera pública, con respecto a la ropa: “Me asombra cómo las mujeres en el poder tienen que mostrar los brazos descubiertos en televisión, mientras que los hombres están cubiertos con camisas y corbatas o traje. Hay una disculpa implícita en las mujeres. Tienen que mostrar su pequeñez. Es una compensación: los avances de las mujeres en la segunda mitad del siglo XX y principios de este han sido desestabilizadores. Es como si las mujeres tuvieran que decir: ´'Soy pequeña. No puedo caminar con estos zapatos. No puedo correr. Estoy desnuda, no soy una amenaza’”.

Gerwig, a su vez, compartió una anécdota sobre la incomodidad del liderazgo durante el rodaje de Las crónicas de Narnia, mientras que Wintour sintetizó esa experiencia en una frase elocuente: “El arte de la visita fugaz también es bueno”. Ambas intervenciones, aunque ajenas en apariencia al comentario de Streep, orbitan en torno a una misma idea: la distancia como forma de poder.

Meryl Streep y Anna Wintour

Con respecto al estreno de El diablo se viste a la moda 2, continuación del fenómeno cultural que en 2006 que redefinió la representación del poder en la industria de la moda y consolidó a su personaje —la implacable editora Miranda Priestly— como un símbolo de autoridad, sofisticación y ambigüedad, Streep evitó dar detalles sobre la trama. “Soy la mejor espectadora de mis propias películas porque nunca recuerdo lo que pasó”, dijo, provocando la risa de los presentes. Sin embargo, reveló: “Es un final feliz. O no tan feliz, exactamente. Pero es real y es triunfal”.

Wintour, a su vez, se mostró feliz de que la actriz vuelva a interpretar un personaje que, se cree, está inspirado en ella: “Es un gran honor que Meryl me interprete, por muy distante que esté Miranda de mí. ¿Quién no pensaría que es un regalo extraordinario?“.